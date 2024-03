A lezüllött Gyurcsány és Karácsony

Újabb sikertelenségbe és érdektelenségbe fulladt tüntetés köthető a baloldalhoz, a február 25-ére meghirdetett megmozduláson alig pár százan voltak, annak ellenére, hogy a cél az volt, hogy Magyarországon közvetlenül válasszák a köztársasági elnököt. Mintha ez csak egy tüntetésen vagy gyenge ellenzéki akaraton múlna, hisz nem gondolták végig, hogy e döntés mögött milyen alkotmányjogi kérdések állnak, milyen mértékben változtatja meg az ország jogi és államjogi státusát.

De térjünk vissza a sikertelen tüntetésre, ahol felszólalt Karácsony Gergely főpolgármester is, és többek között ezt mondta: „lehet, hogy hitvány kormányunk van, de nem vagyunk hitvány nemzet”. Orbán Viktort „Putyin egyik legfontosabb európai tanítványának” nevezte. Igaza van a főpolgármester úrnak, nem vagyunk hitvány nemzet, ám nincs hitvány kormányunk sem, viszont van egy hitvány főpolgármesterünk, aki nem beszél idegen nyelven – ha olyan nemzetközi társaságban kell képviselnie a fővárost, ahol nem mindenki tud magyarul, akkor csak feszeng és abban reménykedik, hogy jön valaki, aki lefordítja neki a hozzá intézett mondatokat. Nem tudott levizsgázni autóvezetésből, nincs tudományos fokozata, reggeltől estig jajveszékel és siránkozik, ellopta mindannyiunk elől a Lánchidat, viszont zsákutcába, anyagi csődbe vitte a fővárost. Hitvány ember! Egyedülálló jelenség a mai világban, reméljük, csak júniusig.

Nagyon jó lenne, hogyha amikor az ellenzék kritizál, azt stílusosan tenné. Most ugyanis ők a gyermekek felkent védelmezői, noha a gyermekvédelmi törvény elfogadását ott gáncsolták, ahol csak tudták. Meg sem szavazták! Ebből egy dolog vonható le, hogy Karácsony és elvbarátai már olyan mélyre süllyedtek, hogy talán annál mélyebb nincs, és a hitványság enyhe kifejezés arra, amit naponta tesznek a nemzet ellen. Továbbá: tisztában voltunk azzal, hogy a DK-ban a jó modor, a kulturált viselkedés nem kötelező és betartandó szabály, hisz mindenki előtt ismert Gréczy Zsolt saját nemi szervéről készített ocsmány fényképeinek ügye – szégyen, hogy még a mai napig is országgyűlési képviselő! –, vagy Vadai Ágnesnek a tévészékházban tanúsított primitív viselkedése. De arra nem mertem volna gondolni, hogy a párt szótárából hiányzik a jogállamiság és bírói függetlenség fogalmának értelmezése, betartása, elfogadása.

Most, hogy a bíróság Fekete-Győr Andrást szabadságvesztésre ítélte, miután megtámadta a rendőröket, bűnösnek mondták ki csoportosan elkövetett hivatalos személy elleni erőszak bűntette miatt. Az ítélet kimondja, hogy a végrehajtást felfüggeszti, vagyis nem kell bevonulnia a börtönbe. De a DK-s Varju László is Fekete-Győr sorsára jutott, másodfokon is bűnöző, a tévészékházban tanúsított agresszív viselkedése miatt, ahol megtámadta az ott dolgozó biztonságiakat és saját magáról készített felvételeket, mint akit bántalmaznak. Miközben csak arra szerették volna rábírni, hogy fejezze be a nagy színészi alakítást. Ezek után Gyurcsány, aki megúszta a szemkilövetést és a tüntetők elleni rendőrterror elrendelését, most a fenti két ügyben és azok okán megfenyegette a bírákat és az ügyészeket, amennyiben ők hatalomra kerülnek, lesz elszámoltatás, és azok a bírák és ügyészek, akik megkövetelték a törvények betartását, azok megsértése miatt jogosan hoztak igazságos, sőt túl enyhe ítéletet, majd megnézhetik magukat.

Gyurcsány tudatáig még nem jutott el, hogy a magyar bíróság független és pártatlan. Megszűntek a kirakatperek, amelyekről ha máshonnan nem, feleségétől, Dobrev Klárától biztosan hallott, hiszen véreskezű nagyapja sok törvénytelen halálos ítéletben tevékenyen részt vett. Akkor valóban nem volt jogállam Magyarországon, kommunista diktatúra volt, Gyurcsány most ezt szeretné visszahozni, igen, a vörös terrort (brüsszeli segédlettel). Erre mondjuk ki most, hogy nem, nem, soha!

Borítókép: Ellenzéki kampányzáró rendezvény a XV. kerületben. A képen Karácsony Gergely főpolgármester-jelölt, Gyurcsány Ferenc, a Demokratikus Koalíció elnöke. (Fotó: Kurucz Árpád)