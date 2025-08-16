BudapestKarácsony GergelyMagyar Péter

A leégett buszokról már nem mer megszólalni Magyar Péter

A Tisza Párt máskor hangos elnöke csöndben van, hiszen az ő pártja is része annak a városvezetésnek, amely miatt idáig jutott Budapest.

2025. 08. 16. 14:11
„Megható, ahogy Magyar Péter minden vonatkésésnél posztol egyet, de Budapesten – amit ők kormányoznak Karácsonnyal – három busz égett le két nap alatt. Arról persze nem volt véleménye” – mutatott rá Kocsis Máté a közösségi oldalán

A Fidesz frakcióvezetője által felidézett kigyulladt buszokkal kapcsolatban igyekeznek csöndben maradni a baloldalon.

Először talán egy működő Budapestet kéne összehozniuk, és csak utána fantáziálni az országról

– hangsúlyozta Kocsis Máté.

Ahogy a Magyar Nemzet korábban már beszámolt róla, a főváros balliberális vezetőitől a válasz a szokásos: szabadságukat töltve a főpolgármester hallgat és hárít, a közlekedési bizottság vezetője, Vitézy Dávid pedig „Lázározik”. Arról beszél, hogy túl öregek a főváros buszai, és ez persze a kormány hibája. Azonban az első leégett Karsan ATAK midibusz még nem volt tízéves, így a buszok világában ez még egy viszonylag fiatal járműnek számított.

Borítókép: Az egyik kigyulladt busz (Forrás: Facebook)

