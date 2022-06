Cseh László ezért nem látogat ki a hazai világbajnokságra

Amikor a vb előtt beszélgettünk a Cseh László utódjának kikiáltott Kós Huberttel, ő lelkesen mesélt a példaképéről, aki a tavalyi hazai Európa-bajnokság döntője előtt riválisként még tanácsot is adott neki a call roomban. Kérdeztük a 19 éves tehetséget arról, hogy most is számíthat-e Cseh meglátásaira a hazai vb előtt, mire ő:

– Laci a visszavonulása óta a megérdemelt pihenőjét tölti, amit mindenki tiszteletben tart.