Meglepő dolgot emelt ki az MU edzője az Arsenal elleni vereség után

A Manchester United 1-0-ra kikapott az Old Traffordon az Arsenaltól a Premier League 1. fordulójának vasárnapi rangadóján. Rúben Amorim, a Manchester United vezetőedzője a vereség ellenére nem volt elégedetlen, míg Mikel Arteta a védekezést dicsérte a lefújás után.

2025. 08. 18. 7:18
Mikel Arteta és Rúben Amorim is talált pozitív és negatív dolgokat Fotó: Paul Ellis Forrás: AFP
A Manchester United immár három bajnoki óta nyeretlen hazai pályán az Arsenallal szemben, a vasárnapi összecsapást Riccardo Calafiori fejese döntötte el.

A Manchester United mindent megtett, de nem tudta bevenni az Arsenal kapuját
A Manchester United mindent megtett, de nem tudta bevenni az Arsenal kapuját (Fotó: AFP/Paul Ellis)

A Manchester United nem volt unalmas

– Nagyon büszke vagyok a srácokra, minden téren kifejezetten bátrak voltak. A teljesítményért jár a gratuláció, az eredményért viszont nem, hiszen kikaptunk hazai pályán. Egyértelműen más eredményt érdemeltünk volna, de tovább kell lépnünk a következő feladatra. Agresszívabbak voltunk, mint az előző idényben, többet sprinteltünk, bevállaltuk az egy az egy elleni szituációkat és magasan letámadtunk – idézi a Sky Sports Rúben Amorimot, aki igyekezett a pozitívumokat megragadni.

– Kevesebb labdát veszítettünk el a támadásépítés során, mint tavaly, akkor sokat szenvedtünk ilyen téren. A legfontosabb, hogy nem voltunk unalmasak. Meccseket kell nyernünk, ugyanakkor ez egy teljesen más mérkőzés volt, mint az előző idényben.

Az Arsenalt irányító Mikel Arteta a támadójátékkal nem lehetett maradéktalanul elégedett, a célját azonban így is elérte a bajnoki címet megcélzó együttes.

– Óriási győzelem. Nagyszerű érzés az Old Traffordon szerepelni ilyen légkörben az első fordulóban, az új igazolásokkal lendületet vevő Manchester United ellen, de szerénynek kell maradnunk, ha azt nézzük, hogyan értük el ezt a sikert. De megcsináltuk – egyrészt amiatt, ahogy a hibákra reagáltunk, másrészt, még ha nagyon messze is voltunk a megszokott színvonalunktól, azt is sikerült kompenzálnunk, és ez volt az oka annak, hogy nyerni tudtunk. Jobban ki kellett volna használnunk az adódó üres területeket, lezárhattuk volna a meccset. De mindenki próbálkozott, védekezésben pedig fenomenálisak voltunk – zárta értékelését a baszk tréner.

 

