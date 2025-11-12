Az ukrán lapok azt is sérelmezik, hogy Zelenszkij elnök nem kapott ilyen szintű amerikai fogadtatást.

A cikk beszámol arról is, hogy az ukrán sajtó felháborodottan támadta a felvetést, miszerint Budapest lehetne egy jövőbeli béketárgyalás helyszíne. Az ukrán lapok szerint ez azt jelentené, hogy Trump „feláldozza Ukrajnát a barátságért”, és a tárgyalásokon Ukrajna „csak díszletként” lenne jelen.

Az Ellenpont megjegyzi: az ukrán sajtóban a békepárti álláspont továbbra is „vörös posztónak” számít, és a kijevi kormányhoz közel álló médiumok minden békekezdeményezést támadnak.

A Zahid.net nevű portál balliberális nézőpontból azt állította, hogy Magyarországon nincs sajtószabadság, Orbán „megszüntette a független médiát”. Az Ellenpont ezzel szemben rámutat: Ukrajnában évek óta tévécsatornákat és médiumokat tiltanak be, nincsenek választások, és a magyar kisebbség jogait is sorozatosan megsértik.

Az Ellenpont szerint az ukrán médiában tapasztalható „hisztérikus reakciók” mögött politikai érdek húzódik: az, hogy Magyar Péter előretörésében reménykednek.

Szélsőséges ukrán Facebook-csoportok – például a Bandera nevét viselő nacionalista közösségek – lelkesedéssel osztják a Deutsche Welle magyar szerkesztőségének anyagait, amelyek Magyar Pétert dicsőítik, mint aki „felszámolja az Orbán-rendszert”.