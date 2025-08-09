Majoros Péter és a Való Világ

idezojelek
Az elmúlt hetekben két személlyel foglalkozott a legtöbbet a média, Kapu Tiborral és Majoros Péterrel, alias Majkával.

Veér Gyula
Az elmúlt hetekben két személlyel foglalkozott a legtöbbet a média, Kapu Tiborral és Majoros Péterrel, alias Majkával. Már most elnézést kérek Kapu Tibortól, hogy az ő nevével együtt említem egy írásban a bulvármédia egyik leggyengébb celebjét, Majkát. De sajnos mint a való világban, úgy a celebek világában is vannak világos és sötét erők. Sajnos mindkettővel együtt kell élni.
Mi, magyarok büszkék vagyunk a magyar űrhajós teljesítményére, emberi nagyságára. 

Kapu Tibor, aki civilben gépészmérnök, a világűrben tudta tanulmányozni a világmindenséget mint egészet, egybe látta a Földet, megkeresve hazáját, a mi kis országunkat és kedvenc tavunkat, a Balatont. Több mint két hetet töltött a világűrben, ahol elvégezte a szükséges kísérleteket, fizikaórát tartott a fiataloknak, családján kívül beszélt Orbán Viktor miniszterelnök úrral is, aki által üdvözölte a 15 millió magyart. Farkas Bertalan után ő is beírta nevét a történelembe, sok gyereknek mutatott példát, hogy szorgalommal és a tanulással mindegyikük sokra viheti, és lehetséges, hogy a jövő űrhajósai is közülük fognak kikerülni. Minden csak szorgalom és kitartás kérdése, nem felejtve a hazaszeretetet.

Várjuk haza, hogy át tudja adni a tudományos élet vezetői­nek kísérletei eredményét, tapasztalatait, és nekünk élménybeszámolót tartson, hogy képzeletben mi is megjárjuk a világűrt. Ő egy igazi magyar pozitív hős.

De nézzük másik „hősünket”, Majoros Pétert, Majkát! Egy igazi bulvárműsorból, a Való Világból lett ismert és vált médiaszemélyiséggé. Később mint rappert is megismerte az ország. Azóta a csapból is Majka folyik a kereskedelmi adókon. Úgy gondolom, hogy a tévében való szereplésével kevesebb kárt okoz, mintha a valódi szakmájában, mint villanyszerelő dolgozna. Az utóbbi időkben viszont nagyon elszaladt vele a ló.

Majkának a debreceni fellépésén az asszisztense azt imitálta, hogy a mikrofonjával fejbe lövi a miniszterelnököt, Orbán Viktor urat. Nagyon rossz vicc volt, jogászok szerint Majka fellépése lehet gyilkosságra való felbujtás is, amit szabadságvesztéssel is lehet büntetni. Egyik szponzora a saját hírnevét féltve bejelentette, hogy ezentúl nem támogatja. Orbán Viktor lelövéséről beszélt, aki a rendszerváltozás óta ott van a politika élvonalában, a legfélelmetesebb kommunista időkben ellenzéki szereplőként fellépett az őt gumibotozó, erőszakos diktatúra ellen; Nagy Imre és mártírtársainak temetésén ki merte mondani, hogy a szovjet csapatok vonuljanak ki az országból. 1990 óta országgyűlési képviselő és tizenöt éve az ország miniszterelnöke kétharmados többséggel. Még ellenfelei is elismerik munkabírását és mindazt, amit a hazája érdekében tesz. 

Majka számára mind a miniszterelnök úr, mind Kapu Tibor tabu, és jobb lenne, ha tanulmányozná életútjukat és a szerint élne. Két név, két egyéniség. Az egyik dicsőséget hozott az országnak, a másikat meg jobb lenne elfelejteni!

Borítókép: Majoros Péter, Majka (Forrás: Facebook)

 

