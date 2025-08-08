Magyar Péter „márki-zaysodása”

A június végén megjelent Kedves jobboldal! Győzelemre fel! című publicisztikámban azt írtam, a Tisza nem váltópárt, csupán egy érzet, ami hamar szertefoszlik. Az azóta eltelt időszak ezt csak tovább erősítette. A már szinte kínosan kevés érdeklődő Magyar Péter országjárásain, az erdélyi kudarca, Kulja András és a többi tiszás megfutamodása a vitáktól, illetve Magyar Péter egyre komikusabb nagyotmondásai és elszólásai nagyon emlékeztetnek mindarra, mint amit a 2022-es kampányban Márki-Zay Pétertől láthattunk. Mindeközben a Fidesz érezhetően aktivizálta magát, már látványosan új stratégiát követ, Orbán Viktor pedig higgadt államférfiként jelenik meg a ripacskodó Magyar Péterrel szemben. De nézzük részletesen!

Mint azt júniusban is írtam, Takács Péter egészségügyi államtitkár és Kulja András vitája nem csupán abból a szempontból volt fontos, hogy végre valaki a tiszások szemébe mondta, hogy csak demagóg lózungokat hangoztatnak, amelyeknek sok esetben közük sincs a valósághoz.

Volt még egy lényeges üzenete is: a jobboldal igenis le tudja győzni a globalisták aktuális kedvencét, a Tisza Pártot, akár nehezített pályán is.

Azóta már ellenzéki véleményformálók is elismerték, hogy Kulja András nagyon leszerepelt azon a vitán, amivel a nyilvános kommunikációja ellenére Magyar Péter is tisztában van.

A politikában mindig vannak olyan események, mozzanatok, amelyek sorsfordítónak számítanak, még akkor is, ha ez az adott pillanatban még nem érződik. Meggyőződésem, hogy a Takács–Kulja-vita egy ilyen pillanat volt, ami rámutatott a Tisza alapvető problémáira, míg a jobboldali szavazóknak erőt adott.

Nem véletlen, hogy azóta egyetlenegy tiszás politikus sem nyilatkozhat Magyar Péteren kívül, illetve egyetlenegy vitakihívást sem fogadnak el. Sem Tusványoson, sem az MCC Feszten, sem az augusztus végi Tranzit fesztiválon nem vállal vitát a Tisza, nem képviseltetik magukat. Pedig korábban az volt a mondás, hogy a Tiszának rengeteg szakembere van, minden szakpolitikai területen megállják a helyüket és nyitottak a vitára. Nos, azóta látjuk, hogy ez is csupán a Magyar Péter-féle nagyotmondások része, és egyáltalán nem felel meg a valóságnak.

Mára teljesen egyértelmű, hogy a korábbi ígéretekkel ellentétben továbbra is egy one-man-show-t láthatunk, amelyben Magyar Péter az egyedüli szereplő, nincsen mögötte olyan holdudvar, amely képes lenne az ország irányítására.

És pontosan ez a kulcs. Ugyanis a két politikai tábor között ott vannak a bizonytalan szavazók, akiknél igenis fontos szempont a kormányzóképesség, sokuk az alapján választ a két politikai oldal közül, hogy melyikük kormányzóképesebb. Emellett szintén fontos szempont ezeknél a szavazóknál, hogy melyik politikai oldalt tartják esélyesebbnek a győzelemre, ugyanis szeretnek a győztes felé húzni. Ez igaz a választás után és a választás előtt is.