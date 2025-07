A vb-érem megszerzése után Kós Hubert súlyos döntést hozott, amit nagyon sajnál

Kós Hubert a régi és az új fő száma bűvöletében töltötte a csütörtököt Szingapúrban. Egész nap lehetett érezni rajta az izgatottságot és a koncentrációt, délelőtt nyilatkozni is csak néhány szóra állt meg, mert szigorúan betartotta a levezetést, hogy bírja szusszal a napot. Az esti programban ugyanis szűk egy órán belül kellett teljesítenie a 200 vegyes döntőjében és a 200 hát középdöntőjében.

Kós Hubert így örült annak, hogy megszerezte az első érmét az úszó-vb-n. Fotó: XUE YUGE / XINHUA

Előbbi pályafutása első szakaszának a fő száma, amiben 2022-ben Európa-bajnok volt, és 200 vegyesen a junior világcsúcsot is ő tartja. Aztán 2023-ban csatlakozott Bob Bowman csapatához az Egyesült Államokban, és a 200 hát lett az új fő száma, amiben azóta világ- és olimpiai bajnok. Kós most egyszerre mindkettőben volt sikeres: 200 vegyesen bronzérmet szerzett, egyúttal Magyarország első dobogós helyezését a vb-n, majd 200 háton a harmadik legjobb idővel jutott be a pénteki döntőbe.

S ezek után végre felszabadultan, mosolyogva érkezett a vegyes zónába interjút adni.

– A 200 vegyes visszahozta azt az érmet, amit 100 háton gondoltam, hogy összejöhet – állapította meg Kós Hubert, aki 100 háton negyedik lett korábban. – Néhány hete egy indianapolisi versenyen volt már keményebb programom is, amikor három számot úsztam, de világversenyen ez a mostani volt az eddigi legjobb duplám. Gyerekkoromban azért begyakoroltam a számhalmozást Magyarovits Zoltánnal, készültünk erre az ob-ken, és most talán Bob is örülhet, hogy képes vagyok rá.

Cseh Lászlónak üzent Szingapúrból: Remélem, ő is örül ennek

Kós nem akármilyen idővel lett bronzérmes 200 vegyesen, hiszen megközelítette Cseh László 2009 óta élő országos csúcsát, a legendás úszó után ő a második magyar, aki 1:55-es időre volt képes a számban. Friss vb-bronzérmesünket arról kérdeztük, hogyan éli meg, hogy ilyen közel került a példaképe rekordjához.