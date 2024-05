Hazánk kormányzati és helyhatósági szinten is a béke pártján áll

Magyar Péter – aki feleségének bántalmazásával vált országos hírű celebbé, bár önmagát politikusnak tartja – hírnevét az alapozta meg, hogy a feleségével folytatott beszélgetéseit titokban rögzítette, majd a saját szempontjainak legmegfelelőbben nyilvánosságra hozta. Nemrég a napszemüvegét árverezte el, és állítólag akadt egy olyan gazdag ember, aki hárommillió forintot volt képes fizetni egy közepes minőségű szemüvegért. Magyar elmondta, hogy a pénzt jótékony célra fogja fordítani, gondolom, a bántalmazott nők támogatására adományozza. Akár a saját feleségének is adhatja, ő is bántalmazott nő, ezzel a gesztussal legalább a gyermekeit is támogatja. Olyan férfi, aki csak önmagát szereti, a családja nem érdekli, sőt a politikai ellenfeleit, ha nők, azokat is gyalázza és sértő megjegyzéseket tesz rájuk. Magyar Péter egy életművész, egy kuruzsló, aki kihasználja a jóhiszemű embereket. Paul Brunton Egyiptom titkai című könyvében írja: „A kuruzslók sarcolták a hiszékeny embereket, a felelőtlen fecsegők köré tömegesen sereglettek hívők, és az öncsaló látnokok minden szavát készpénz gyanánt fogadták.” Hatalmas kárt okoztak a naiv és iszlám hitű embereknek, míg az egyiptomi kormánynak kellett lépni és betiltani a kuruzslók működését. Magyar Péter is kuruzsló, aki tevékenységével nemcsak az országnak, de a hiszékeny embereknek is kárt okoz. Betiltani nem lehet, de követni nem kötelező, sőt nem érdemes.

A Magyar Péter-jelenségnél persze sokkal fontosabb a háború vagy béke kérdése. A legutóbbi EU-s csúcstalálkozón a tagállamok kormányfői az orosz–ukrán háború folytatásáról vagy az azonnali tűzszünetről és azt követő béketárgyalásokról tárgyaltak. A 27 állam- és kormányfő közül 26-an a háború folytatására, az ukrán hadsereg fegyverekkel való támogatására szavaztak, egyedül a magyar miniszterelnök szavazott a tűzszünetre, a békére. Huszonhat állam- és kormányfő arra szavazott, hogy minél több orosz és ukrán katona haljon meg a fronton, minél több sérült, rokkant katona legyen, akik egész hátralévő életükben ápolásra szorulnak, egyre több anya veszítse el gyermekét, több özvegy és árva legyen orosz és ukrán földön. A bombázások okozta pusztításról nem is beszélve, de az ukrán gazdaságban keletkező károkat sem hagyhatjuk figyelmen kívül.

Kinek jó a háború? Egyértelműen a fegyvergyártó lobbiknak, vagyis Amerikának, hisz a külügyminiszterük mondta, hogy a pénzek kilencven százaléka az amerikai bankokban landol, arról nem is beszélve, hogy kik és hány milliárdot fognak keresni Ukrajna újjáépítésén. Ezt a tendenciát meg kell állítani, hisz jelenleg a 26 igen szavazat a háború támogatására egyet jelent Európa gazdaságának tönkretételével is – a migráció okozta károkról nem is beszélve –, vezető szerepének, jólétének és identitásának elvesztésével. A migráció következtében az iszlám lesz a vezető vallási hatalom, a liberalizmus megerősödésével pedig együtt jár az LBMTQ-­őrület, a családok összetartó erejének gyengítése.

Egyedül a magyar kormányfő képviseli az európai hagyományt, ami a hitre, a hazaszeretetre és a család tiszteletére épül. Az EU jelenlegi vezetése ezekből nem kér, ők az ateizmusra, az internacionalizmusra és a családok felszámolására szavaznak. Ezt a folyamatot kell június 9-én megállítani – olyan többségű Európai Parlamentet kell választani, amelyben a szuverenista, keresztény, családi értékeket vállaló képviselők lesznek többségben. Bizakodásra ad okot, hogy az év második felében Orbán Viktor és csapata áll majd az EU élén, akik békét és emberhez méltó életet kívánnak megvalósítani Európában. A sikeres munkához nagyban hozzájárulhat, ha a magyar kormány maga mögött tudja a lakosság többségét, amit a helyhatósági választáson tudunk a legjobban bizonyítani.

Fontos, hogy az országban többségben legyenek a kormánypárti polgármesterek, önkormányzati és vármegyei képviselők, valamint a fővárost nemzeti konzervatív főpolgármester vezesse, akinek a képviselő-testületben többsége van. Magyarország kormányzati és helyhatósági szinten is a béke pártján áll.

