Magyar Pétert és az ukránokat dühíti Orbán Viktor sikere

Az Ellenpont cikke szerint a washingtoni Orbán–Trump-csúcstalálkozó komoly diplomáciai siker volt a magyar fél számára: Orbán Viktor elérte, hogy Magyarország mentességet kapjon az orosz energiára vonatkozó szankciók alól, ezzel pedig megvédte a rezsicsökkentést. A lap úgy fogalmaz, ez a siker „nemcsak Magyar Pétert dühítette fel, hanem az ukránokat is” – az ukrán média ugyanis Magyar Péter szavait visszhangozva támadja a találkozót.

Magyar Nemzet
2025. 11. 12. 9:01
A legélesebb kritikát az ukrán Espresso című lap közölte „A barátság mint fegyver: hogyan menti meg Trump Orbánt Ukrajna és Európa árán” címmel.
A cikk szerint az Orbán–Trump-barátság „globális biztonsági kockázat”, a washingtoni találkozó pedig nem diplomáciai esemény, hanem „Orbán személyes mentőakciója”. Az ukrán újságírók Magyar Péter korábbi kijelentéseit idézve állítják, hogy a magyar miniszterelnök „a politikai összeomlás szélén áll”, és Trump „felértékelte őt” azzal, hogy a Blair House-ban szállásolta el.

Az ukrán lapok azt is sérelmezik, hogy Zelenszkij elnök nem kapott ilyen szintű amerikai fogadtatást.

A cikk beszámol arról is, hogy az ukrán sajtó felháborodottan támadta a felvetést, miszerint Budapest lehetne egy jövőbeli béketárgyalás helyszíne. Az ukrán lapok szerint ez azt jelentené, hogy Trump „feláldozza Ukrajnát a barátságért”, és a tárgyalásokon Ukrajna „csak díszletként” lenne jelen.

Az Ellenpont megjegyzi: az ukrán sajtóban a békepárti álláspont továbbra is „vörös posztónak” számít, és a kijevi kormányhoz közel álló médiumok minden békekezdeményezést támadnak.

A Zahid.net nevű portál balliberális nézőpontból azt állította, hogy Magyarországon nincs sajtószabadság, Orbán „megszüntette a független médiát”. Az Ellenpont ezzel szemben rámutat: Ukrajnában évek óta tévécsatornákat és médiumokat tiltanak be, nincsenek választások, és a magyar kisebbség jogait is sorozatosan megsértik.

Az Ellenpont szerint az ukrán médiában tapasztalható „hisztérikus reakciók” mögött politikai érdek húzódik: az, hogy Magyar Péter előretörésében reménykednek. 

Szélsőséges ukrán Facebook-csoportok – például a Bandera nevét viselő nacionalista közösségek – lelkesedéssel osztják a Deutsche Welle magyar szerkesztőségének anyagait, amelyek Magyar Pétert dicsőítik, mint aki „felszámolja az Orbán-rendszert”.

A több százezres követőtáborral rendelkező Podrobici YouTube-csatorna is rajongó hangnemben számolt be a Tisza Párt gyűléseiről, „forradalmi változásként” értékelve azokat.

A Ellenpont szerint így az ukrán sajtó nyíltan kampányol Magyar Péter mellett, miközben a hivatalos médiában is az ő narratívája jelenik meg a magyar kormányról.

A Eurointegration nevű lap pedig szintén Magyar Péter szavait idézve írt arról, hogy ő „teflonpolitikus”, akiről „lepereg minden támadás”, és a kormány csak bohócnak tartja, de nem tudja legyőzni.

Végül az ukrán média még a Tisza Párt adatszivárgási botrányát is Magyar Péter verziójában tálalta: szerintük orosz hekkerek álltak mögötte, miközben a sajtóban megjelent információk ukrán nyomokra utaltak – ezt azonban elhallgatták.

Az Ellenpont szerint jól érzékelhető, hogy az ukrán sajtó már kampányhangulatban bírálja a magyar kormányt, miközben nyíltan Magyar Péter mellett sorakozik fel. Lelkesedéssel terjesztik a Tisza Pártot dicsőítő írásokat, a hivatalos médiumok pedig szinte teljes mértékben Magyar Péter nézőpontját visszhangozzák a magyarországi események bemutatásakor.

