„A nemzeti konzultáció már online is elérhető! Amennyiben még nem töltötte ki papíron, most néhány perc alatt, digitálisan is megteheti, és elmondhatja véleményét a brüsszeli megszorítási tervekről” – írja posztjában Orbán Balázs. A miniszterelnök politikai igazgatója ismertette: a konzultáció kérdései a közteherviselésről szólnak. Arról, hogy mennyi pénz maradjon a magyar embereknél, megmaradjanak-e a családi adókedvezmények, és mennyibe kerüljön havonta a rezsi a magyar háztartások számára – vagy a kedvező feltételek helyett magasabb adókra, szűkebb támogatásokra lenne szükség, hogy a magyarok pénzét Brüsszel és hazai szövetségeseik elküldhessék az ukrán háborús maffiának Kijevbe.