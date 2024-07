Manfred Weber szintet lépett a magyargyűlöletben

Manfred Weber ismét, nem először és nem is utoljára támadta hazánkat, hiszen azt nyilatkozta, hogy teljes mértékben egyetért azzal, hogy Magyarországot folyamatosan büntetik Brüsszelben minden fórumon. Weber úr hazánkat akarja büntetni, a magyar embereket, nem a kormányt. Hiszen mi választjuk a kormányt, nem pedig fordítva. Tehát igenis a magyar embereket büntetik. Legutóbb az Európai Bíróság hozott nagyon súlyos, több milliárd forintos ítéletet, mert nem engedjük be az illegális migránsokat, de a néppárt frakcióvezetőjének az is a bögyében van, hogy a magyar kormány nem vesz részt az orosz–ukrán háborúban, nem küld halált okozó fegyvereket, a békét sürgeti, fegyverszünetet és tárgyalásokat szeretne. Ez ellentétes a háborúpárti Nyugat és az EU elképzelésével, ahol hazánk és Robert Fico miniszterelnök kivételével mindenki háborúpárti. Az EU-ban az a magyargyűlölet oka, hogy nemet mondunk a háborúra, nemet a migrációra és nemet genderőrületre. Weber háború- és migránspárti.

Azt olvastam, hogy aki „a békére szavaz, az életre szavaz, aki a háborúra szavaz, az halálra szavaz.” Weber úrnak üzenem, hogy mi, magyarok nem akarjuk sem az ukrán, sem az orosz katonák halálát, és azt sem akarjuk, hogy egyre több özvegy és árva gyermek legyen mindkét oldalon. A háború okozta károkról nem is beszélve. Mi vagyunk az egyetlen ország, amely továbbra is diplomáciai kapcsolatban van mindkét háborús féllel. Mi lehetnénk azok, akik közvetíteni tudnánk a két ország között a békéről. Manfred úr elmarasztal bennünket a kerítés miatt is, hogy nem fogadunk menekülteket. Szeretném felhívni a frakcióvezető úr figyelmét, hogy a háború kitörése óta több százezer ukrán menekültet fogadtunk és segítettük őket, hogy tovább tudjanak utazni, és azoknak, akik itt maradtak, szállást és megélhetést biztosítunk jelenleg is!

Több ezer ukrán gyermek tudja hazánkban folytatni tanulmányait a különböző szintű iskolákban, az óvodák is fogadják az ukrán gyerekeket, az egészségügyi ellátásukról nem beszélve. Magyarország folyamatosan védi Európát, fogadja és támogatja az ukrán menekülteket mindaddig, míg az Európai Unió támogatásával Ukrajnában háború dúl, és az EU vezetői nem az életre, hanem a halálra szavaznak. Mi, magyarok – büntessenek bennünket az EU-ban és Európában ahogy tetszik – az életre szavazunk, legyen az magzat vagy katona. Sajnáljuk, hogy a néppárt ma nem a keresztény értékek mellett áll ki és áttért a baloldalra, ahol érték nélküli világot szeretnének építeni és azzá szeretnék tenni Európát is. Mi erre mindig nemet fogunk mondani.