Nem mindennapi baleset történt a 7-es főúton

Baleset miatt lezárták a 7-es főutat Nagykanizsa közelében, a forgalmat elterelik – közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.
A balesetet oka nem mindennapi.
Egy szalmabála esett le egy jármű utánfutójáról,
a 7-es főúton Nagykanizsa közelében, a 203. kilométernél, ezt követően egy személyautó a bálának ütközött, egy másik pedig árokba hajtott.
A műszaki mentést végző nagykanizsai hivatásos tűzoltók áramtalanították a járműveket. Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták, a forgalmat elterelik.