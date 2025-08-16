miniszterelnökbékemisszióOrbán BalázsOrbán ViktorTrump-Putyinháború

Orbán Balázs: Beérni látszik a tavaly nyáron Orbán Viktor által elindított békemisszió eredménye

Beérni látszik Orbán Viktor tavaly nyáron indított békemissziója – értékelte a Trump–Putyin-találkozót Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója. Mint hangsúlyozta, a két szuperhatalom vezetőjének tárgyalása történelmi jelentőségű diplomáciai áttörés, hiszen először nyílt meg valódi tér a konfliktus békés rendezésére.

Magyar Nemzet
2025. 08. 16. 13:49
Orbán Balázs Fotó: Facebook / Orbán Balázs
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

„Beérni látszik a tavaly nyáron Orbán Viktor által elindított békemisszió eredménye: asztalhoz ült a két nagyhatalom vezetője, akik valóban véget tudnak vetni a háborúnak” – kezdte bejegyzését Orbán Balázs

Orbán Balázs
Orbán Balázs Fotó: Facebook / Orbán Balázs

A Trump–Putyin-találkozó első felvonása történelmi jelentőségű diplomáciai áttörés. Először nyílt meg valódi tárgyalási tér a konfliktus rendezésére, ami önmagában is hatalmas lépés a béke felé. Orbán Viktor miniszterelnök a háború kitörése óta, az elmúlt 3,5 évben következetesen és sokszor egyedül hangsúlyozta: a béke kizárólag tárgyalásos úton érhető el.

„Ezért indította el tavaly nyáron azt a békemissziót, amelynek keretében személyesen tárgyalt az ukrán, az orosz, a kínai, a török és a mostani amerikai elnökkel is. Magyarország álláspontja világos: csak akkor lehet esély a háború lezárására, ha a felek kölcsönösen ismerik egymás szándékait, és hajlandók közelíteni az álláspontjaikat – ez pedig kizárólag diplomáciai úton lehetséges” – tette hozzá.

Az elmúlt hónapok eseményei azt mutatják, hogy ez a megközelítés kezd valósággá válni. A korábbi Trump–Putyin-telefonbeszélgetés és a Steve Witkoff által segített háttéregyeztetések előkészítették a mostani találkozót. A kommunikációs csatornák megnyitása nemcsak lehetségessé vált, hanem mindkét vezető részéről nyitottság is mutatkozott rá. Most végre a legfontosabb is megtörtént: a két szuperhatalom vezetője közvetlenül egyeztetett.

Ez nemcsak szimbolikus, hanem gyakorlati jelentőségű lépés is, különösen annak fényében, hogy a háborúpárti európai vezetők – a leváltott amerikai adminisztráció stratégiai szövetségeseiként – továbbra is a háború elnyújtására épülő stratégiát képviselik. Ők az utolsó pillanatig próbálták rávenni Donald Trumpot, hogy a háború folytatása mellett kötelezze el magát – sikertelenül. Nem véletlen, hogy nem kaptak helyet a tárgyalóasztalnál.

A konfliktus természetesen nem ért véget – de mégis van okunk az örömre. Az elmúlt 3,5 évben most történt meg először, hogy a béke valódi lehetősége megjelent a nemzetközi színtéren. A magyar diplomácia következetes álláspontja, a tárgyalásos megoldás melletti kiállás ma már nem kisebbségi vélemény, hanem a szuperhatalmak által is képviselt álláspont. Az amerika–orosz párbeszéd elindulása komoly tanulság is: sosem késő megtenni a kezdő lépéseket mindazoknak, akik valóban békét akarnak” – zárta.

Borítókép: Orbán Balázs (Forrás: Facebook/Orbán Balázs)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Szőcs László
idezojelekorosz-ukrán háború

Folytassa, elnök úr! Trump és Putyin alaszkai találkozója a kezdet

Szőcs László avatarja

Visszatért a normalitás: nem a tárgyaláson született áttörés, hanem azzal, hogy tárgyaltak.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.