Kós és Milák teljesítménye sokkolja Amerikát, de nekünk is van okunk az ijedségre

Az amerikaiakat is foglalkoztatja Milák Kristóf és Kós Hubert csatája 100 méter pillangón. A Swimswam nevű portál a magyar úszóbajnokságról, azon belül is kiemelten a 100 méteres pillangóúszás döntőjéről írt cikke arra is felhívja a figyelmet, hogy a győztes Kós (ideje 50.55 másodperc) az idei világranglista második, Milák (50.67) pedig a harmadik helyére jött fel.

Kós Hubert nyerte az olimpiai bajnokok csatáját 100 pillangón, megelőzte Párizs aranyérmesét, Milák Krstófot (Fotó: MÚSZ)

„Az Egyesült Államok a vert mezőnyben” – így kommentálja a Dee nevű olvasó az eredményt az alapján, hogy az első három között nincs amerikai úszó. Egy komment persze semmiség, de a Swimswam nem pletykalap, hanem egy komoly szakmai fórum. Ehhez mások hozzáteszik, az eredmény azért is meglepő, mert Magyarországnak 10, az Egyesült Államoknak pedig 330 millió lakosa van, azzal a kiegészítéssel, az USA-ban viszont kevés az 50 méteres versenymedence.

Az amerikaiakat is elsősorban Milák Kristók reakciói foglalkoztatják. Megjegyzik, hogy a szám olimpiai bajnoka nem lazsálta le a versenyt, ellenkezőleg, mindent beleadott, majd a futam után sportszerűen gratulált Kósnak.

Mire lehet elég Kós Hubert és Milák Kristóf ideje a világbajnokságon?

Az országos bajnokság jelentőségét lebecsülni és túlértékelni is hiba lenne. A legfontosabb kérdés természetesen az, mire lehet számítani az év fő versenyén, a szingapúti világbajnokságon. Nos, Kós fejlődése töretlen 100 pillangón.

Emlékezetes, hogy a két magyar klasszis tavaly júniusban, a belgrádi Eb-n is összecsapott ezen a távon. Akkor Milák győzött 50.82 másodperccel, Kós 50,96-tal lett második. Az olimpián Kós a 200 hátom aratott győzelme után nem tudott kellőképpen koncentrálni a 100 pillangóra és az elődöntőben kiesett. A mostani ideje (50.55) alapján a tavalyi Eb-hez képest viszont előrelépett.

Ugyanezt Milák Kristófról is elmondhatjuk, s nyilván benne lényegesen több a tartalék. Tavaly az Eb-hez képest az olimpián majdnem egy másodpercet javult, hiszen 49.90 mp a párizsi győztes ideje. A rend kedvéért jegyezzük meg, a világcsúcsot még mindig az amerikai Caeleb Dressel tartja 49.45-tel, Milák legjobbja (egyben Európa-rekordja) 49,68, amit még a tokiói olimpián úszott.

A svájci Noé Ponti lehet Milák Kristóf és Kós Hubert legveszélyesebb kihívója 100 m pillangón a 2025-ös szingapúri világbajnokságon (Fotó: European Aquatics)

A svájci Noé Ponti lehet a magyarok kihívója 100 pillangón

Nos, Dresseltől – aki Párizsban a döntőről is lemaradt – már aligha kell tartani , ahogy úgy általában az amerikaiaktól sem oly nagyon. A világranglistán a Milákhoz hasonlóan 25 éves Shaine Casas a legjobb amerikai 50.82 másodperccel, aligha kell attól tartani, hogy ebből az időből sokat lefaragna.

Egyértelműen a svácji Noé Ponti a legveszélyesebb a magyarokra. S nem csupán azért, mert 50.27-tel vezeti a világranglistát.

Ponti ezt az időt néhány nappal a magyar ob előtt a svájci bajnokságon úszta. Önmagában az eredmény is figyelemre méltó, de külön érdekesség, hogy Ponti javított a Párizsban úszott idejéhez (50.60) képest. A svácji az egyéni legjobbjához (50.16) is közel került.

Ez alapján aligha kérdéses, hogy Noé Ponti lehet Milák Kristóf és Kós Hubert kihívója a szingapúri világbajnokságon.