A lap emlékeztet: november 7-én, a Fehér Házban tartott találkozón Donald Trump felmentést adott Magyarországnak az orosz olajra kivetett amerikai szankciók alól – számolt be az Origo.
Még a Kyiv Post sem tagadja: Orbán Viktor győztesként tért haza Washingtonból
Kelletlenül ugyan, de a Kyiv Post is elismerte Orbán Viktor sikerét: a lap elemzése szerint a magyar miniszterelnök washingtoni látogatása pontosan azt az eredményt hozta, amit célul tűzött ki.
A szankciók a Rosznyefty és a Lukoil orosz energiacégeket célozták, valamint azokat az országokat is büntették volna, amelyek továbbra is orosz kőolajat vásárolnak.
A Kyiv Post szerint a mentesség nélkül a magyar finomítók – amelyek főként a Barátság kőolajvezetéken és a Fekete-tenger alatti Török Áramlaton keresztül jutnak orosz energiához – súlyos ellátási problémákkal szembesültek volna.
Orbán Viktor azzal érvelt, hogy ezeknek a forrásoknak az elvágása megbénítaná a magyar gazdaságot, amely 2024-ben olajának 86, gázának 74 százalékát Oroszországból szerezte be.
A cikk szerint Trump elfogadta ezt az érvelést, és „józan döntésnek” nevezte a mentességet egy tengerparttal nem rendelkező szövetséges esetében.
Orbán vállalta, hogy mintegy 600 millió dollár értékben amerikai cseppfolyósított földgázt, valamint 1,5 milliárd dollár értékben amerikai uránfűtőelemeket vásárol a paksi atomerőműhöz, továbbá technológiai együttműködéseket is kilátásba helyezett.
A Kyiv Post Magyar Péterre is kitér
A Kyiv Post szerint Magyar Péter sem jelent valódi alternatívát a jelenlegi rendszerrel szemben.
Az ukrán lap megállapítja: bár Magyar a korrupció felszámolását és a Brüsszellel való kapcsolatok rendezését ígéri, külpolitikai irányváltásra aligha lehet számítani. A Kyiv Post szerint Magyar Péter sem szakítana Oroszországgal, nem támogatná Ukrajna uniós csatlakozását népszavazás nélkül, és nem küldene fegyvereket Kijevnek.
Borítókép: Orbán Viktor és Donald Trump (Fotó: AFP)
