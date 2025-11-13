Úgy tűnik, Donald Trump türelme Vlagyimir Putyinnal szemben elfogyott. Miután minden diplomáciai eszközt bevetett, amellyel a Kremlt tárgyalásokra próbálta rábírni, végül ahhoz az eszközhöz nyúlt, amit eddig igyekezett kerülni: a szankciókhoz. Csakhogy Oroszország az elmúlt négy év során már hozzászokott a nyugati korlátozásokhoz. Az ukrajnai háború nyomán a világ energiapiaca egyre inkább széttöredezett, és Moszkva több kiskaput is talált a szankciók kijátszására, amelyeket szövetségesei is kihasználhatnak. Az új amerikai intézkedések most az orosz olajszektort veszik célba, elsősorban a Rosznyeft és a Lukoil vállalatokat, Oroszország két legnagyobb olajipari szereplőjét. Ennek következtében az orosz olajkitermelés közel 80 százaléka – ami a világtermelés nyolc százalékát jelenti – már szankciók alatt áll – írja az Origo a Financial Times cikke alapján.
Trump az asztalra csapott, de Magyarország mentesült a szankciók alól
Donald Trump szankciókat vetett ki annak érdekében, hogy Oroszországot tárgyalóasztalhoz kényszerítse. Az orosz olajra irányuló amerikai korlátozások számos európai állam számára problémát jelentettek, ugyanakkor Orbán Viktor elérte, hogy Magyarország mentesüljön alóluk. Az elmúlt négy év során Moszkva fejlett technikákat dolgozott ki a szankciók megkerülésére, miközben a nemzetközi energiapiac is fokozatosan igazodott az új körülményekhez.
Trump szankciós intézkedésének elvileg hasonló árrobbanást kellett volna kiváltania, mint amilyen 2022 tavaszán történt, ám a piacok ezúttal alig reagáltak. Ennek oka, hogy a befektetők már számoltak azzal, hogy az oroszok képesek lesznek alkalmazkodni, és a szankciók ellenére is fenntartják olajexportjukat. Az amerikai elnök ugyanakkor határozottságot mutatott, amikor megtiltotta a Gunvor nevű magántulajdonban lévő árupiaci kereskedőnek, hogy átvegye a Lukoil nemzetközi vagyonát.
Trump felmentést adott Orbán Viktornak a szankciók alól, így a Mol továbbra is vásárolhat olajat a Lukoiltól és a Rosznyefttől, miközben élesen bírálta az európai országokat, amiért orosz cseppfolyósított gázt vesznek.
Magyarország mint tengerpart nélküli ország, külön engedményt kapott, mivel kizárólag csővezetékeken keresztül tud hozzájutni olajhoz és földgázhoz.
Ez egy nagyszerű ország, de nincs tengere [...] Nincsenek kikötőik, ezért nehéz helyzetben vannak
– mondta Trump, hozzátéve, hogy más európai államok ugyan rendelkeznek kikötőkkel, mégis orosz energiát vásárolnak.
Borítókép: Donald Trump és Orbán Viktor (Fotó: AFP)
