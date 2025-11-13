Trump az asztalra csapott, de Magyarország mentesült a szankciók alól

Úgy tűnik, Donald Trump türelme Vlagyimir Putyinnal szemben elfogyott. Miután minden diplomáciai eszközt bevetett, amellyel a Kremlt tárgyalásokra próbálta rábírni, végül ahhoz az eszközhöz nyúlt, amit eddig igyekezett kerülni: a szankciókhoz. Csakhogy Oroszország az elmúlt négy év során már hozzászokott a nyugati korlátozásokhoz. Az ukrajnai háború nyomán a világ energiapiaca egyre inkább széttöredezett, és Moszkva több kiskaput is talált a szankciók kijátszására, amelyeket szövetségesei is kihasználhatnak. Az új amerikai intézkedések most az orosz olajszektort veszik célba, elsősorban a Rosznyeft és a Lukoil vállalatokat, Oroszország két legnagyobb olajipari szereplőjét. Ennek következtében az orosz olajkitermelés közel 80 százaléka – ami a világtermelés nyolc százalékát jelenti – már szankciók alatt áll – írja az Origo a Financial Times cikke alapján.

Donald Trump olajszankciói alól mentességet kapott Magyarország. Fotó: AFP