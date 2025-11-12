Donald TrumpOrbán ViktorszankciókMagyarország

Még a Kyiv Post sem tagadja: Orbán Viktor győztesként tért haza Washingtonból

Kelletlenül ugyan, de a Kyiv Post is elismerte Orbán Viktor sikerét: a lap elemzése szerint a magyar miniszterelnök washingtoni látogatása pontosan azt az eredményt hozta, amit célul tűzött ki.

Magyar Nemzet
2025. 11. 12. 19:00
Orbán Viktor Washingtonban
A lap emlékeztet: november 7-én, a Fehér Házban tartott találkozón Donald Trump felmentést adott Magyarországnak az orosz olajra kivetett amerikai szankciók alól – számolt be az Origo.

Orbán Viktor és Donald rump (Fotó: NurPhoto/AFP/Bryan Dozier)

A szankciók a Rosznyefty és a Lukoil orosz energiacégeket célozták, valamint azokat az országokat is büntették volna, amelyek továbbra is orosz kőolajat vásárolnak. 

A Kyiv Post szerint a mentesség nélkül a magyar finomítók – amelyek főként a Barátság kőolajvezetéken és a Fekete-tenger alatti Török Áramlaton keresztül jutnak orosz energiához – súlyos ellátási problémákkal szembesültek volna.

Orbán Viktor azzal érvelt, hogy ezeknek a forrásoknak az elvágása megbénítaná a magyar gazdaságot, amely 2024-ben olajának 86, gázának 74 százalékát Oroszországból szerezte be.

A cikk szerint Trump elfogadta ezt az érvelést, és „józan döntésnek” nevezte a mentességet egy tengerparttal nem rendelkező szövetséges esetében.

Orbán vállalta, hogy mintegy 600 millió dollár értékben amerikai cseppfolyósított földgázt, valamint 1,5 milliárd dollár értékben amerikai uránfűtőelemeket vásárol a paksi atomerőműhöz, továbbá technológiai együttműködéseket is kilátásba helyezett.

A Kyiv Post Magyar Péterre is kitér 

A Kyiv Post szerint Magyar Péter sem jelent valódi alternatívát a jelenlegi rendszerrel szemben.

Az ukrán lap megállapítja: bár Magyar a korrupció felszámolását és a Brüsszellel való kapcsolatok rendezését ígéri, külpolitikai irányváltásra aligha lehet számítani. A Kyiv Post szerint Magyar Péter sem szakítana Oroszországgal, nem támogatná Ukrajna uniós csatlakozását népszavazás nélkül, és nem küldene fegyvereket Kijevnek.

Borítókép: Orbán Viktor és Donald Trump (Fotó: AFP)

Fontos híreink

Legolvasottabb

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Belföldi híreink

Külföldi híreink

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

