Bevezeti a kormány jövőre a 14. havi nyugdíjat – kövesse nálunk élőben! + videó

A tegnapi kormányülésen Orbán Viktor miniszterelnök beszámolt az amerikai látogatásáról. A rendszerváltás óta nem voltak ilyen jók a magyar-amerikai kapcsolatok – számolt be a kormányinfón Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter. Közölte: közös értékek jellemzik a magyar-amerikai kapcsolatokat. A két ország elkötelezett szuverenitási kérdésekben, ugyanazt gondolják a migráció, az LMBTQ kérdésében és a családpolitikáról is.

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter (Fotó: Polyák Attila)

A tárgyalások eredményei között kiemelte, hogy sikerült megvédeni a rezsicsökkentést, így Magyarország mentességet kapott az orosz energiahordozókat érintő amerikai szankciók alól. Enélkül hazánkban

az energiahordozók ára a kétszeresére-háromszorosára emelkedett volna.

A megállapodással a kormány garantálni tudja a legolcsóbb energiaárakat Európában. A Pakssal kapcsolatos szankciók is eltöröltnek tekinthetők – tette hozzá a tárcavezető.

A kormány érdeke, hogy Ukrajnában béke legyen. Trump elnök megerősítette, hogy továbbra is elkötelezett a béketeremtésben, és amennyiben az idő megérik rá,

Magyarországon lehet egy olyan békecsúcs, amely hozzájárulhat a háború lezárásához.

Gulyás Gergely tájékoztatott: a gazdaság jelentős erősödést tudhat magáénak az energiaszektorban, a high-tech területen és a védelmi iparban is. Jelentős amerikai befektetések érkeznek Magyarországra, és magyar cégek is terjeszkedhetnek az Egyesült Államokban. Amerika emellett pénzügyi védőpajzsot biztosít hazánknak, egyelőre erre nincs szükség, de szükség esetén az USA vezetése erre nyitott.

A két ország vezetője között szoros és baráti kapcsolat áll fenn – mutatott rá Gulyás Gergely. Ennek hazánk a haszonélvezője, ezért meg tudjuk őrizni az olcsó energiát és a rezsicsökkentést, Európa egyetlen országában sem ilyen olcsó az energia, mint nálunk.

Újságírói kérdésre válaszolva a miniszter kijelentette: Magyarország pénzügyileg stabil, de ha bármilyen kockázat merülne fel, akkor az amerikai állam garantálja a biztos pénzügyi helyzetet. Jelenleg erre nincs szükség – fűzte hozzá. Emlékeztetett: az Európai Bizottság az uniós pénzek visszatartásával zsarol, hogy egy másik kormányt ültethessen a magyarok nyakára, mert abban bíznak, hogy egy Brüsszel-barát ágens kormány veszi át a hatalmat Magyarországon.