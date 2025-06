AZ SZDSZ ártó szelleme ma is kísért

A HVG lehetőséget adott a marxistából liberálissá váló Kis Jánosnak, hogy a nemzeti kormányt súlyosan megrágalmazza. 2010 óta gyakorlattá vált, hogy óraműpontossággal a választás előtt azzal kezdjék a kampányt, hogy nem lesznek választások. Valójában azóta, hogy a mindenkori jobboldal, jelen esetben a Fidesz–KDNP-szövetség kétharmados többséggel kormányoz, vezeti az országot. 2010-ben, 2014-ben, 2018-ban, valamint 2022-ben is voltak választások, ami minden esetben a keresztény-nemzeti erők győzelmét hozta, és a kormánnyal szemben levő kritikus erők a választást demokratikusnak tartották és nem találtak csalást.

Sőt 1994-ben is voltak választások, mert Lengyel Lászlóék már akkor azzal rágalmazták Boross Péter kormányát, hogy nem tart választást és hatalmi puccsot hajt végre. 1990 óta minden választás demokratikusan és a jogállamnak megfelelőnek zajlott. Kis János szerint viszont a hatalmon lévő kormánykoalíció most puccsra készül, amelynek hatására már „autokratikus választás” sem lesz. Ilyen eleve nincs, fogalmilag kizárt, a dollármédia mégis méregként terjeszti! Az autokrácia jelentése ugyanis egyeduralom, önkényuralom, ahol diktatúra van.

Kis János nyilatkozatának időzítése nem véletlen, hisz 2026-ban választás lesz, és annak eredményét a nemzeti erők elfogadják és tiszteletben fogják tartani. De ki is Kis János? Az SZDSZ első elnöke. Ők akadályozták meg, hogy közvetlen, nép által megválasztott elnöke legyen Magyarországnak. Nagy Imre és mártírtársainak újratemetését is arra használta fel, hogy nyilvánvalóvá tegye az SZDSZ és az MDF közötti áthidalhatatlan különbséget. Ezután, kihasználva Antall József miniszterelnök betegségét, Kis Jánosék megszervezték a fővárost megfojtó, törvénytelen taxisblokádot, s mivel ők adták a köztársasági elnököt, ő rögtön amnesztiát adott minden köztörvényes bűnözőnek. Ebből a taxisblokádból nőtte ki magát a Hadházy által vezetett és irányított hídfoglalás. Nincs új a nap alatt, a kommunista liberálisok nem változnak.

Kis János kész tényként közli, hogy a Tisza Párt indulását nem engedélyezik, amihez szolidaritásból csatlakozik majd a többi baloldali párt, és így csak három párt szerepel a szavazólapokon, a Fidesz–KDNP és a Mi Hazánk, és csak e három párt jelöltjeire lehet majd szavazni. Ez a Kis János-féle logika, amin, ha a téma nem lenne véresen komoly, csak nevetni és sajnálkozni kellene; most érezhető igazán a lipótmezei intézmény hiánya. De folytatva Kis János monológját, a pártok betiltása még csak a kezdet nála, hiszen hadiállapotot, szükségállapotot fog hirdetni a kormány, aminek hatására az Országgyűlés nem oszlatható fel, és majd ezt az állapotot havonta meghosszabbítják az idők végezetéig.

Lehet, hogy Kis János nem a saját kútfejéből vette az ötletet, hanem az ukrán példa alapján jósol, ahol Zelenszkij elnök mandátuma már több mint egy éve lejárt, ami az ukrán elnök számára is kezd egyre kényelmetlenebbé válni, hiszen nem legitim elnök. Az ukrán elnökválasztás helyett a választási törvény módosításán gondolkodik. Új választás esetén nem lenne közvetlen elnökválasztás, a parlament választaná az elnököt, hiszen Zelenszkijnek csak így lenne esélye hatalmon maradni. Tanult a négyigenes szavazásból, tanult az SZDSZ-től. Zelenszkij nem élne túl egy újabb közvetlen elnökválasztást. Brüsszel ugyan tapsolna, ha maradna a jelenlegi elnök, így továbbra is irányíthatná az országot és lélegeztetőgépen tartaná mindaddig, amíg az érdekei megkívánják. Ukrajna ma Brüsszel megszállása alatt áll.

De térjünk vissza Kis Jánosra, aki ezzel az interjúval nyílt háborút hirdetett a kormány ellen. Kegyeltjei mindenáron hatalomra szeretnének jutni, hogy hatályon kívül helyezzék az alaptörvényt, megszüntessék a jogállamiságot, hogy kiiktassák az Isten–haza–család hármasságot és végrehajtsák Brüsszel követeléseit. Elvennék a 2010 óta elért eredményeket. A 13. havi nyugdíjat, a családi és gyermekvállalási támogatásokat, az adókedvezményeket, eltörölnék a rezsicsökkentést és az árstopokat, valamint a külhoni magyarokat is magukra hagynák. Helyükbe lépnének a nem létező „liberális értékek”, az illegális migráció, az iszlám terrorizmus, az európai lakosságcsere, amikbe eddig minden egyes nyugati ország belerokkant.

Kis János nyilatkozata orbitális hazugságokkal, sőt közönséges őrültségekkel van tele, de sajnos nem lehet félvállról venni, hiszen már színre lépett a fiatal Kis János, akit most Magyar Péternek hívnak. Ő még jobban és tudatosabban hazudik, erőszakosabb, agresszívabb, és nem is tagadja, hogy Brüsszelben eladta az országot és a határon túli magyarokat is. Folyamatosan a magyar nép ellen szavaz és háborúba taszítaná az országot. Kis János polgárháborúba sodorná az országot, azért, hogy a Tisza Párt kerüljön hatalomra. Valódi „liberális érték” csak egy van, a hatalommal való visszaélés, a tömegbe lövetés, lásd a 2006-os gyurcsányi rendőrterrort, amikor ’56 után ismét vér áztatta Budapest utcáit.

Tragikus, hogy az SZDSZ ártó szelleme még ma is köztünk él.