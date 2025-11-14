Szalay-Bobrovniczky Kristóf: Mi nem a magyar emberek feje fölött döntünk

„Kitöltötték már?” – tette fel a kérdést a nemzeti konzultációval kapcsolatosan a honvédelmi miniszter a Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében.
„Mi nem a magyar emberek feje fölött döntünk” – fogalmazott Szalay-Bobrovniczky Kristóf, hozzátéve, hogy a magyar kormány kíváncsi arra, hogy mit gondolnak az emberek.
Jelezte, hogy a nemzeti konzultációban kikérik az emberek véleményét
• az adóemelésekről,
• az édesanyák és a fiatalok SZJA-mentességéről,
• a családi adókedvezményekről,
• és a rezsicsökkentésről.
Emlékeztetett, hogy már több mint egymillióan küldték vissza a kérdőíveket.
Még nem késő, töltsék ki és küldjék vissza
– zárta bejegyzését a politikus.
A nemzeti konzultáció kérdései:
- Egyetért-e Ön azzal, hogy a jelenlegi egykulcsos jövedelemadó-rendszert egy magasabb adókulcsú, többsávos adórendszer váltsa fel?
- Egyetért-e Ön azzal, hogy szűkíteni kell a családi adókedvezményeket?
- Egyetért-e Ön azzal, hogy el kell törölni az adómentességet az édesanyáknál és a fiataloknál?
- Egyetért-e Ön azzal, hogy Magyarország az olcsóbb orosz energia helyett drágább forrásokból szerezzen be olajat és gázt, akkor is, ha emiatt nő a családok rezsiszámlája, és megszűnik a rezsicsökkentés?
- Egyetért-e Ön a vállalatok által fizetett társasági adó megemelésével?
Borítókép: A nemzeti konzultáció kérdőíveit kézbesíti egy postás egy budapesti társasházban (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)