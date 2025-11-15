Rendkívüli

Orvosokat, tudósokat ígért Magyar Péter, de helyettük a Paraszt TV nyilvános wc-ket videózó önjelölt sztárja jött

államtitkárkonzultációsvéleményHidvéghi Balázs

Már online is kitölthető a nemzeti konzultáció + videó

Már online formában is kitölthető a nemzeti konzultáció, amelyben kikérik az emberek véleményét az adóemelésekről, az édesanyák és a fiatalok szja-mentességéről, a családi adókedvezményekről, valamint a rezsicsökkentésről.

Magyar Nemzet
2025. 11. 15. 8:25
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A felmerült igényekre reagálva a kormány a mai naptól lehetővé teszi az internetes szavazást is  – közölte a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára a kormány Facebook-oldalán.

Hidvéghi Balázs a közösségi oldalon megosztott videóban azt mondta: az elmúlt hetekben jelzések érkeztek a kormányzathoz arról, hogy sok helyen nem érkeztek meg a nemzeti konzultációs kérdőívek. Sokan elmondták, hogy bár szeretnének tiltakozni az adóemelések ellen, így nem tudják megtenni, mert nem kapták meg a hozzájuk postán kiküldött konzultációs levelet és a kérdőívet. 

Így azok is néhány perc alatt egyszerűen véleményt mondhatnak, akikhez valamiért nem jutott el a nyomtatott kérdőív 

– mondta az államtitkár.

Hidvéghi Balázs elmondta:, az interneten fel kell keresni a nemzetikonzultacio.kormany.hu oldalt. Egy rövid regisztráció következik, ahol meg kell adni e-mail címet, amelyre a polgár kap egy levelet, amelyben megtalálható a szavazáshoz vezető link. Erre kattintva azonnal megnyílik a kérdőív, amelyet a válaszok bejelölése után egyetlen kattintással be is lehet küldeni.

Hidvéghi Balázs hangsúlyozta: 

jól látható, hogy a veszély nem múlt el, Brüsszelből továbbra is folyamatos a nyomás. Ellenzik a magyar békepolitikát és folytatni akarják a háborút. Szét akarják verni a magyar–amerikai tárgyalások eredményeit is. El akarják vágni Magyarországot az orosz energiától, el akarják törölni a rezsicsökkentést, és a háború folytatásához további adóemeléseket akarnak ránk kényszeríteni.

– Brüsszel bábjai pedig hajlandók is lennének végrehajtani ezeket a veszélyes terveket. Ne hagyjuk! Aki tehát még nem szavazott, a mai naptól online formában elmondhatja a véleményét – hangsúlyozta az államtitkár.

Töltsük ki a nemzeti konzultációt és tiltakozzunk az adóemelések ellen

– zárta videóját Hidvéghi Balázs.
 

A nemzeti konzultáció kérdései a következőek:

  1. Egyetért-e Ön azzal, hogy a jelenlegi egykulcsos jövedelemadó-rendszert egy magasabb adókulcsú, többsávos adórendszer váltsa fel?
  2. Egyetért-e Ön azzal, hogy szűkíteni kell a családi adókedvezményeket?
  3. Egyetért-e Ön azzal, hogy el kell törölni az adómentességet az édesanyáknál és a fiataloknál?
  4. Egyetért-e Ön azzal, hogy Magyarország az olcsóbb orosz energia helyett drágább forrásokból szerezzen be olajat és gázt, akkor is, ha emiatt nő a családok rezsiszámlája, és megszűnik a rezsicsökkentés?
  5. Egyetért-e Ön a vállalatok által fizetett társasági adó megemelésével?

Borítókép: Illusztráció (Forrás: Facebook)


 


További játékainkhoz kattintson ide!

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Deme Katalin
idezojelekroma

Nem kirekesztés a helyi önazonosság védelme

Deme Katalin avatarja

A „cigánytörvény” kapcsán indított pert ugyanazok a háttérerők szervezik, amelyek az EU migrációs politikáját irányítják.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu