Caeleb Dresselnek Milák helyett újra a démonait kell legyőznie

A szombati nyitónapon Dressel a 4×100-as amerikai gyorsváltó rajtembereként szerezte meg az első aranyérmét. Vasárnap következett az 50 m pillangó döntője, amit a favorit 22.57 másodperces idővel nyert meg. A 22.57 jó idő, de nem kiváló, nem csupán az ukrán Andrij Govorov világcsúcsától (22.27 mp), hanem Dressel egyéni legjobbjától (22.35) is több mint két tizeddel elmarad. Dressel azonban elégedetten értékelt ezután: – Ebben a sportban nem hullik az ember ölébe a siker, ezt tudjuk jól. Konkrét versenystratégiával érkeztünk, persze ötvenen nem is lehet máshogy, minden centit alaposan meg kell tervezni előre. Tizennyolc tempóval számoltunk, és pontosan ennyi is lett, aminek köszönhetően a fal is a lehető legjobban jött ki. Különleges hely nekem a medence, mindig ilyenkor érzem magam a legjobban, nem idegeskedem semmin, és teljesen letisztulnak a gondolataim.

Dressel nyilatkozata azonban arról árulkodott, minden a legnagyobb rendben, az előre eltervezett teljesítménnyel győzött. Sőt a mondandóját azzal zárta, lelkileg tökéletes állapotban van.

Hétfőn Dressel nem versenyzett, tehát egy napot pihenhetett. Persze így is történt valami, ami rá is hatással lehetett. Az új úszócsillag, a csupán 17 esztendő román David Popovici 1:43.21 perces remek idővel nyerte meg a 200 méteres gyorsúszást.

Másnap, kedd délelőtt rendezték a 100 gyors előfutamait. Popovici úszta a legjobb időt (47.60 mp), Dressel a másodikat (47.95). Kedd délután az amerikai csapat közleményben tudatta, hogy Dressel visszalép a klasszikus szám délutáni elődöntőjétől, nyitva hagyva a kérdést, az úszó a többi számot vállalja-e. Szerda délután aztán jött az újabb bejelentés, Dressel visszalép a világbajnokságtól.

Vajon mi történhetett kedden kora délután néhány óra leforgása alatt, ami a kiválóságot ilyen drasztikus lépésre késztette? Szedjük csokorba a lehetséges magyarázatokat.

1. Covid

Miként már utaltunk rá: kizárva.

2. Doppingvétség

Az eredményeket csak a világbajnokság után hozzák nyilvánosságra. A konteóhívők szerint létezhet diplomatikus megoldás, példának okáért a gyanúba keveredett versenyzőt a botrány elkerülése végett megkérik, lépjen vissza. Csakhogy a 25 éves Dressellel kapcsolatban hosszú és sikeres pályafutása során sohasem merült fel még gyanú sem. Ez a lehetőség is kizárva.

3. Gyors lefolyású betegség, esetleg gyomorrontás

Ezt akár alátámaszthatja az a tény, hogy kedden még csak a 100 m gyorstól lépett vissza az úszó, tehát volt remény a folytatásra. Felidézhetjük Kozák Danuta riói esetét, amikor hasmenéstől gyötrődött egész éjszaka, másnap úgy állt oda a K–2 500 méteres előfutam rajtjához. Kiszenvedte, másnap pedig már erőre kapva győzött is Szabó Gabriellával. Megfelelő orvosi ellátással néhány napon belül Dresselt is talpra állíthatták volna. Lindsay Mintenko hosszú távú egészségügyi szempontokat emleget a visszalépésről hozott döntés okaként, tehát ezt is elvethetjük.

4. Sérülés

Dressel bizakodva, jó formában érkezett meg Budapestre, így is kezdte meg a világbajnokságot. Nem zárhatjuk ki, hogy az első napokon összeszedett kisebb sérülést, de nagyobb panasszal képtelenség 100 gyorson 47.95 mp-et repeszteni. A sérülést – figyelembe véve a hosszú távú egészségügyi szempontokat – nem zárhatjuk ki, de titkolózni nem kellene róla, ezért nem életszerű, hogy ez lenne a visszalépés oka.

5. Lelki válság

Ez a legnehezebb kérdés, s persze már-már intim szféra. Ugyanakkor ez tűnik a legvalószínűbbnek. A világhírű úszó talán ismét lelki válságba került, aminek persze nehéz lenne megnevezni az okát. Talán az életútja szolgálhat némi magyarázattal.

Démonok és istenhit

Caeleb Dressel pályafutása során már kétszer kis híján hátat fordított az úszásnak.

Először 2013 őszén, éppen amikor a csillaga kezdett felragyogni, ifjúsági világbajnok lett, s a legfiatalabb úszóként törte át a 19 másodperces határt az 50 jardos gyorsúszásban.

Dressel öt hónapig nem úszott, az edzői már-már lemondtak róla, aztán az egyik edzője, bizonyos Jason Calanog üzenetet kapott tőle egy uszoda fotójával. Dressel ekképpen jelezte, hogy újra készen áll a versenysportra.

Méghozzá Isten segítségével. Keresztény családban nevelkedett, s a vargabetű idején erősödött meg a hite.

Újra elkezdtem úszni, és tényleg csak Istenbe helyeztem minden bizalmam, és tudtam, hogy ő mindent megtesz értem, legyen az jó vagy rossz. Megtanultam, hogyan vegyem észre a fényt az alagút végén, és bízni abban, amit Isten tesz, az jó, legyen az életed mélypontja vagy éppen csúcspontja. Csak szünetet kell tartanod, és bíznod Istenben

– később így vallott erről az időszakról.

A hite inspirálta a hatalmas tetoválást is a bal vállán. Ézsaiás próféta könyvéből, a 40. fejezetből a 31. bekezdést választotta Dressel az életmottójának:

De akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a sasok, futnak, és nem lankadnak meg, járnak, és nem fáradnak el.

A sas tehát innen ered, nem csupán azért díszíti a testét, mert e tetkó trendi és jól mutat.

Elveszve...

Öt aranyéremmel Caeleb Dressel volt a tokiói olimpia legeredményesebb versenyzője. Mindenki őt ünnepelte, ő azonban nehéz időket élt meg. Minderről idén tavasszal vallott nagyon érzelmesen egy videóinterjúban:

Azt éreztem, hogy segítségre van szükségem ebben. Igen. Többet kell beszélnem az emberekkel. Csak őszintének kell lennem. Annyira elveszettnek éreztem magam. Szerettem volna elszakadni a víztől, miközben ez az éltető közegem. Elég nyomorúságos hónapokon vagyok túl.

Elmondta, amikor az olimpia után újra versenyezni kezdett, nem tudta elérni a kitűzött céljait, ami frusztrálta. Rá kellett döbbennie, hogy ismét tévúton jár.

– Nem voltam tisztességes magammal. A világ legnagyobb versenyén öt aranyérmet szereztem, s mégis azt hajszoltam, hogyan lehetnék még jobb, még gyorsabb – tárta ki a szívét.

Dressel elismerte, ismét pánikrohamai voltak, mint 2013-ban, lelkileg roppantul kizsigerelte a szereplését övező reflektorfény, különösen úgy, hogy a legendás Michael Phelps már nem volt a csapat tagja. Az a Michael Phelps, aki egyfelől minden idők legeredményesebb sportolója, másfelől viszont szintén súlyos lelki problémákkal küzdött.

Ismét kizökkent az egyensúlyból?

Amikor feláll a rajtkőre, Caeleb Dressel duzzad az erőtől, roppant magabiztos. Helyesebben, most már tudjuk, inkább csak annak tűnik. Könnyen képes kibillenni a lelki egyensúlyából. Elképzelhető, hogy ez történt vele Budapesten is. Lehetetlen megválaszolni, hogy ennek van-e, helyesebben mennyire van köze David Popovici feltűnéséhez, Milák Kristóf világcsúcsához. De hogy a két kortárs vagy inkább utód hatással van rá, az felettébb valószínű.

A tokiói olimpián a 100 méteres pillangóúszás döntője után, amikor kevéssel legyőzte Milákot, egyszerre őszintén és tréfásan így beszélt magyar vetélytársáról:

„Egy nap biztosan kiüt a nyeregből. Igyekszem kapaszkodni, hogy ez a pillanat minél később jöjjön el.”