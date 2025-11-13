Rendkívüli

Bevezeti a kormány jövőre a 14. havi nyugdíjat – kövesse nálunk élőben! + videó

Bevezeti a kormány jövőre a 14. havi nyugdíjat – kövesse nálunk élőben! + videó

A Magyar Nemzet folyamatosan frissülő tudósításban számol be a sajtótájékoztatóról.

2025. 11. 13. 9:47
A tegnapi kormányülésen Orbán Viktor miniszterelnök beszámolt az amerikai látogatásáról. A rendszerváltás óta nem voltak ilyen jók a magyar-amerikai kapcsolatok – számolt be a kormányinfón Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter. Közölte: közös értékek jellemzik a magyar-amerikai kapcsolatokat. A két ország elkötelezett szuverenitási kérdésekben, ugyanazt gondolják a migráció, az LMBTQ kérdésében és a családpolitikáról is. 

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter (Fotó: Polyák Attila)

A tárgyalások eredményei között kiemelte, hogy sikerült megvédeni a rezsicsökkentést, így Magyarország mentességet kapott az orosz energiahordozókat érintő amerikai szankciók alól. Enélkül hazánkban

az energiahordozók ára a kétszeresére-háromszorosára emelkedett volna.

A megállapodással a kormány garantálni tudja a legolcsóbb energiaárakat Európában. A Pakssal kapcsolatos szankciók is eltöröltnek tekinthetők – tette hozzá a tárcavezető.

A kormány érdeke, hogy Ukrajnában béke legyen. Trump elnök megerősítette, hogy továbbra is elkötelezett a béketeremtésben, és amennyiben az idő megérik rá,

Magyarországon lehet egy olyan békecsúcs, amely hozzájárulhat a háború lezárásához.

Gulyás Gergely tájékoztatott: a gazdaság jelentős erősödést tudhat magáénak az energiaszektorban, a high-tech területen és a védelmi iparban is. Jelentős amerikai befektetések érkeznek Magyarországra, és magyar cégek is terjeszkedhetnek az Egyesült Államokban. Amerika emellett pénzügyi védőpajzsot biztosít hazánknak, egyelőre erre nincs szükség, de szükség esetén az USA vezetése erre nyitott.

A két ország vezetője között szoros és baráti kapcsolat áll fenn – mutatott rá Gulyás Gergely. Ennek hazánk a haszonélvezője, ezért meg tudjuk őrizni az olcsó energiát és a rezsicsökkentést, Európa egyetlen országában sem ilyen olcsó az energia, mint nálunk.

Újságírói kérdésre válaszolva a miniszter kijelentette: Magyarország pénzügyileg stabil, de ha bármilyen kockázat merülne fel, akkor az amerikai állam garantálja a biztos pénzügyi helyzetet. Jelenleg erre nincs szükség – fűzte hozzá. Emlékeztetett: az Európai Bizottság az uniós pénzek visszatartásával zsarol, hogy egy másik kormányt ültethessen a magyarok nyakára, mert abban bíznak, hogy egy Brüsszel-barát ágens kormány veszi át a hatalmat Magyarországon.

 

Jön a 14. havi nyugdíj, marad a kamatstop

A 14. havi nyugdíj bevezetéséről is döntött a kormány,

jövő februárban a 13. havi nyugdíjjal együtt minden nyugdíjas megkapja még a 14. havi juttatás negyedét is.

Ma kezdődött el a megemelt nyugdíjak folyósítása, a kormány meg tudta őrizni a nyugdíjak reálértékét, és amikor van rá lehetőség, akkor emeli – ismertette a miniszter.

Hozzátette, hogy szintén döntött a kormány

a kamatstop féléves meghosszabbításáról, ami 273 ezer magyar családot érint,

valamint a diákhiteleseket is. Ez azt jelenti, hogy változatlanul 7,99 százalék marad a diákhitel után fizetendő kamat.

A kis- és közepes vállalkozásokat is segítik, ennek része a három százalékos fix kamatozású hitel bevezetése, amivel közel hétezer vállalkozás kíván élni. Ehhez társulnak majd a kkv-kat segítő adócsökkentések és adóegyszerűsítések, valószínűleg jövő hét elején írják alá az erről szóló megállapodást a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával.

Ezenfelül a kormány úgy döntött, hogy megduplázza a bankadót, mert a magyar gazdaság szempontjából kulcsfontosságú a kis- és közepes vállalkozások támogatása, amelyeket nem akarnak terhelni.

A bankok profitja megduplázódott, ezért képesek többletterhet vállalni – mondta újságírói kérdésre a tárcavezető.

– Nem vagyunk boldogok attól, hogy extra adót kell kivetni, de a bankrendszernek ez nem jelent elviselhetetlen terhet. A bankok versenyeznek az ügyfelekért, és a kormány figyelni fogja, hogy a terhek áthárítása megtörténik-e az ügyfelekre – hangsúlyozta Gulyás Gergely.

 

Megerősítik a gyermekvédelmi rendszert

A kormány megtárgyalta a gyermekvédelemre fordított források helyzetét is. A nevelőszülők járandóságát a kétszeresére emelik. Ez óriási lépés annak érdekében, hogy minél többen kerülhessenek nevelőszülőkhöz azok közül, akiknek nincs családjuk.

A fogyatékkal élő gyermekekkel foglalkozó szülők pótlékát megemelik. Emellett új gyámügyi álláshelyeket létesítenek. Járásonként egy-egy új álláshelyet, ami 200 új munkatársat jelent országosan.

Ingyenessé teszik a gépjárművezetési engedély megszerzését.

Tisztálkodási minimumot vezetnek be. Negyvenkét fővel emelik a gyermekvédelmi gyámok számát és iskolaőröket fognak alkalmazni. Ez összesen 700 embernek jelent munkát. Van negyven olyan intézmény, ahol rendőr látja el ez a feladatot, és van 388 olyan telephely, ahol iskolaőrök lesznek. Ez nagymértékben hozzájárulhat a gyermekek és az ott dolgozók biztonságához. Csecsemőotthont is létrehoznak – sorolta a miniszter.

 

Súlyos nemzetbiztonsági kockázat a Tisza-adatbotrány

Arra is kitért, hogy a főváros hatáskörébe tartozik a BKK és a BKV helyzete. Ha pedig a főváros csődben van, kérjen segítséget a kormánytól, és

a kormány nem fogja hagyni, hogy Budapest működésképtelen legyen.

A fővárosi tömegközlekedés működése az egész országnak kulcsfontosságú. Ha Budapest nem képes ellátni a törvényben biztosított feladatait, akkor ezt kell világosan elmondani  – jelentette ki a tárcavezető.

Gulyás Gergely nem zárta ki, hogy a Fidesz–KDNP kétharmados többséggel megnyeri a tavaszi választásokat.

– Ép elmével senki nem gondolja, hogy a magyar kormány Cseh Katalinra és Barabás Richárdra hatással lenne, semmi közünk nincs hozzá, hátradőlve figyelem, hogy Magyar Péter és Karácsony Gergely egymást hazugozza, csak egy kávét kérek – fogalmazott egy másik kérdésre válaszolva.

 

A miniszter a Tisza applikációból történt adatszivárgásról leszögezte: nem az adatvédelmi szabályozással van a baj, hanem az adatgazdával, ebben az esetben a Tisza Párttal.

– Nem tudom, mit várt, aki arra a Magyar Péterre bízta az adatait, aki lehallgatta a feleségét – jegyezte meg Gulyás Gergely.

Az Orbán–Trump-találkozóról szólva felmerült az illegális migráció témája. Gulyás Gergely emlékeztetett: Brüsszel bírságolja Magyarországot, mert erős határvédelme van, de szerinte ez nem meglepő.

Mindig is tudtuk, hogy Brüsszel az illegális migráció szervezője

– fogalmazott a miniszter. A bírságok miatt azonban Magyarország nem fog engedni Brüsszelnek.

Az amerikai pénzügyi védőhálóval kapcsolatban a miniszter elmondta, hogy szerinte ép elmével összehasonlítani 2008-at és a mostani helyzetet nem lehetséges, hiába hozta ezt a párhuzamot Magyar Péter. Felidézte: 2008-ban nem tudta volna a magyar kormány kifizetni a nyugdíjakat és a közalkalmazotti béreket, most viszont csak egy „elvi garanciáról” van szó.

Gulyás Gergely a Magyar Nemzet kérdésére válaszolva közölte:

súlyos nemzetbiztonsági kockázatot jelent, hogy a Tisza Párt által összegyűjtött 200 ezer magyar ember személyes adatai külföldre, háborús országba kerültek.

Ilyennel eddig nem nagyon találkoztak a magyar politikában.

A miniszter rámutatott: a Tisza Párt az adóemelés pártja, így érnék el, hogy ne legyen multiadó.

A tárcavezető tájékoztatott: az uniós bővítési folyamatokhoz egyhangú döntésre van szükség. Mint mondta, ez egy hatalmi játék. A tagállamok között vannak olyanok, amelyek elnézik, hogy vannak tárgyalások, de a vétójogukkal nem akarnak élni. A horvátok a szerbekkel való tárgyalásuknál a vétójugukról nem akarnak lemondani. A tagállamok érzik a veszélyt, hogy ha megengedik, hogy többségi határozathozatal váltsa fel az egyhangú döntést, az ő kárukra is fordulhat.

Gulyás Gergely szerint a korábbi V4-es együttműködés helyreállítása közel van. Az Európai Bizottság lopakodó hatáskörbővítést hajt végre, ezt meg kell akadályozni – szögezte le.

A tárcavezető szerint Orbán Viktor és Ursula von der Leyen amerikai tárgyalásainak eredményét nem lehet összehasonlítani, elsősorban azért, mert teljesen más helyzetben találkoztak Donald Trumppal: az egyik esetben el akartak kerülni egy büntetővámot, a másik esetben pedig mind a két félnek az volt a szándéka, hogy megerősítse a két ország kapcsolatát. Az amerikai tárgyalások kapcsán felmerültek a keresztény közösségek és kultúra védelme is – jelezte Gulyás Gergely.

Orbán Viktor vatikáni tárgyalásával kapcsolatban a miniszter elmondta, hogy elsősorban hasonlóságokat lát a vatikáni és a magyar békével kapcsolatos álláspont között.

 

Borítókép: Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő kormányinfót tart (Fotó: Polyák Attila)


