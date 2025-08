Kós Hubert új Európa-rekorddal világbajnok, ennek az oroszok nem örülhetnek

Kós Hubert egész évben arra készült, hogy 200 háton megjavítsa az egyéni csúcsát. Ezt csütörtökön árulta el Szingapúrban, miután 200 vegyesen lekerült egy teher a válláról, és megszerezte az első érmét az úszó-világbajnokságon. Az a bronz szépen csillogott, de a 200 hát más: a szám olimpiai bajnokaként csak az arany lehetett a célja. És az egyéni csúcs ezt nagyon jó eséllyel garantálhatta. Így hát jegyezzük fel: 1:54,14. Ez Kós Hubert egyéni legjobbja, amellyel két éve, Fukuokában először világbajnok lett. Pontosítunk: ez volt az egyéni rekordja – mostanáig.

Kós Hubert a szám olimpiai bajnokaként a vb-t is megnyerte 200 háton. Fotó: FRANCOIS-XAVIER MARIT / AFP

Kós elképesztően bekezdett, 50 méternél világcsúcsidőn belül úszott a dél-afrikai Ryan Coetzével együtt, aztán 150-nél már őt is faképnél hagyta, és egyedül maradt a piros vonalon belül. A világcsúcsot 2009 óta az amerikai Aaron Piersol tartja (1:51,92), aki még az emlékezetes szuperdresszben úszta azt Rómában. Kósnak ilyen segítsége most nem volt, és a világrekordtól el is maradt a végére, de az egyéni csúcstól nem.

Nagyon nem: 1:53,19-nél állította meg az órát, azaz csaknem egy másodpercet faragott a csúcsából, ami természetesen új országos rekord is. Mi több: új Európa-rekord, négy századdal megdöntve a háborúpárti orosz Jevgenyij Rilov legjobbját, ami 1:53,23 volt.

Kós Hubert így lett újra világbajnok 200 háton. Önmaga és a medencés úszóválogatott második érmét szerezte a szingapúri világbajnokságon, egyúttal a sportág történetének 36. magyar vb-aranyát.

Kós Hubert és Rilov csatája a háború miatt maradt el

Az eddigi Európa-rekorder Rilov a 2021-ben megrendezett tokiói olimpián 100 és 200 háton is aranyat szerzett, és gyakorlatilag ő volt a hátúszás királya, amikor Kós Hubert 2023 januárjában elkezdett az Egyesült Államokban készülni Bob Bowman irányításával, majd a vegyesúszásról a hátra helyezte a hangsúlyt. Az orosz most 28 éves, de Kóssal már nem csaphatott össze, mert az ukraajnai háború kitörése miatt eltilották az orosz sportolókat.

Rilov tett is ezért, ugyanis nyíltan támogatta az ukránok ellen indított háborút. Emiatt ő azután sem kapott felmentést, hogy elkezdték visszaengedni az orosz sportolókat, akik először a tavaly decemberi budapesti rövidpályás vb-n úszhattak újra, most pedig Szingapúrban már nyilatkozatokat is adhatnak, ami tavaly még tilos volt nekik. Rilov pályafutása mostanra gyakorlatilag véget ért.

Az Európa-rekordja pedig immáron Kós Huberté, aki ha szemtől szemben nem is győzhette le, így mégiscsak megtette.