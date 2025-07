Kós Hubert fantasztikus idővel, Cseh László fénykorát idézve érmes a vb-n

Kós Hubert az elmúlt három évben, amióta Bob Bowman irányításával készül az Egyesült Államokban, hátúszóként érett világklasszissá: 200 háton a 2023-as fukuokai vb-n lett először világbajnok, majd tavaly ugyanebben a számban az olimpiai aranyat is behúzta. De komoly múltja van vegyesúszóként is: 200 méteren volt már Európa-bajnok és a mai napig ő tartja a juniorvilágcsúcsot. Közel áll a szívéhez ez a szám, és most Szingapúrban az éremszerzést kísérelte meg.

Kós Hubert és Léon Marchand egymás ellen döntőztek 200 vegyesen a vb-n. Fotó: AFP/Manan Vatsyayana

Kós a negyedik legjobb idővel jutott be a döntőbe, azon mondjuk ő is teljesen ledöbbent, hogy egyetemi csapattársa, Léon Marchand már a középdöntőben világcsúcsot úszott, megdöntve Ryan Lochte rekordját, amely 2011 óta utolérhetetlen volt. A francia győzelméhez nem sok kétség férhetett, legfeljebb az volt a kérdés, hogy a fináléban rámegy-e az újabb világcsúcsra.

Minket ennél is jobban érdekelt, hogy Kós Hubertnek összejön-e a dobogó. Úgy vágott neki a vb-nek, hogy 200 háton az arany a célja, de nagyon szeretne azonkívül még egy érmet legalább. Ehhez 100 háton már közel járt, de végül negyedik lett, és most a 200 vegyes volt a következő esélye.

Kós nagyon bekezdett, 100 méterig tartotta a tempót Marchand-nal, a második helyen fordult, aztán a gyenge pontján, mellen a francia ellépett az élen, az amerikai Shaine Casas pedig Hubert elé került. Gyorson Kós megvédte a harmadik helyét, és rázta az öklét a célban: megvan az áhított érem, bronznak talán még sosem örült ennyire.

Kós Hubert a példaképe, Cseh László nyomdokába lépett

Volt is oka a boldogságra, és nem csak az érem miatt. Kós nagy egyéni csúcsot úszott, az 1:55,34 több mint egy másodperccel jobb a korábbi rekordjánál, amit az idén áprilisi ob-n állított fel (1:56,40).

Sőt, ha megnézzük a magyar ranglistát 200 vegyesen, azt láthatjuk, hogy Kós a vegyesúszás korábbi világklasszisa, Cseh László fénykorát idéző eredményt ért el.

A magyar csúcsot Cseh 1:55,18-cal tartja 2009-ből, és ezzel együtt összesen két 1:56-on belüli ideje volt. Kós a második magyar Cseh László után, aki 1:55-öt repesztett 200 vegyesen. Ráadásul magyar részről ebben a számban ezt megelőzően legutóbb éppen Cseh állt vb-dobogón, 2011-ben Sanghajban az amerikaiak két legendája, Lochte és Michael Phelps mögött volt harmadik.