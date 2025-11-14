Orbán Viktor: Brüsszelben perelni fogunk, de vannak más ötleteim is

Amiben megállapodtunk, azt betartjuk. Így van ez Donald Trumpnál és nálam is. A képlet nem bonyolult: a Trump–Orbán-megállapodás addig él, amíg ő van ott, én meg itt. Vagyis amíg Amerikában Donald Trump az elnök, Magyarországot pedig nemzeti kormány vezeti – írja Orbán Viktor a Harcosok Klubja Facebook-csoportban.

A miniszterelnök kifejti: a megállapodással a rezsicsökkentést fenyegető amerikai veszélyt elhárították, de Brüsszelben csata van.

„A brüsszeliek mindenképpen el akarnak vágni bennünket az orosz olajtól és gáztól. Már a saját jogszabályaik sem számítanak nekik. Ki akarnak zárni bennünket a rólunk szóló döntésekből. Nem hagyjuk magunkat. Perelünk. És vannak más ötleteim is”

– írta.

A Tisza és a DK minden héten lebukik

Amit Brüsszel csinál, az jogsértő, és minden európai értékkel szembemegy a kormányfő tájékoztatása szerint. Hozzátette: a helyzet itthon is világos.Van a nemzeti gazdaságpolitika, meg van a baloldali.

Az első vagyunk mi, a második a DK és a Tisza

– tette hozzá. „Családtámogatás, adómentesség az édesanyáknak, 14. havi nyugdíj – ezek vagyunk mi. A DK és a Tisza ezeket és minden mást elvenne. Tudjuk, láttunk már ilyet. Ráadásul minden héten lebuknak” – jelezte. Orbán Viktor azt is írta: a nemzeti konzultáció eldönti a vitát. Már egymillióan visszaküldték.

A kormányfő a programjairól szólva jelezte:

Ma interjút ad egy német újságírónak.

Este érkezik Zoran Milanovic, Horvátország köztársasági elnöke.

Mint írta, lesz témájuk, a horvát elnök is békét akar, és az energetika is biztosan szóba kerül majd.

Borítókép: Orbán Viktor (Forrás: Facebook)