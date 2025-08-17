Olyat tettek a szurkolók, hogy Jota szülei és özvegye elsírták magukat

Mint ismert, Diogo Jota és öccse, André Silva július 3-án közlekedési balesetben életüket vesztették. Azóta nem telt el olyan hét, hogy legalább egy-egy mérkőzésen ne emlékeztek volna meg a két futballistáról: gyászszünettel kezdődtek a meccsek, a fekete karszalagot viselő játékosok Jota jellegzetes gólörömeivel tisztelegtek elhunyt társuk előtt, a szurkolók pedig énekekkel és molinókkal.

A Wolverhampton szurkolói kitettek magukért, így tisztelegtek Jota előtt ( Fotó: Fotó: PA Wire/Nick Potts)

Várható volt, hogy a Premier League első fordulójában sem lesz ez másképp, hiszen a portugál támadó halálakor a Liverpoolt erősítette, korábban pedig a Wolverhamptonnak is kulcsjátékosa volt. Így is lett, a Vörösök lelátói élőképpel készültek, a Bournemouth ellen 4-2-re megnyert találkozó előtt, közben és után is felcsendült a Jotának írt szurkolói dal, amelyet Mohamed Szalah is könnyek között hallgatott.