A leégett buszokról már nem mer megszólalni Magyar Péter

„Megható, ahogy Magyar Péter minden vonatkésésnél posztol egyet, de Budapesten – amit ők kormányoznak Karácsonnyal – három busz égett le két nap alatt. Arról persze nem volt véleménye” – mutatott rá Kocsis Máté a közösségi oldalán.

Fotó: Facebook

A Fidesz frakcióvezetője által felidézett kigyulladt buszokkal kapcsolatban igyekeznek csöndben maradni a baloldalon.

Először talán egy működő Budapestet kéne összehozniuk, és csak utána fantáziálni az országról

– hangsúlyozta Kocsis Máté.

Ahogy a Magyar Nemzet korábban már beszámolt róla, a főváros balliberális vezetőitől a válasz a szokásos: szabadságukat töltve a főpolgármester hallgat és hárít, a közlekedési bizottság vezetője, Vitézy Dávid pedig „Lázározik”. Arról beszél, hogy túl öregek a főváros buszai, és ez persze a kormány hibája. Azonban az első leégett Karsan ATAK midibusz még nem volt tízéves, így a buszok világában ez még egy viszonylag fiatal járműnek számított.