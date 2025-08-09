Majoros Péter és a Való Világ

Az elmúlt hetekben két személlyel foglalkozott a legtöbbet a média, Kapu Tiborral és Majoros Péterrel, alias Majkával. Már most elnézést kérek Kapu Tibortól, hogy az ő nevével együtt említem egy írásban a bulvármédia egyik leggyengébb celebjét, Majkát. De sajnos mint a való világban, úgy a celebek világában is vannak világos és sötét erők. Sajnos mindkettővel együtt kell élni.
Mi, magyarok büszkék vagyunk a magyar űrhajós teljesítményére, emberi nagyságára.
Az elmúlt hetekben két személlyel foglalkozott a legtöbbet a média, Kapu Tiborral és Majoros Péterrel, alias Majkával. Már most elnézést kérek Kapu Tibortól, hogy az ő nevével együtt említem egy írásban a bulvármédia egyik leggyengébb celebjét, Majkát. De sajnos mint a való világban, úgy a celebek világában is vannak világos és sötét erők. Sajnos mindkettővel együtt kell élni.
Kapu Tibor, aki civilben gépészmérnök, a világűrben tudta tanulmányozni a világmindenséget mint egészet, egybe látta a Földet, megkeresve hazáját, a mi kis országunkat és kedvenc tavunkat, a Balatont. Több mint két hetet töltött a világűrben, ahol elvégezte a szükséges kísérleteket, fizikaórát tartott a fiataloknak, családján kívül beszélt Orbán Viktor miniszterelnök úrral is, aki által üdvözölte a 15 millió magyart. Farkas Bertalan után ő is beírta nevét a történelembe, sok gyereknek mutatott példát, hogy szorgalommal és a tanulással mindegyikük sokra viheti, és lehetséges, hogy a jövő űrhajósai is közülük fognak kikerülni. Minden csak szorgalom és kitartás kérdése, nem felejtve a hazaszeretetet.
További Vélemény híreink
Várjuk haza, hogy át tudja adni a tudományos élet vezetőinek kísérletei eredményét, tapasztalatait, és nekünk élménybeszámolót tartson, hogy képzeletben mi is megjárjuk a világűrt. Ő egy igazi magyar pozitív hős.
De nézzük másik „hősünket”, Majoros Pétert, Majkát! Egy igazi bulvárműsorból, a Való Világból lett ismert és vált médiaszemélyiséggé. Később mint rappert is megismerte az ország. Azóta a csapból is Majka folyik a kereskedelmi adókon. Úgy gondolom, hogy a tévében való szereplésével kevesebb kárt okoz, mintha a valódi szakmájában, mint villanyszerelő dolgozna. Az utóbbi időkben viszont nagyon elszaladt vele a ló.
Majkának a debreceni fellépésén az asszisztense azt imitálta, hogy a mikrofonjával fejbe lövi a miniszterelnököt, Orbán Viktor urat. Nagyon rossz vicc volt, jogászok szerint Majka fellépése lehet gyilkosságra való felbujtás is, amit szabadságvesztéssel is lehet büntetni. Egyik szponzora a saját hírnevét féltve bejelentette, hogy ezentúl nem támogatja. Orbán Viktor lelövéséről beszélt, aki a rendszerváltozás óta ott van a politika élvonalában, a legfélelmetesebb kommunista időkben ellenzéki szereplőként fellépett az őt gumibotozó, erőszakos diktatúra ellen; Nagy Imre és mártírtársainak temetésén ki merte mondani, hogy a szovjet csapatok vonuljanak ki az országból. 1990 óta országgyűlési képviselő és tizenöt éve az ország miniszterelnöke kétharmados többséggel. Még ellenfelei is elismerik munkabírását és mindazt, amit a hazája érdekében tesz.
További Vélemény híreink
Majka számára mind a miniszterelnök úr, mind Kapu Tibor tabu, és jobb lenne, ha tanulmányozná életútjukat és a szerint élne. Két név, két egyéniség. Az egyik dicsőséget hozott az országnak, a másikat meg jobb lenne elfelejteni!
Borítókép: Majoros Péter, Majka (Forrás: Facebook)
További Vélemény híreink
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Robert C. Castel: Az ukrán stratégiai bombázókampány
Vagy képes vagy nagy mennyiségű robbanóanyagot A-ból B-be továbbítani, vagy nem.
A megkergült sas legyek után kapkod
Vajon mi várható egy notórius hazudozótól, a Tisza Párt elnökétől?
A Nyugat öngyilkossága
A RÉGI JOBB VOLT – Sok német iskolában már kizárólag az iszlám vallás szabályai szerint főznek.
Költözzünk albérletbe! – üzeni Magyar Péter a zugligeti luxusvillájából
A bécsiek többsége bérlakásban él, tehát a magyaroknak is jó lesz úgy…
VéleményváróTovább az összes cikkhez
A Nyugat öngyilkossága
Magyar Péter „márki-zaysodása”
Forradalomra uszít Fleck Zoltán
Assisi utat mutat
A szerző további cikkeiTovább az összes cikkhez
AZ SZDSZ ártó szelleme ma is kísért
Kis János polgárháborúba sodorná az országot, azért, hogy a Tisza Párt kerüljön hatalomra.
Manfred Weber szintet lépett a magyargyűlöletben
Mi erre mindig nemet fogunk mondani.
Karácsony Gergely országot jár, magasról tesz a budapestiekre
Közeledik június 9-e, a választás napja, amikor Budapesten főpolgármestert kell választani, aminek az eredménye öt évre meghatározza a főváros fejlődését vagy visszafejlődését.
Hazánk kormányzati és helyhatósági szinten is a béke pártján áll
Egyedül a magyar kormányfő képviseli az európai hagyományt, ami a hitre, a hazaszeretetre és a család tiszteletére épül.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Robert C. Castel: Az ukrán stratégiai bombázókampány
Vagy képes vagy nagy mennyiségű robbanóanyagot A-ból B-be továbbítani, vagy nem.
A megkergült sas legyek után kapkod
Vajon mi várható egy notórius hazudozótól, a Tisza Párt elnökétől?
A Nyugat öngyilkossága
A RÉGI JOBB VOLT – Sok német iskolában már kizárólag az iszlám vallás szabályai szerint főznek.
Költözzünk albérletbe! – üzeni Magyar Péter a zugligeti luxusvillájából
A bécsiek többsége bérlakásban él, tehát a magyaroknak is jó lesz úgy…