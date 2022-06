Lázba hozta a Duna Arénát Milák vezetésével a fantasztikus négyes

Volt egyszer egy junior-világbajnokság 2017-ben, amelyen négy magyar srác történelmet írt. A Milák Kristóf, Németh Nándor, Holló Balázs, Molnár Richárd összetételű csapat egyetlen század előnnyel legyőzte az Egyesült Államok négyesét a saját otthonában. Az elképesztő teljesítmény nemcsak korosztályos vb-aranyat ért, hanem junior világcsúcsot is (7:10,95).

Azóta felnőtt a négy legény, Milák konkrétan világklasszissá érett, aki a budapesti vb-n 200 pillangón világcsúccsal lett bajnok. Erre a vb-re Indianapolis óta először újra összeállt a „fantasztikus négyes”, amely a harmadik legjobb idővel jutott be a döntőbe. A toronymagas esélyes amerikai négyes tagja volt Carson Foster, aki 2017-ben ott volt a legyőzött csapatban éppúgy, mint két évvel később abban, amelyik Budapesten, a Duna Arénában vette vissza a junior világcsúcsot a magyaroktól.

Milák Kristóf Fotó: Kovács Tamás

A mieinknél Márton Richárd kezdett, aki a hetedik helyen adta át a stafétát Németh Nándornak. Ekkor kettészakadt a mezőny, a magyarok a hátsó hármasban voltak, egy testhossz hátránnyal. Németh megkezdte a felzárkózást, elszakadt a francia és kínai egységtől, és a hatodik helyen váltott. Holló Balázs nem tudott előrébb jönni, sőt kapaszkodtak rá a franciák. A befejezőember Milák Kristóf volt, aki annak idején Indianapolisban óriásit hajrázott. Most is.

Milák az első százon ledolgozta a hátrányt a középmezőny mögött, 150-nél a koreaiakat megelőzve már az ötödik helyen fordult, és ott is hozta célba a magyar váltót.

A magyar csapat ideje 7:06.27, így több mint egy másodperccel javítottak a magyar országos csúcson.

Telegdy elmaradt az egyéni csúcsától

Sós Csaba nem merte kimondani a lapunknak adott interjúban a vb előtt, csak utalt rá, hogy Telegdy Ádám meglepetésérmet szerezhet a Duna Arénában. Ezt két dologra alapozhatta: tavaly az olimpián ötödik lett, a mezőnyből pedig kiestek a háború miatt eltiltott oroszok, köztük a tokiói bajnok Jevgenyij Rilov.

Telegdy az ötödik legjobb idővel be is jutott a döntőbe, arra viszont kevesen számítottak, hogy nem az egyetlen magyar lesz ott. A 18 éves Kovács Benedek is ott volt a legjobb nyolc között, és a fináléban féltávig Telegdy előtt volt a hatodik helyen. A vb-újonc ezzel teljesen ki is úszta magát, a második százra nem maradt ereje, s végül a mezőnytől leszakadva a nyolcadik helyen ért célba.

Fotó: Kovács Tamás

Az utolsó helyről elmozduló Telegdy nemcsak honfitársát, hanem még egy svájci úszót is megelőzött a hajrában, így hatodik lett. Az éremre nem volt esély, de Telegdy szempontjából nagyobb baj, hogy a kitűzött célját nem teljesítette, azaz nem javította meg a Tokióban úszott egyéni csúcsát. Pedig ha csak megismétli azt az időt, akkor negyedik lett volna, ha valóban megjavítja, talán a bronzot is megcsíphette volna. Sós Csaba ebben reménykedett – hiába.

A csütörtök esti elődöntőkből (összefoglaló itt) mind a négy magyar továbbjutott, így pénteken

Milák Kristóf 100 pillangón az aranyéremért úszik, a női 200 hát döntőjében a kétszeres Eb-bronzérmes Burián Katalin és a mindössze 15 éves Molnár Dóra lesz ott, férfi 50 gyorson pedig Szabó Szebasztián lesz finalista.

Vizes vb, úszás, csütörtöki bajnokok és magyar helyezettek:

Nők: 100 gyors: 1. Mollie O’Callaghan (ausztrál, 52,67); 200 mell: 1. Lilly King (amerikai, 2:22,41)

Férfiak: 200 hát: 1. Ryan Murphy (amerikai, 1:54,52) … 6. Telegdy Ádám (1:56,91), … 8. Kovács Benedek (1:58,52); 200 mell: 1. Zac Stubblety-Cook (ausztrál, 2:07,07); 4×200-as gyorsváltó: 1. Egyesült Államok (7:00,24) … 5. Magyarország (7:06,27)

Borítókép: Németh Nándor, Holló Balázs, Márton Richárd, Milák Kristóf (Fotó: MTI/Ilyés Tibor)