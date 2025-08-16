Bukólámpa helyett csíkszem: ennyit változott a Mazda roadstere négy generáció alatt – Top 5

Véletlen, hogy ezt a cikket olvashatják. Mármint a megszületése véletlenek sorozatának eredménye, ami ráadásul egy félreértéssel kezdődött. A kollégáim szóltak, hogy menjek el egy Mazda CX–60-as tesztautóért, de helyette egy MX–5-ös várt rám – zágsón.

A nyári kánikula nem éppen ideális a nyitott tetős autózáshoz, de a munka az munka.

A frissen átvett roadsterrel megleptem a szintén szabadidő-autóra és kalandosabb helyszínre készülő fotósunkat, és a zeniten álló nap mellett elkezdtünk árnyékot keresni a fotózáshoz. Egy telephelyen belül sikerült megtalálni az ideális helyszínt, ahol alighogy elkezdtünk dolgozni, felbukkant tesztünk kulcsszereplője egy OT-rendszámos MX–5-össel.

A légellenállás és a gyalogosvédelem miatt sem előnyös a bukólámpa, de komoly hangulatjavító tényező

Fotó: Stefler Balázs

Teljesen véletlenül járt arra, hetek óta halogatta az olajcserét, amelyet hirtelen felindulásból akkor fejezett be, amikor összefutottunk. Tamás balszerencséjére annyira jólnevelt, hogy szó nélkül megállt két, számára akkor még ismeretlen férfinak (jobban belegondolva inkább az új MX–5-ösnek), és így megszületett az itt olvasható cikk, amelyben a több mint harmincéves roadster tulajdonosa mond véleményt az ND-generációról.

1. Egy álom

Kisebb lett az ülések közötti légterelő, de az hatásosan csökkenti a turbulenciát

Fotó: Stefler Balázs

Tamás buszsofőrként dolgozik, és már régóta foglalkoztatta, hogy kéne valami élményautó. Aztán egy nap vagy 10 percen keresztül egy MX–5 mellett araszolt, ez idő alatt eldöntötte, kell neki egy ilyen. Az elhatározást aztán tett követte, és megvette az itt látható példányt. Egyszer már átfényezték ugyan a karosszériát, de egyébként

nem lehet belekötni az OT-minősítésű, mintegy 300 000 km-es futásteljesítményű autóba,

ami úgy működik a mai napig, ahogy azt anno kitalálták. Az esetenkénti szervizlátogatást leszámítva leginkább vidéki utakra használja Tamás, aki rögtön otthon érezte magát az új autóban is, hiszen a vezetőülésből nézve nem sok minden változott – talán csak az érintőképernyős fejegységet lehet kiemelni. Finoman ment a váltó és kuplungkezelés is, és a fék adagolásával sem gyűlt meg a baja. Bár ez lehet a japán mérnökök dicsérete is, akik ragaszkodnak a jól bevált formulához.