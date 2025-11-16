„A nemzeti konzultáció már online is elérhető! Amennyiben még nem töltötte ki papíron, most néhány perc alatt, digitálisan is megteheti, és elmondhatja véleményét a brüsszeli megszorítási tervekről” – írja posztjában Orbán Balázs. A miniszterelnök politikai igazgatója ismertette: a konzultáció kérdései a közteherviselésről szólnak. Arról, hogy mennyi pénz maradjon a magyar embereknél, megmaradjanak-e a családi adókedvezmények, és mennyibe kerüljön havonta a rezsi a magyar háztartások számára – vagy a kedvező feltételek helyett magasabb adókra, szűkebb támogatásokra lenne szükség, hogy a magyarok pénzét Brüsszel és hazai szövetségeseik elküldhessék az ukrán háborús maffiának Kijevbe.
Már az interneten keresztül is kilehet tölteni a nemzeti konzultációt
Már digitálisan is kitölthető a nemzeti konzultációs ív. Az online kitöltés gyors, egyszerű és biztonságos.
Borítókép: Illusztráció (Fotó: Havran Zoltán)
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Tragédia Nagykőrösön: elgázolt egy embert a vonat
A helyszínelést befejezték.
A magyar válogatott szívhez szóló üzenetet kapott Orbán Viktortól
A jelek szerint már a stadionban van a magyar miniszterelnök is.
Tragédiával végződött a budapesti autósüldözés szombat éjszaka
A helyszínen meghalt egy fiatal férfi.
Nagy Ervinre senki se volt kíváncsi a Felvidéken
Néhány tucat ember lézengett az ellenzéki eseményen.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Tragédia Nagykőrösön: elgázolt egy embert a vonat
A helyszínelést befejezték.
A magyar válogatott szívhez szóló üzenetet kapott Orbán Viktortól
A jelek szerint már a stadionban van a magyar miniszterelnök is.
Tragédiával végződött a budapesti autósüldözés szombat éjszaka
A helyszínen meghalt egy fiatal férfi.
Nagy Ervinre senki se volt kíváncsi a Felvidéken
Néhány tucat ember lézengett az ellenzéki eseményen.