Sós Csaba: Katasztrófasorozat kellene, hogy Milák ne nyerjen

– A fiatalok közül Kós Hubert áttörésében bízhatunk, noha a tokiói olimpián csak huszadik lett 200 vegyesen. Most 19 évesen, hazai pályán, a vb-n mutathatja meg, mire képes. Mikor, ha nem most?

– Nem kertelek, már nagyon itt van az ideje, hogy berobbanjon, ezt már rettentően várom, de azt is mondhatnám, hogy elvárom tőle. A tavalyi Eb középdöntőjében juniorvilágcsúcsot úszott, akkor még nem tudta jól időzíteni a formáját a döntőre, de ha annál az időnél csak egy másodpercet jobbat megy, ami az ő korában nem egy jelentős fejlődés, azzal már az érmekért csatázhat 200 vegyesen.

Kóstól azt várom, hogy kiugorjon, ez a helyzet.

– A nők között Mihályvári-Farkas Viktória és Pádár Nikolett a legnagyobb fiatal reménységeink?

– Igen, én is így látom. Mihályvári tavaly nemcsak berobbant az Eb-n szerzett ezüsttel 400 vegyesen, hanem az olimpián kellemes meglepetést is szerzett a hatodik helyével. Nagyon komolyan készül és jó versenyző típus, tőle várhatunk még jó eredményeket. Pádár Nikolett tavaly két évvel fiatalabbként nyerte meg a junior Európa-bajnokságot 200 gyorson, rá a váltókban is nagyon számítok. Megvan a fizikuma a rövidebb távokhoz, a kétszáz mellett százon is erős, rég volt ilyen úszónk, mint ő, remélem, hogy leteszi a névjegyét a vb-n.