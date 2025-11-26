Orbán Viktor fontos határidőre figyelmeztetett

„A nemzeti konzultáció már online is kitölthető!” – hívta fel a figyelmet a Facebook-oldalán közétett bejegyzésében Orbán Viktor. A kormányfő figyelmeztetett a közelgő határidőre is. „Még négy nap” – írta a miniszterelnök, aki arra biztatott mindenkit, hogy töltse ki a kérdőívet.

Amint arról beszámoltunk, már online formában is kitölthető a nemzeti konzultáció, amelyben kikérik az emberek véleményét az adóemelésekről, az édesanyák és a fiatalok szja-mentességéről, a családi adókedvezményekről, valamint a rezsicsökkentésről.

A kitöltés egyszerű és gyors: az interneten fel kell keresni a nemzetikonzultacio.kormany.hu oldalt. Egy rövid regisztráció következik, ahol meg kell adni e-mail címet, amelyre a polgár kap egy levelet, amelyben megtalálható a szavazáshoz vezető link. Erre kattintva azonnal megnyílik a kérdőív, amelyet a válaszok bejelölése után egyetlen kattintással be is lehet küldeni.

A nemzeti konzultáció kérdései Egyetért-e Ön azzal, hogy a jelenlegi egykulcsos jövedelemadó-rendszert egy magasabb adókulcsú, többsávos adórendszer váltsa fel? Egyetért-e Ön azzal, hogy szűkíteni kell a családi adókedvezményeket? Egyetért-e Ön azzal, hogy el kell törölni az adómentességet az édesanyáknál és a fiataloknál? Egyetért-e Ön azzal, hogy Magyarország az olcsóbb orosz energia helyett drágább forrásokból szerezzen be olajat és gázt, akkor is, ha emiatt nő a családok rezsiszámlája, és megszűnik a rezsicsökkentés? Egyetért-e Ön a vállalatok által fizetett társasági adó megemelésével?

Borítókép: Orbán Vitor miniszterelnök (Forrás: Orbán Viktor Facebook-oldala)