Már az interneten keresztül is kilehet tölteni a nemzeti konzultációt

Már digitálisan is kitölthető a nemzeti konzultációs ív. Az online kitöltés gyors, egyszerű és biztonságos.

„A nemzeti konzultáció már online is elérhető! Amennyiben még nem töltötte ki papíron, most néhány perc alatt, digitálisan is megteheti, és elmondhatja véleményét a brüsszeli megszorítási tervekről” – írja posztjában Orbán Balázs. A miniszterelnök politikai igazgatója ismertette: a konzultáció kérdései a közteherviselésről szólnak. Arról, hogy mennyi pénz maradjon a magyar embereknél, megmaradjanak-e a családi adókedvezmények, és mennyibe kerüljön havonta a rezsi a magyar háztartások számára – vagy a kedvező feltételek helyett magasabb adókra, szűkebb támogatásokra lenne szükség, hogy a magyarok pénzét Brüsszel és hazai szövetségeseik elküldhessék az ukrán háborús maffiának Kijevbe.


