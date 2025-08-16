Orbán Balázs: Beérni látszik a tavaly nyáron Orbán Viktor által elindított békemisszió eredménye

„Beérni látszik a tavaly nyáron Orbán Viktor által elindított békemisszió eredménye: asztalhoz ült a két nagyhatalom vezetője, akik valóban véget tudnak vetni a háborúnak” – kezdte bejegyzését Orbán Balázs.

Orbán Balázs Fotó: Facebook / Orbán Balázs

A Trump–Putyin-találkozó első felvonása történelmi jelentőségű diplomáciai áttörés. Először nyílt meg valódi tárgyalási tér a konfliktus rendezésére, ami önmagában is hatalmas lépés a béke felé. Orbán Viktor miniszterelnök a háború kitörése óta, az elmúlt 3,5 évben következetesen és sokszor egyedül hangsúlyozta: a béke kizárólag tárgyalásos úton érhető el.

„Ezért indította el tavaly nyáron azt a békemissziót, amelynek keretében személyesen tárgyalt az ukrán, az orosz, a kínai, a török és a mostani amerikai elnökkel is. Magyarország álláspontja világos: csak akkor lehet esély a háború lezárására, ha a felek kölcsönösen ismerik egymás szándékait, és hajlandók közelíteni az álláspontjaikat – ez pedig kizárólag diplomáciai úton lehetséges” – tette hozzá.

Az elmúlt hónapok eseményei azt mutatják, hogy ez a megközelítés kezd valósággá válni. A korábbi Trump–Putyin-telefonbeszélgetés és a Steve Witkoff által segített háttéregyeztetések előkészítették a mostani találkozót. A kommunikációs csatornák megnyitása nemcsak lehetségessé vált, hanem mindkét vezető részéről nyitottság is mutatkozott rá. Most végre a legfontosabb is megtörtént: a két szuperhatalom vezetője közvetlenül egyeztetett.

Ez nemcsak szimbolikus, hanem gyakorlati jelentőségű lépés is, különösen annak fényében, hogy a háborúpárti európai vezetők – a leváltott amerikai adminisztráció stratégiai szövetségeseiként – továbbra is a háború elnyújtására épülő stratégiát képviselik. Ők az utolsó pillanatig próbálták rávenni Donald Trumpot, hogy a háború folytatása mellett kötelezze el magát – sikertelenül. Nem véletlen, hogy nem kaptak helyet a tárgyalóasztalnál.

A konfliktus természetesen nem ért véget – de mégis van okunk az örömre. Az elmúlt 3,5 évben most történt meg először, hogy a béke valódi lehetősége megjelent a nemzetközi színtéren. A magyar diplomácia következetes álláspontja, a tárgyalásos megoldás melletti kiállás ma már nem kisebbségi vélemény, hanem a szuperhatalmak által is képviselt álláspont. Az amerika–orosz párbeszéd elindulása komoly tanulság is: sosem késő megtenni a kezdő lépéseket mindazoknak, akik valóban békét akarnak” – zárta.

