Nem mindennapi baleset történt a 7-es főúton

Baleset miatt lezárták a 7-es főutat Nagykanizsa közelében, a forgalmat elterelik – közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.

A felvétel illusztráció (Forrás: Pexels)

A balesetet oka nem mindennapi.

Egy szalmabála esett le egy jármű utánfutójáról,

a 7-es főúton Nagykanizsa közelében, a 203. kilométernél, ezt követően egy személyautó a bálának ütközött, egy másik pedig árokba hajtott.

A műszaki mentést végző nagykanizsai hivatásos tűzoltók áramtalanították a járműveket. Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták, a forgalmat elterelik.