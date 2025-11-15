Már online is kitölthető a nemzeti konzultáció + videó

A felmerült igényekre reagálva a kormány a mai naptól lehetővé teszi az internetes szavazást is – közölte a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára a kormány Facebook-oldalán.

Hidvéghi Balázs a közösségi oldalon megosztott videóban azt mondta: az elmúlt hetekben jelzések érkeztek a kormányzathoz arról, hogy sok helyen nem érkeztek meg a nemzeti konzultációs kérdőívek. Sokan elmondták, hogy bár szeretnének tiltakozni az adóemelések ellen, így nem tudják megtenni, mert nem kapták meg a hozzájuk postán kiküldött konzultációs levelet és a kérdőívet.

Így azok is néhány perc alatt egyszerűen véleményt mondhatnak, akikhez valamiért nem jutott el a nyomtatott kérdőív

– mondta az államtitkár.

Hidvéghi Balázs elmondta:, az interneten fel kell keresni a nemzetikonzultacio.kormany.hu oldalt. Egy rövid regisztráció következik, ahol meg kell adni e-mail címet, amelyre a polgár kap egy levelet, amelyben megtalálható a szavazáshoz vezető link. Erre kattintva azonnal megnyílik a kérdőív, amelyet a válaszok bejelölése után egyetlen kattintással be is lehet küldeni.

Hidvéghi Balázs hangsúlyozta:

jól látható, hogy a veszély nem múlt el, Brüsszelből továbbra is folyamatos a nyomás. Ellenzik a magyar békepolitikát és folytatni akarják a háborút. Szét akarják verni a magyar–amerikai tárgyalások eredményeit is. El akarják vágni Magyarországot az orosz energiától, el akarják törölni a rezsicsökkentést, és a háború folytatásához további adóemeléseket akarnak ránk kényszeríteni.

– Brüsszel bábjai pedig hajlandók is lennének végrehajtani ezeket a veszélyes terveket. Ne hagyjuk! Aki tehát még nem szavazott, a mai naptól online formában elmondhatja a véleményét – hangsúlyozta az államtitkár.

Töltsük ki a nemzeti konzultációt és tiltakozzunk az adóemelések ellen

– zárta videóját Hidvéghi Balázs.



A nemzeti konzultáció kérdései a következőek: Egyetért-e Ön azzal, hogy a jelenlegi egykulcsos jövedelemadó-rendszert egy magasabb adókulcsú, többsávos adórendszer váltsa fel? Egyetért-e Ön azzal, hogy szűkíteni kell a családi adókedvezményeket? Egyetért-e Ön azzal, hogy el kell törölni az adómentességet az édesanyáknál és a fiataloknál? Egyetért-e Ön azzal, hogy Magyarország az olcsóbb orosz energia helyett drágább forrásokból szerezzen be olajat és gázt, akkor is, ha emiatt nő a családok rezsiszámlája, és megszűnik a rezsicsökkentés? Egyetért-e Ön a vállalatok által fizetett társasági adó megemelésével?

Borítókép: Illusztráció (Forrás: Facebook)