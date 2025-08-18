Pálinkafőzés előtt áll? Minden tudnivalót közölt a NAV

A jövedéki jogszabályok alapján, egy adott évben, háztartásonként, vagy csak bérfőzetőként vagy csak magánfőzőként lehet párlatot előállíttatni vagy előállítani, tehát nem lehet ugyanazon évben főzdében főzetni és otthon is főzni. Magánfőzőként évente legfeljebb 86 liter párlat állítható elő jövedékiadó-mentesen. Ha egy háztartásban több magánfőző él, az éves kedvezményes mennyiség személyenként összeadódik — ismertette a NAV a pálinkafőzés szabályait.

Pálinkafőzés szezon: magánfőző évente 86 liter párlatot állíthat elő jövedékiadó-mentesen

Fotó: NAV

A pálinkafőzés szabályai