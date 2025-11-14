Rendkívüli

Itt az újabb tiszás vallomás – kiállnak Ukrajnáért, de el kell hallgatni ezt + videó

Szalay-Bobrovniczky Kristófnemzeti konzultációadóemelés

Szalay-Bobrovniczky Kristóf: Mi nem a magyar emberek feje fölött döntünk

A honvédelmi miniszter a közösségi oldalán hívta fel a figyelmet a nemzeti konzultáció fontosságára. Még nem késő, töltsék ki és küldjék vissza – biztatott Szalay-Bobrovniczky Kristóf.

Magyar Nemzet
Forrás: Facebook2025. 11. 14. 15:49
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

„Kitöltötték már?” – tette fel a kérdést a nemzeti konzultációval kapcsolatosan a honvédelmi miniszter a Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében. 

Budapest, 2025. november 4. Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter az Országház előtti Kossuth Lajos téren, ahol katonai tiszteletadással felvonták, majd félárbócra engedték a nemzeti lobogót az 1956-os forradalom és szabadságharc leverésének 69. évfordulóján, a nemzeti gyásznapon, 2025. november 4-én. MTI/Hegedüs Róbert
Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter az Országház előtti Kossuth Lajos téren (Fotó: Hegedüs Róbert / MTI Fotószerkesztőség)

„Mi nem a magyar emberek feje fölött döntünk” – fogalmazott Szalay-Bobrovniczky Kristóf, hozzátéve, hogy a magyar kormány kíváncsi arra, hogy mit gondolnak az emberek.
Jelezte, hogy a nemzeti konzultációban kikérik az emberek véleményét 

az adóemelésekről,

• az édesanyák és a fiatalok SZJA-mentességéről,

• a családi adókedvezményekről,

• és a rezsicsökkentésről.

Emlékeztetett, hogy már több mint egymillióan küldték vissza a kérdőíveket.  

Még nem késő, töltsék ki és küldjék vissza 

– zárta bejegyzését a politikus.  

A nemzeti konzultáció kérdései:

  1. Egyetért-e Ön azzal, hogy a jelenlegi egykulcsos jövedelemadó-rendszert egy magasabb adókulcsú, többsávos adórendszer váltsa fel?
  2. Egyetért-e Ön azzal, hogy szűkíteni kell a családi adókedvezményeket?
  3. Egyetért-e Ön azzal, hogy el kell törölni az adómentességet az édesanyáknál és a fiataloknál?
  4. Egyetért-e Ön azzal, hogy Magyarország az olcsóbb orosz energia helyett drágább forrásokból szerezzen be olajat és gázt, akkor is, ha emiatt nő a családok rezsiszámlája, és megszűnik a rezsicsökkentés?
  5. Egyetért-e Ön a vállalatok által fizetett társasági adó megemelésével?

Borítókép: A nemzeti konzultáció kérdőíveit kézbesíti egy postás egy budapesti társasházban (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Horváth József
idezojelekAngelina Jolie

Angelina Jolie Ukrajnában jóemberkedik

Horváth József avatarja

A PR-akciók fölött már eljárt az idő, pont az ellenkezőjét érik el a szimpátiakeltésnek.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu