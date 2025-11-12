Még a Kyiv Post sem tagadja: Orbán Viktor győztesként tért haza Washingtonból

Orbán Viktor azzal érvelt, hogy ezeknek a forrásoknak az elvágása megbénítaná a magyar gazdaságot, amely 2024-ben olajának 86, gázának 74 százalékát Oroszországból szerezte be.

A cikk szerint Trump elfogadta ezt az érvelést, és „józan döntésnek” nevezte a mentességet egy tengerparttal nem rendelkező szövetséges esetében.

Orbán vállalta, hogy mintegy 600 millió dollár értékben amerikai cseppfolyósított földgázt, valamint 1,5 milliárd dollár értékben amerikai uránfűtőelemeket vásárol a paksi atomerőműhöz, továbbá technológiai együttműködéseket is kilátásba helyezett.