Szalay-Bobrovniczky Kristóf: Mi nem a magyar emberek feje fölött döntünk

„Kitöltötték már?” – tette fel a kérdést a nemzeti konzultációval kapcsolatosan a honvédelmi miniszter a Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter az Országház előtti Kossuth Lajos téren (Fotó: Hegedüs Róbert / MTI Fotószerkesztőség)

„Mi nem a magyar emberek feje fölött döntünk” – fogalmazott Szalay-Bobrovniczky Kristóf, hozzátéve, hogy a magyar kormány kíváncsi arra, hogy mit gondolnak az emberek.

Jelezte, hogy a nemzeti konzultációban kikérik az emberek véleményét

• az adóemelésekről,

• az édesanyák és a fiatalok SZJA-mentességéről,

• a családi adókedvezményekről,

• és a rezsicsökkentésről.

Emlékeztetett, hogy már több mint egymillióan küldték vissza a kérdőíveket.

Még nem késő, töltsék ki és küldjék vissza

– zárta bejegyzését a politikus.

A nemzeti konzultáció kérdései: Egyetért-e Ön azzal, hogy a jelenlegi egykulcsos jövedelemadó-rendszert egy magasabb adókulcsú, többsávos adórendszer váltsa fel? Egyetért-e Ön azzal, hogy szűkíteni kell a családi adókedvezményeket? Egyetért-e Ön azzal, hogy el kell törölni az adómentességet az édesanyáknál és a fiataloknál? Egyetért-e Ön azzal, hogy Magyarország az olcsóbb orosz energia helyett drágább forrásokból szerezzen be olajat és gázt, akkor is, ha emiatt nő a családok rezsiszámlája, és megszűnik a rezsicsökkentés? Egyetért-e Ön a vállalatok által fizetett társasági adó megemelésével?

Borítókép: A nemzeti konzultáció kérdőíveit kézbesíti egy postás egy budapesti társasházban (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)