Pálinkafőzés előtt áll? Minden tudnivalót közölt a NAV

Érik a szilva és körte, kezdődik a pálinkafőzés időszaka. A NAV összefoglalta a legfontosabb tudnivalókat, hiszen szigorúan szabályozott tevékenységről van szó. A legalapvetőbb előírás, hogy magánfőzőként bárki, aki elmúlt 18 éves és gyümölcsöt termeszt, a saját tulajdonú gyümölcséből, abból származó alapanyagából állíthat elő párlatot.

Magyar Nemzet
2025. 08. 18. 10:29
Dolgozik a zsűri a Gyulai Pálinkaversenyen Fotó: Bencsik Ádám/BEOL
A jövedéki jogszabályok alapján, egy adott évben, háztartásonként, vagy csak bérfőzetőként vagy csak magánfőzőként lehet párlatot előállíttatni vagy előállítani, tehát nem lehet ugyanazon évben főzdében főzetni és otthon is főzni. Magánfőzőként évente legfeljebb 86 liter párlat állítható elő jövedékiadó-mentesen. Ha egy háztartásban több magánfőző él, az éves kedvezményes mennyiség személyenként összeadódik — ismertette a NAV a pálinkafőzés szabályait.

pálinkafőzés
Pálinkafőzés szezon: magánfőző évente 86 liter párlatot állíthat elő jövedékiadó-mentesen
Fotó: NAV

A pálinkafőzés szabályai

  1. A párlat legfeljebb 100 liter űrtartalmú, saját vagy társtulajdonosként birtokolt desztillálóberendezéssel állítható elő, melyet megszerzéskor a lakóhely szerinti önkormányzathoz be kell jelenteni, de bármely bejelentett adat változását is 15 napon belül jelezni kell.
  2. A desztillálóberendezés birtoklásához jövedéki típusú engedély nem szükséges, azonban a tulajdonszerzést igazoló iratot meg kell őrizni, ellenőrzésnél pedig be kell mutatni.
  3. A párlatfőzés különböző folyamatait is be kell jelenteni a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz . A nyilatkozatok a papír alapon történő benyújtás mellett, elektronikusan is megtehetők és beküldhetők az Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazás (ONYA) használatával.
  4. A párlatfőző házilag is előállítható, ezt a NAV_J37 jelű (Kérelem a Jöt. szerinti tevékenységek nyilvántartásba vételére) űrlapon kell bejelenteni.
  5. Szintén be kell jelenteni – megkezdés előtt – a párlat előállításának szándékát, a NAV_J49 jelű (Bejelentés a magánfőzött párlat előállításáról) űrlapon, a lakóhely szerint illetékes adóhatóságnál. Ez alapján a NAV magánfőzöttpárlat-származási igazolást küld az előállított párlat jogszerű eredetének igazolására.
  6. Ha több párlatot állítottak elő, mint amit bejelentettek – de annak mennyisége nem haladja meg a 86 litert –, akkor a különbözetről, a tárgyév végéig, tájékoztatni kell a NAV-ot, a NAV_J49 jelű nyomtatványon. Az évente előállítható 86 liter párlatmennyiség túllépését pedig a NAV_J42 jelű (Egyéb jövedéki szakterületi bejelentések, kérelmek, nyilatkozatok) nyomtatványon kell bejelenteni. A többletmennyiséget meg kell semmisíteni, a NAV-val egyeztetett módon.
    Gyakori félreértés, de a magánfőzött párlatot csak a magánfőző, családtagjai és vendégei fogyaszthatják el, értékesítése pedig kizárólag adóraktárnak engedélyezett – hívja fel a figyelmet az adóhivatal. 

