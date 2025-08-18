NeymarSantosVasco da Gama

Óriási pofon – Neymar sírva hagyta el a pályát + videó

A Neymarral felálló Santos óriási vereségbe szaladt bele a brazil bajnokság 21. fordulójának vasárnap esti összecsapásán, amelyet a Vasco da Gama 6-0-ra nyert meg. A lefújás után Neymar sírva hagyta el a pályát, az ellenfelet irányító Fernando Diniz próbálta vigasztalni.

Magyar Nemzet
2025. 08. 18. 8:15
Neymar nem viselte jól a vereséget Fotó: Marcello Zambrana Forrás: AGIF/AFP
Az első félidőben még csak egygólos előnyben lévő vendégcsapat a szünet után sokkolta Neymar csapatát, amely 16 perc leforgása alatt ötször is kapitulált, a korábbi Liverpool- és Barcelona-játékos, Philippe Coutinho duplával segítette a Vasco da Gamát.

Neymar sem tudott segíteni a Santoson
Neymar sem tudott segíteni a Santoson (Fotó: AFP/AGIF/Mauricio De Souza)

A szebb napokat is megélt, jelenleg a tabella 15. helyén álló Santosnak különösen fájó lehet, hogy egy, a bajnokságban mögötte álló csapat ütötte ki. A mérkőzést végigjátszó Neymar sem tudott sokat hozzátenni a játékhoz, ráadásul az első játékrészben összeszedett sárga lapja miatt ki kell hagynia a csapata következő mérkőzését. A brazil klasszis esetében érdekesség, hogy ekkora különbségű vereséget eddig még egyetlen csapat tagjaként sem szenvedett el pályafutása során – figyelt fel rá az Origó.

Neymar elsírta magát

Neymar a lefújás után nem tudta visszatartani a könnyeit, az ellenfél edzője, Fernando Diniz – aki korábban a brazil válogatottat is irányította – próbálta vigasztalni.

A Santos vezetősége a mérkőzés után azonnal kirúgta a csapat vezetőedzőjét, Cléber Xaviert, akinek az utódja vélhetően Jorge Sampaoli lesz.

 

 

