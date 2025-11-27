Hajrában a nemzeti konzultáció, már több mint egymillióan hallatták hangjukat a Tisza adóemelési terveiről

Hajrájához érkezett a nemzeti konzultáció, amivel a magyarok véleményt mondhatnak az adórendszerről, valamint hazánk energiaszuverenitásáról. Az kérdőíveket november 30-ig, azaz vasárnapig lehet visszaküldeni. De aki szeretné, az kitöltheti online is a nemzeti konzultációt, amihez fel kell keresni a nemzetikonzultacio.kormany.hu oldalt. Egy rövid regisztráció következik, ahol meg kell adni e-mail-címet, amelyre a polgár kap egy levelet, amelyben megtalálható a szavazáshoz vezető link. Erre kattintva azonnal megnyílik a kérdőív, amelyet a válaszok bejelölése után egyetlen kattintással be is lehet küldeni.

A Tisza Párt adóemelési tervei ellen lehet tiltakozni a nemzeti konzultációval (Fotó: Máté Krisztián)

Ezért szükséges a nemzeti konzultáció

A minap Orbán Viktor emlékeztetett arra, hogy már online kitölthető a nemzeti konzultáció. De a miniszterelnök figyelmeztetett a közelgő határidőre is, majd arra biztatott mindenkit, hogy töltse ki a kérdőívet. Hidvéghi Balázs, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára pedig november közepén ismertette, hogy

már több mint egymillióan tiltakoznak a brüsszeli bábok adóemelési tervei ellen.

A kormányfő még a szeptemberi kötcsei találkozón ismertette, hogy a kormány nemzeti konzultációt indít. A döntést az indokolta, hogy pár héttel korábban kiszivárgott egy feljegyzés, amely szerint a Tisza Párt gazdasági munkacsoportja hosszabb, összetett gazdasági programot készített, amit azóta gazdasági szakemberek szélesebb körének is bemutattak. A Tisza Párt gazdasági kabinetjének tervei szerint csak egy nagyon szűk rétegnek maradna a mostani adószint, de már az átlagbér is 22 százalékos adósávba esne, míg 1,25 millió forint fölött jönne a 33 százalékos sáv is.

„Választást kell nyerni, utána mindent lehet”

Később Tarr Zoltán, a Tisza Párt alelnöke volt az, aki elszólta magát, hogy a Tisza Párt átalakítaná a személyi jövedelemadó rendszerét. A politikus az etyeki beszédében kikotyogta: pártja progresszív, többkulcsos adóemelést tervez, minderről azonban nem lehet beszélni.

Ez egy olyan kérdés, amiről beszélgetni kell, de most nem lehet erről beszélgetni. Itt most magunk között természetszerűleg lehet, és majd, ha ez kikerül, én magyarázkodok, de annak sem lesz semmi értelme. És számtalan olyan dolog van, amiről nem lehet beszélgetni. Ezért mondjuk azt, hogy határozottan, hogy nagyon sok mindent lehet és kellene. Választást kell nyerni, utána mindent lehet

– fogalmazott Tarr Zoltán.