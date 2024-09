Cseh László azt látja Milák legyőzőjében, ami nála hiányzott

Lassan három éve, hogy Cseh László a budapesti rövid pályás világkupán – versenyen kívül – egy utolsó utáni úszással elbúcsúzott a Duna Arénában. Az időeredmény nem számított a különleges vegyesúszás végén, időtlen bajnokként zárta le a karrierjét. Kétszeres világbajnok, négyszeres olimpiai ezüstérmes, 14-szeres Európa-bajnok (nagy medencében), hogy csak a legnagyobb eredményeit emeljük ki, az pedig párját ritkítja, hogy csaknem húsz évig, megszakítás nélkül az egyetemes úszósport legnagyobb alakjai közé tartozott. 2021 óta viszont alig tudni róla valamit.

Wladár Sándor, a MÚSZ elnöke és Cseh László 100 nappal a budapesti rövid pályás vb előtt. Fotó: MÚSZ

– Lényegében főállású apa vagyok, próbálok sok időt tölteni a kislányunkkal, ezért is jobb a háttérben maradni – válaszolta érdeklődésünkre Cseh László a Duna Arénában, ahol a december 10. és 15. között esedékes budapesti rövid pályás vb nagyköveteként beszélgettünk vele. – Nem érzem azt, hogy minden áron szerepelnem kellene. Kellett egy kis gondolkodási idő ahhoz is, hogy a nagyköveti felkérésre igent mondjak, hogy egyáltalán vissza akarok-e térni az úszósportba. Végül arra jutottam, hogy ez egy jó lépés lehet a visszaintegrálódásra, mert eddig tudatosan távolodtam el, de remélem, hogy most már érzelemmentesebben tudok az uszodában mozogni.

Cseh László: Nekem is megvan a véleményem

Az említett búcsúúszás után nem sokkal Cseh László kitárulkozott, kimondta azokat a fájdalmakat, amiket a visszavonulásáig magába fojtott, kiadta a testi és lelki megpróbáltatások miatt érzett haragját. A gyógyuló sebeket nem akartuk feltépni, de az úszástól való eltávolodásnak nyilván ez is oka volt. – Nem feltétlenül vannak újra nagy terveim az úszásban, ez a mostani feladat inkább ahhoz lehet egy pici segítség nekem, hogy semlegesebben tudjak jelen lenni az uszodában, mert még mindig heves érzelmeim vannak, amiket szerintem lejjebb kellene tekerni – jelezte Cseh László. – Remélem, hogy egy-két év múlva már úgy tudok végignézni egy versenyt a lelátóról, hogy közben nem 180-as a pulzusom, mert újra átélem azt, amit régen. Amit fontos feladatomnak érzek nagykövetként, hogy az úszás szeretetét jobban meg tudjam osztani.

Bár az elmúlt években napi szinten nem volt benne a sportágban , a közelmúlt nagy hullámokat verő eseményei, a Milák Kristóf körül kialakult viták , Hosszú Katinka harca a Magyar Úszószövetséggel és az ezekről szóló hírek természetesen Cseh Lászlóhoz is eljutottak. – Ebbe a témába két okból sem mennék bele jobban, az egyik az idő rövidsége, a másik, hogy nem kell mindenben nekem véleményt alkotnom. Véleményem persze nekem is van, de azt egyelőre megtartom magamnak – felelte kérdésünkre.

Így maradtunk a sportszakmánál.

Francia újságírók faggatták Léon Marchand-ról

A párizsi olimpia legnagyobb úszósztárja a francia Léon Marchand volt, aki négy egyéni aranyérmet szerzett, és ezek közül hármat, 200 és 400 vegyesen, valamint 200 pillangón (utóbbiban Milákot legyőzve) olyan számokban nyert, amelyeknek korábban Cseh László volt az európai királya. – Több francia újságíró is próbált kiszedni belőlem véleményt Marchand teljesítményéről – reagált, amikor róla kérdeztük. – Ő abszolút jolly joker, mert a vegyes úszók általában gyorson, pillangón és háton kimagaslóak, mellen kevésbé, de ő mind a négyben kiváló, mellen is olimpiai bajnok lett, ezért is tud ilyen jó lenni.

Bob Bowman és Léon Marchand megtalálták Milák Kristóf ellenszerét is. Fotó: Kempinaire Stephane

Marchand utánpótláskorában nem tűnt olyan ígéretes úszónak, mint amilyen végül lett belőle az elmúlt három évben, amióta Bob Bowman irányításával az Egyesült Államokban készül. Bowman volt a legendás Michael Phelps edzője is, aki miatt végeredményben Cseh nem tudott olimpiai bajnok lenni.

– Nagyon fontos az, hogy kivel milyen edzésmunkát végeztetnek – kezdett bele felvetésünkre. – Visszatekintve a pályafutásomra, azt látom, hogy annak idején nem azt kellett volna számolgatni, hogy minél több kilométert ússzunk még erősebben, hanem a sebességünket kellett volna javítani. Ez volt az, amire 2015-től, az edzőváltás után (Turi Györgytől Plagányi Zsolthoz ment – a szerk.) sokkal nagyobb hangsúlyt helyeztünk. Az állóképességet nem lehet a végtelenségig növelni, a sebesség is nagyon fontos. Marchand esetében ez nagyon jól beérett, hisz nemcsak jó az állóképessége, ami 400-200 vegyesen vagy épp 200 pillangón is kell, hanem mellette nagy sebességet is el tud érni. Lehet, hogy nekem annak idején ez a pluszsebesség hiányzott nagyon.

Olimpiai bajnok nem lett, de egy olimpiai bajnok példaképe igen

Párizsban Kós Hubert is olimpiai bajnok lett, aki szintén Bob Bowmannel készül és akinek bevallottan Cseh László volt a példaképe gyerekkorában.

– Azt láttam rajta, hogy magabiztos volt, sokat számított neki, hogy kiment Amerikába, új környezetbe került, másfajta munkát végez – mondta Kósról a 38 éves ikon. – Jó érzés, ha a pályafutásommal valami pluszt hozzá tudtam adni mások úszásához is, de az én szerepem ebben nem lényeges, ezt a sikert ő csinálta meg, ő érte el. Arra kellenek az úgymond példaképek, hogy azt mondhassuk, én is olyan vagy jobb akarok lenni, mint ő. Ezért fontos, hogy legyenek olyanok, akik utat tudnak mutatni.

Cseh László kétségkívül ilyen úszó volt.