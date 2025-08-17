Diogo JotaLiverpoolWolverhampton

Olyat tettek a szurkolók, hogy Jota szülei és özvegye elsírták magukat

A Premier League nyitófordulója a Diogo Jotára való emlékezéssel telik. A júliusban elhunyt futballista egykori klubjai, a Wolverhampton és a Liverpool is tisztelegtek Jota előtt, akinek özvegye, Rute Cardoso és a szülei, Isabel és Joaquim Silva is részt vettek a két mérkőzésen, és elérzékenyültek a megemlékezéseket látva.

Magyar Nemzet
2025. 08. 17. 11:00
Diogo Jota szülei, Isabel (balról a második) és Joaquim Silva (középen), Ruben Neves (jobbról a második), illetve Rute Cardoso (jobbra), Jota felesége Fotó: PA Wire/Bradley Collyer
Mint ismert, Diogo Jota és öccse, André Silva július 3-án közlekedési balesetben életüket vesztették. Azóta nem telt el olyan hét, hogy legalább egy-egy mérkőzésen ne emlékeztek volna meg a két futballistáról: gyászszünettel kezdődtek a meccsek, a fekete karszalagot viselő játékosok Jota jellegzetes gólörömeivel tisztelegtek elhunyt társuk előtt, a szurkolók pedig énekekkel és molinókkal.

A Wolverhampton szurkolói kitettek magukért, így tisztelegtek Jota előtt
A Wolverhampton szurkolói kitettek magukért, így tisztelegtek Jota előtt ( Fotó: Fotó: PA Wire/Nick Potts)

Várható volt, hogy a Premier League első fordulójában sem lesz ez másképp, hiszen a portugál támadó halálakor a Liverpoolt erősítette, korábban pedig a Wolverhamptonnak is kulcsjátékosa volt. Így is lett, a Vörösök lelátói élőképpel készültek, a Bournemouth ellen 4-2-re megnyert találkozó előtt, közben és után is felcsendült a Jotának írt szurkolói dal, amelyet Mohamed Szalah is könnyek között hallgatott.

 

Jota özvegye és a szülei is ellátogattak Liverpoolba és Wolverhamptonba

A Liverpool vezetőedzője, Arne Slot elmondta, a megemlékezés azért is volt különleges, mert Jota családja, a szülei, Isabel és Joaquim Silva és özvegye, Rute Cardoso is részt vettek a pénteki meccsen.

Másnap pedig Wolverhampton felé vették az irányt, ahol a Manchester City vendégeskedett, és 4-0-ra nyert. A mérkőzés legszebb jelenetei már a kezdősípszó előtt lejátszódtak: a Farkasok szurkolói is lenyűgöző molinóval készültek, amely a gólját ünneplő Jotát ábrázolta.

A gesztus Jota családját is meghatotta. A Molineux Stadionban lefotózták a testvérpár könnyeivel küszködő szüleit és az elérzékenyült özvegyet. 

Diogo Jota szülei, Isabel (balról a második) és Joaquim Silva (középen), Ruben Neves (jobbról a második), illetve Rute Cardoso (jobbra), Jota felesége
Diogo Jota szülei, Isabel (balról a második) és Joaquim Silva (középen), Ruben Neves (jobbról a második), illetve Rute Cardoso (jobbra), Jota felesége (Fotó: PA Wire/Bradley Collyer)

 

 

