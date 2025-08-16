Németh SzilárdkormányTiszaenergiapolitikarezsicsökkentésMagyar Péter

Magyar Péter szakmányban árulja el a hazáját

A rezsicsökkentés eltörlése azonnal három-négyszeres gáz-, villany- és távhőár-emeléssel járna – fogalmazott Németh Szilárd, aki szerint Magyar Péter és a Tisza kormányra kerülve azonnal megszüntetné azt. A Fidesz alelnöke a Demokratának adott interjújában beszélt arról, milyen veszélyeket hordoz, hogy Magyar Péter zsoldban áll.

A Fidesz alelnöke szerint a Tisza Párt elnökének árulása az energiapolitikára is vonatkozik, hiszen a tiszások Magyarország ellen dolgoznak, azt képviselik, amit Brüsszel vár el tőlük.

– Magyar Péternek és a Tiszának nincs önálló politikája, 

ők zsoldban állnak, és szakmányban árulják el a hazájukat és a magyar embereket 

– fogalmazott Németh Szilárd, aki a Demokratának adott interjújában beszélt arról, mit gondol a Tisza elnökéről. A Fidesz alelnöke szerint például Magyar Péter árulása vonatkozik az energiapolitikára is, ők Magyarország ellen dolgoznak, azt képviselik, amit Brüsszel vár el tőlük.

Mint fogalmazott, 

a Tisza kormányra kerülve azonnal megszüntetné a rezsicsökkentést és annak törvényi alapját, az úgynevezett egyetemes szolgáltatást

 – hangsúlyozta a politikus, hozzátéve: ismét engednék a rezsin keresztül kizsebelni a magyar háztartásokat.

Németh Szilárd szerint 

a rezsicsökkentés eltörlése azonnal három-négyszeres gáz-, villany- és távhőár-emeléssel járna.

 – Ezt egyébként a Tisza-szimpatizánsok, a baloldali szavazók is nagyon megsínylenék – fogalmazott az országgyűlési képviselő, aki közösségi oldalán osztotta meg a vele készített interjút. 

