Horváth József: Mindig az erősek írják a megállapodást

Németh Balázs Horváth Józseffel készített interjúja előtt emlékeztetett: „A Harcosok órájának az a küldetése, hogy leleplezze az álhíreket. Három és fél éve mindenki azt mondja, hogy békét szeretne, de hogyha ez valóban igaz lenne, akkor vélhetően már nem lőnének az orosz–ukrán fronton. Próbáljuk megfejteni, hogy ki az, aki nem mond igazat ebben a témában.”

Horváth József az orosz–ukrán háborúról beszélt a Harcosok órájában. A kép Harkivban készült (Fotó: KHARKIV REGIONAL PROSECUTOR'S OF / ANADOLU)

Trump üzenete Zelenszkijnek

A beszélgetés középpontjában a hétvégi alaszkai Trump–Putyin-csúcs és az arra adott nemzetközi reakciók álltak. A nyugati sajtóban sokkolónak nevezték az orosz és az amerikai elnök közös mosolygós fotóit, a vörös szőnyeget és a pozitív nyilatkozatokat.

Horváth József szerint azonban ez csak annak a következménye, hogy

az elmúlt bő három évben a nyugati sajtó az orosz elnököt, egyáltalán Oroszországot mint a gonosz birodalmát festette le, mintha még a Szovjetunió lenne.

A találkozón Donald Trump egyértelmű üzenetet küldött az ukrán elnöknek: „Zelenszkijnek megállapodást kell kötnie, nézzék, Oroszország egy nagyon nagy hatalom, Ukrajna pedig nem.”

Horváth úgy értékelte, hogy van egy kompromisszum, ami körvonalazódni látszik, és erre azt mondja Donald Trump, hogy el kell fogadni, mert ennél valószínűleg csak rosszabb opciók jöhetnek Ukrajna számára.

A biztonságpolitikai szakértő emlékeztetett arra is, hogy 2022 májusában gyakorlatilag kész volt egy megállapodás:

az oroszok megelégedtek volna azzal, hogyha a Krímet vihetik, és a Donbász kap egy erős autonómiát Ukrajnán belül. „Na most ehhez képest az ukránok sokkal rosszabb opciókkal számolhatnak pillanatnyilag.”

„A békét mindig az erősebb diktálja.”

Horváth szerint a történelem logikája sajnos nem változott:

A háborúkat lezáró békéknél mindig az erősek írják a megállapodást. Az erősek vagy a győztesek diktálják a békefeltételeket.

Párhuzamot vont a magyar történelemmel is: „Mi, magyarok megéltük Trianonnal ennek a tragédiáját, hogy a fejünk fölött döntöttek és daraboltak föl bennünket. Most az ukránok ehhez képest még mindig sokkal jobb opciókkal jöhetnek ki.”