Megérkezett Budapestre Kapu Tibor

Horváth József: Mindig az erősek írják a megállapodást

A legfontosabb külpolitikai kérdések voltak napirenden a Harcosok órájában. A műsor első vendége Horváth József, a Szuverenitásvédelmi Kutatóintézet igazgatója volt, aki úgy fogalmazott, a háborúk békés rendezését mindig az erősebb felek diktálják, és Ukrajna számára most már sokkal rosszabb opciók maradtak, mint a háború első hónapjaiban.

2025. 08. 18. 10:12
Harkiv, Ukrajna Fotó: KHARKIV REGIONAL PROSECUTOR'S OF Forrás: ANADOLU
Németh Balázs Horváth Józseffel készített interjúja előtt emlékeztetett: „A Harcosok órájának az a küldetése, hogy leleplezze az álhíreket. Három és fél éve mindenki azt mondja, hogy békét szeretne, de hogyha ez valóban igaz lenne, akkor vélhetően már nem lőnének az orosz–ukrán fronton. Próbáljuk megfejteni, hogy ki az, aki nem mond igazat ebben a témában.”

Horváth József
Horváth József az orosz–ukrán háborúról beszélt a Harcosok órájában. A kép Harkivban készült (Fotó: KHARKIV REGIONAL PROSECUTOR'S OF / ANADOLU)

Trump üzenete Zelenszkijnek

A beszélgetés középpontjában a hétvégi alaszkai Trump–Putyin-csúcs és az arra adott nemzetközi reakciók álltak. A nyugati sajtóban sokkolónak nevezték az orosz és az amerikai elnök közös mosolygós fotóit, a vörös szőnyeget és a pozitív nyilatkozatokat.

Horváth József szerint azonban ez csak annak a következménye, hogy 

az elmúlt bő három évben a nyugati sajtó az orosz elnököt, egyáltalán Oroszországot mint a gonosz birodalmát festette le, mintha még a Szovjetunió lenne.

A találkozón Donald Trump egyértelmű üzenetet küldött az ukrán elnöknek: „Zelenszkijnek megállapodást kell kötnie, nézzék, Oroszország egy nagyon nagy hatalom, Ukrajna pedig nem.”

Horváth úgy értékelte, hogy van egy kompromisszum, ami körvonalazódni látszik, és erre azt mondja Donald Trump, hogy el kell fogadni, mert ennél valószínűleg csak rosszabb opciók jöhetnek Ukrajna számára.

A biztonságpolitikai szakértő emlékeztetett arra is, hogy 2022 májusában gyakorlatilag kész volt egy megállapodás: 

az oroszok megelégedtek volna azzal, hogyha a Krímet vihetik, és a Donbász kap egy erős autonómiát Ukrajnán belül. „Na most ehhez képest az ukránok sokkal rosszabb opciókkal számolhatnak pillanatnyilag.”

„A békét mindig az erősebb diktálja.”

Horváth szerint a történelem logikája sajnos nem változott: 

A háborúkat lezáró békéknél mindig az erősek írják a megállapodást. Az erősek vagy a győztesek diktálják a békefeltételeket.

Párhuzamot vont a magyar történelemmel is: „Mi, magyarok megéltük Trianonnal ennek a tragédiáját, hogy a fejünk fölött döntöttek és daraboltak föl bennünket. Most az ukránok ehhez képest még mindig sokkal jobb opciókkal jöhetnek ki.”

Orbán Viktor figyelmeztetése az egyensúlyról

A szakértő Orbán Viktor miniszterelnök szavait is felidézte a műsorban.

Horváth szerint ez a felborult egyensúly a hidegháború lezárulta után kezdődött, amikor a Nyugat ígéretet tett a NATO keleti bővítésének elmaradására, majd ennek ellenére sorra csatlakoztak a térség országai a szövetséghez. 

„Akkor is egy hatezer atomtöltettel bíró ország volt Oroszország. Meggyengült ugyan, de el kellett viselnie, hogy ’99-re a térség országai bekerültek a NATO-ba. 2000-ben viszont jött Vlagyimir Putyin.”

Az ukrajnai zsákutca tudatos volt?

A szakértő szerint az Egyesült Államok 2014-ben sem volt tekintettel Oroszország érdekeire. Felidézte Victoria Nuland hírhedt szavait a Majdan idejéről: „Befektettünk négy-öt milliárd dollárt azért, hogy egy nyugatbarát kormányt segítsünk hatalomra, és kit érdekel, hogy erről mit gondol Európa, és nem érdekel az sem, hogy mit gondolnak az oroszok.”

Horváth értékelése szerint 

az, hogy az oroszok számára stratégiai fontosságú kérdés az, hogy Ukrajna esetében mi történik, azt az Egyesült Államok már 2014-ben nem vette figyelembe.

Erőből próbálták megoldani ezt az ügyet, és tudatosan terelték egyfajta zsákutcába az oroszokat, aminek a tragikus végkifejlete lett az, hogy az oroszok ’22-ben megtámadták Ukrajnát.”

Putyin: Ha Trump lett volna, nem tört volna ki a háború

Az alaszkai csúcson Vlagyimir Putyin kijelentette: „Ha Trump lett volna az elnök Biden helyett, akkor a háború nem tört volna ki.”

Horváth szerint ez nyilván jólesett Trumpnak, és Putyin ravaszul is fogalmazott, de sokan egyetértenek ezzel. „Ha megnézzük, hogy az első Trump-elnökség alatt ő mire koncentrált külpolitikáját illetően, akkor az jól látható volt, hogy a kiemelt kihívás az Kína volt és ma is az. Trump elnök jelen pillanatban ezt a fajta bideni hibát igyekszik helyrehozni, és a kínai–orosz együttműködésben inkább lazítást elérni és magához édesgetni újra Oroszországot.”

Zelenszkij hajthatatlansága a béke akadálya

A beszélgetés végkövetkeztetése szerint az elmúlt napok eseményei azt mutatják, hogy az Egyesült Államok és Oroszország kompromisszumra törekszik, de Ukrajna elnöke mereven elzárkózik ettől. Németh Balázs így nyilatkozott: „Három és fél éve mindenki azt mondja, hogy békét szeretne, de ha ez valóban igaz lenne, akkor vélhetően már nem lőnének az orosz–ukrán fronton.”

Horváth József pedig úgy látja: „A békét mindig az erősek diktálják.” 

Ha Zelenszkij továbbra is hajthatatlan, Ukrajnának egyre rosszabb feltételek mellett kell majd tárgyalnia.

 

Borítókép: Harkiv, Ukrajna (Fotó: AFP)

