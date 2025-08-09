Majoros Péter és a Való Világ

Várjuk haza, hogy át tudja adni a tudományos élet vezetői­nek kísérletei eredményét, tapasztalatait, és nekünk élménybeszámolót tartson, hogy képzeletben mi is megjárjuk a világűrt. Ő egy igazi magyar pozitív hős.

De nézzük másik „hősünket”, Majoros Pétert, Majkát! Egy igazi bulvárműsorból, a Való Világból lett ismert és vált médiaszemélyiséggé. Később mint rappert is megismerte az ország. Azóta a csapból is Majka folyik a kereskedelmi adókon. Úgy gondolom, hogy a tévében való szereplésével kevesebb kárt okoz, mintha a valódi szakmájában, mint villanyszerelő dolgozna. Az utóbbi időkben viszont nagyon elszaladt vele a ló.

Majkának a debreceni fellépésén az asszisztense azt imitálta, hogy a mikrofonjával fejbe lövi a miniszterelnököt, Orbán Viktor urat. Nagyon rossz vicc volt, jogászok szerint Majka fellépése lehet gyilkosságra való felbujtás is, amit szabadságvesztéssel is lehet büntetni. Egyik szponzora a saját hírnevét féltve bejelentette, hogy ezentúl nem támogatja. Orbán Viktor lelövéséről beszélt, aki a rendszerváltozás óta ott van a politika élvonalában, a legfélelmetesebb kommunista időkben ellenzéki szereplőként fellépett az őt gumibotozó, erőszakos diktatúra ellen; Nagy Imre és mártírtársainak temetésén ki merte mondani, hogy a szovjet csapatok vonuljanak ki az országból. 1990 óta országgyűlési képviselő és tizenöt éve az ország miniszterelnöke kétharmados többséggel. Még ellenfelei is elismerik munkabírását és mindazt, amit a hazája érdekében tesz.