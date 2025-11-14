Orbán Viktorkossuth rádióminiszterelnökJó reggelt , Magyarország14. havi nyugdíjDonald Trumpgyermekvédelemrezsicsökkentés

Orbán Viktor: Donald Trump szava számít, a rezsicsökkentés él + videó

Az amerikai elnök szereti a magyarokat, a háborút pedig utálja – mondta reggeli rádióinterjújában a miniszterelnök. Orbán Viktor kiemelte, hogy a washingtoni megállapodással sikerült megvédeni a rezsicsökkentést, de Brüsszel most újabb trükkel próbálja meggátolni az orosz energiahordozók behozatalát. A kormányfő beszámolt a kormányzati intézkedésekről is, kiemelve a 14. havi nyugdíjat és a gyermekvédelemre fordított források emelését.

Magyar Nemzet
2025. 11. 14. 7:20
Amíg Donald Trump az amerikai elnök és nemzeti kormány van nálunk, fennmarad Magyarország mentessége az orosz energiára kivetett energiaszankciók alól – számolt be múlt heti washingtoni látogatásának eredményeiről a Kossuth rádió reggeli műsor ában Orbán Viktor.

Orbán Viktor és Donald Trump megállapodásának köszönhetően megmarad a rezsicsökkentés. Forrás: Facebook

A miniszterelnök leszögezte:

a rezsicsökkentés él.

Ha bármelyik körülmény megváltozik a megállapodást kötő személyeket illetően, akkor a rezsicsökkentésnek annyi – tette hozzá.

Személyfüggő megállapodás született, a bürokraták majd írásba foglalják, de ennek nincs jelentősége – közölte a miniszterelnök. Szerinte ha nem sikerült volna megegyezni, a magyar háztartások háromszoros rezsiszámlát kaptak volna karácsonyra, a benzin ára pedig megkarcolná az ezer forintot.

Aki nem ránk szavaz, velünk az is jól jár

– jegyezte meg Orbán Viktor. A kormányfő szerint ez egy olyan téma, ahol semmilyen pártpolitikai vitának nincsen helye.

A miniszterelnök szerint nem kérdés, hogy az amerikai elnök szereti a magyarokat, a háborút pedig utálja. – Egy olyan emberről beszélünk, aki értelmetlennek látja a háborút, ezért felszámoltatná. Minden oka megvan az amerikai elnöknek, hogy fair, méltányos helyzetet akarjon teremteni, és

szorítani akar az oroszokon, de nem akar ártani Magyarországnak sem

– mutatott rá a miniszterelnök. – Olyan megállapodásokat szoktam kötni a magyar gazdaság nevében, amelyek külön-külön is jók a magyar gazdaság számára –  jelezte, hozzátéve, hogy öt évre cseppfolyós gáz vásárlásában állapodott meg az amerikaiakkal.

–  Minél több helyről érkezik gáz vagy olaj, az biztonságot ad Magyarországnak. 2010 után nagyon sok összekapcsolódást hoztunk létre, többek között megépítettük a szlovák–magyar vonalat, ha ez nem lenne, most sokkal nagyobb bajban lennénk.

Ma ugyan az oroszoktól vásároljuk zömében a gázt és az olajat, de rendelkezünk másodlagos kiegészítőkkel, ami biztonságot ad

– sorolta Orbán Viktor.

A miniszterelnök az amerikai pénzügyi védőpajzs kapcsán leszögezte: szamárságot fogalmaznak meg az ellenzéki oldalon, amikor a 2008-as IMF-hitellel vonnak párhuzamot. Az IMF olyan intézkedéseket várt el, mint a 13. havi nyugdíj elvétele. A baloldali kormányok az IMF-fel olyan megállapodást kötöttek, amelyek nagyon súlyos intézkedéseket tartalmaztak a magyarokra nézve – emlékeztetett. A védőpajzsról elmondta, hogy

van négy-öt pénzügyi eszköz, amellyel egymást tudják megsegíteni a baráti viszonyban lévő országok,

ha valamelyikük bajba kerülne.

Orbán Viktor szerint a mostani amerikai kormányzat azért tekinti barátnak a magyar kormányt, mert hasonló módon látják a világot. Kiemelte, hogy az amerikai politikának ma a legfontosabb pillérre, hogy meg kell védeni Amerikát az illegális migrációtól. A magyar kormány is ezen az alapon áll.

Nem lehet egy külső hatalomnak rákényszeríteni migrációs politikát egy országra, ha el akarja utasítani a migrációt – húzta alá. Kitért rá, hogy közös pont a békepolitika, valamint a családok támogatása is az Egyesült Államok és Magyarország között.

– Konkrétumokról nem akarok beszélni, hiszen

zajlik egy nagy budapesti békecsúcs előkészítése.

Magyarország az egyetlen olyan ország, amely nyitva tartotta a diplomáciai kapukat, és az egyetlen olyan vezető vagyok, aki tud és időnként akar is beszélni az orosz elnökkel. Magyarország rendelkezik megannyi képességgel, amely képes segíteni a béke megteremtésében, tíz évem ment rá, amely most megtérülhet – mondta Orbán Viktor a budapesti békecsúcsról.

– Két csataterünk volt eddig rezsivédelem ügyében, az amerikai baloldal és a brüsszeliek. Vérre megy, mert a rezsiszámlák mértéke a családok megélhetését veszélyezteti. Miután minden esetben megvétóztam az orosz szankciókat, amelyek rosszak lettek volna a magyar háztartásoknak,

Brüsszel most azzal próbálja megkerülni a magyar álláspontot, hogy nem szankcióknak nevezi az intézkedéseket, hanem kereskedelempolitikai intézkedésnek, amihez már elég a többségi egyetértés.

Ez mindennel szembemegy, ez egy jogsértő megoldás, amivel kikapcsolják a velük egyet nem értő kormányt – közölte a miniszterelnök. Utalt rá, hogy vannak más, egyéb eszközei is arra, hogy Brüsszel törekvéseit eltérítse, de erről egyelőre nem kíván beszélni.

Orbán Viktor szerint Európának a béke éri meg, ezért minden erőfeszítésnek a béke irányába kellene mennie. Azonban számos olyan ország van, amely a saját érdekeit úgy azonosítja be, hogy nekik jobb a háború, mint a béke. A háború kiterjedésének a kockázata napi közelségű. Ebben Brüsszel kulcsszerepet játszik – tette hozzá.

Az európaiaknak a háború helyett a béke felé kell haladniuk

– hangsúlyozta a miniszterelnök. Emlékeztetett, hogy az EU újabb tízmilliárdokat akar elégetni a háborúra, miközben nincs pénz, ezért hiteleket akarnak felvenni. A kormányfő azért harcol, hogy szövetségeseket találjon ahhoz, hogy lehozzák az EU-t a háborús pályáról.

Az interjúban felmerült, hogy a 14. havi nyugdíj a baloldal szerint túl bőkezű és túl nagy kockázatot jelent a költségvetésnek. – Nem akarom azt mondani, hogy a baloldali pártok mondandójában ne lenne megfontolnivaló, mert amikor hosszú távú intézkedéseket hozunk, mint az édesanyák életük végéig tartó adómentessége, adómentessé tesszük a csedet és a gyedet vagy bevezetjük a 14. havi nyugdíjat, akkor hosszú távú pénzügyi kötelezettséget vállalunk. Hogy ezt meg tudjuk tenni, valamilyen víziónknak kell lenni a jövőről, hogy mi lesz jövőre meg azután, ez egy nyílt végű vita – fejtegette a kormányfő. Kijelentette: – Azt állítom, hogy

a döntéseink megalapozottak, megvan a pénzügyi és a gazdasági alapjuk.

Arra a felvetésre, hogyan lehet valódi vitát folytatni a Tisza Párttal, ha azt kommunikálják, hogy nem most kell ezekről a kérdésekről beszélni, hanem majd választás után, a miniszterelnök azt mondta:

azért van a nemzeti konzultáció, hogy ezt a vitát tisztán lehessen látni.

– Ahhoz, hogy a politikában ravaszkodás van, nem akarják felfedni a valódi szándékaikat, és mögöttük ráadásul ott van Brüsszel, nem kell olyan mély intellektualitás, hogy ezt mindenki lássa – jegyezte meg a miniszterelnök, kiemelve, hogy

a Tisza Párt és a DK is baloldali párt, amelyek a baloldali gazdaságpolitikát folytatják, vagyis az adóemelések hívei.

– Régi mondás, hogy az ember életében a legtöbb kárt a legkisebb testrésze okozza, a nyelve, vagyis előbb-utóbb úgyis lebuknak. Az emberek átlátnak rajtuk. A nemzeti konzultáció ezt felszínre is hozza  – közölte Orbán Viktor.

A kormányfő a nevelőszülők alapdíjának megduplázásról azt mondta, hogy a gyermekeket nem lehet magukra hagyni. Az államnak nehéz körülmények között is helyt kell állnia. Az a jó, ha minél több gyereknek találunk családot – hangsúlyozta a miniszterelnök. Orbán Viktor leszögezte: a nevelőszülőknek megadják az erkölcsi és a pénzügyi megbecsülést. Véleménye szerint ezzel megnőhet a nevelőszülők száma, ezzel

még több gyermeknek tudnak esélyt adni, hogy családban nőjenek fel.

– Sajnos mindig lesz valamennyi gyermek, akiket intézetben kell nevelni – tette hozzá. Ám a miniszterelnök bízik az egyházakban, és annak örülne, ha minél több feladatot tudnának vállalni az egyházi fenntartású intézmények. De ezek után is maradnak gyerekek, akiket állami fenntartású intézményben kell ellátni.

 

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth rádióban (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Belföldi híreink

Külföldi híreink

