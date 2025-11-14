Orbán Viktor: Donald Trump szava számít, a rezsicsökkentés él + videó

Amíg Donald Trump az amerikai elnök és nemzeti kormány van nálunk, fennmarad Magyarország mentessége az orosz energiára kivetett energiaszankciók alól – számolt be múlt heti washingtoni látogatásának eredményeiről a Kossuth rádió reggeli műsor ában Orbán Viktor.

Orbán Viktor és Donald Trump megállapodásának köszönhetően megmarad a rezsicsökkentés. Forrás: Facebook

A miniszterelnök leszögezte:

a rezsicsökkentés él.

Ha bármelyik körülmény megváltozik a megállapodást kötő személyeket illetően, akkor a rezsicsökkentésnek annyi – tette hozzá.

Személyfüggő megállapodás született, a bürokraták majd írásba foglalják, de ennek nincs jelentősége – közölte a miniszterelnök. Szerinte ha nem sikerült volna megegyezni, a magyar háztartások háromszoros rezsiszámlát kaptak volna karácsonyra, a benzin ára pedig megkarcolná az ezer forintot.

Aki nem ránk szavaz, velünk az is jól jár

– jegyezte meg Orbán Viktor. A kormányfő szerint ez egy olyan téma, ahol semmilyen pártpolitikai vitának nincsen helye.

A miniszterelnök szerint nem kérdés, hogy az amerikai elnök szereti a magyarokat, a háborút pedig utálja. – Egy olyan emberről beszélünk, aki értelmetlennek látja a háborút, ezért felszámoltatná. Minden oka megvan az amerikai elnöknek, hogy fair, méltányos helyzetet akarjon teremteni, és

szorítani akar az oroszokon, de nem akar ártani Magyarországnak sem

– mutatott rá a miniszterelnök. – Olyan megállapodásokat szoktam kötni a magyar gazdaság nevében, amelyek külön-külön is jók a magyar gazdaság számára – jelezte, hozzátéve, hogy öt évre cseppfolyós gáz vásárlásában állapodott meg az amerikaiakkal.

– Minél több helyről érkezik gáz vagy olaj, az biztonságot ad Magyarországnak. 2010 után nagyon sok összekapcsolódást hoztunk létre, többek között megépítettük a szlovák–magyar vonalat, ha ez nem lenne, most sokkal nagyobb bajban lennénk.

Ma ugyan az oroszoktól vásároljuk zömében a gázt és az olajat, de rendelkezünk másodlagos kiegészítőkkel, ami biztonságot ad

– sorolta Orbán Viktor.

A miniszterelnök az amerikai pénzügyi védőpajzs kapcsán leszögezte: szamárságot fogalmaznak meg az ellenzéki oldalon, amikor a 2008-as IMF-hitellel vonnak párhuzamot. Az IMF olyan intézkedéseket várt el, mint a 13. havi nyugdíj elvétele. A baloldali kormányok az IMF-fel olyan megállapodást kötöttek, amelyek nagyon súlyos intézkedéseket tartalmaztak a magyarokra nézve – emlékeztetett. A védőpajzsról elmondta, hogy

van négy-öt pénzügyi eszköz, amellyel egymást tudják megsegíteni a baráti viszonyban lévő országok,

ha valamelyikük bajba kerülne.