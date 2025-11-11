Rendkívüli

Azonnali vizsgálatot indított Magyarország ellen Brüsszel

Orbán ViktorgázBrüsszelTrumpMagyarországMagyar Péter

Magyar Péter semmissé tenné mindazt, amiben Trump és Orbán megegyezett

Magyar Péter felbontaná a rendkívül sikeres washingtoni Trump–Orbán-megállapodást, erről a Tisza Párt elnöke maga beszélt, miután Orbán Viktor a Fehér Házban elérte, hogy Magyarország mentességet kapjon az orosz energiára kivetett szankciók alól. Az Ellenpont szerint Magyar Péter bejelentése azt jelenti, hogy Brüsszel kérésére megszüntetné a gázra és olajra vonatkozó kedvezményt, amivel a benzin ára azonnal ezer forint fölé nőne, és megszűnne a rezsicsökkentés is.

Magyar Nemzet
2025. 11. 11. 13:37
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A magyar emberek megélhetése nincs biztonságban Brüsszellel, Zelenszkijjel és Magyar Péterrel – erről árulkodik a Tisza elnökének mút pénteki bejegyzése, melyben Magyar Péter közölte, 

a leendő Tisza-kormány minden nemzetközi megállapodást felülvizsgál és szükség esetén újratárgyal.

Az Ellenpont cikkéből kiderül, a magyar miniszterelnök és a kormánydelegáció washingtoni találkozóját az ellenzéki politikus folyamatos Facebook-közvetítéssel és dühöngéssel próbálta ellensúlyozni, nyolc, Trump–Orbán-találkozóval foglalkozó bejegyzést tudtunk összeszámolni péntek óta, ebből az egyik a fenti ígéretet tartalmazó poszt. 

 

A portál felidézte, Magyar Péter másnapi Bátorterenyén tartott fórumán szinte szóról szóra megismélte saját szavait. – Felülvizsgáljuk… felülvizsgáljuk a nemzetközi megállapodásokat, köttettek akár Washingtonnal, akár Pekinggel […] Ami meg nem jó, azt újratárgyaljuk; kinyitjuk akár a finanszírozását, akár más részleteit is – hangoztatta a Tisza elnöke.

Az Ellenpont kitért arra, hogy a magyar miniszterelnök washingtoni útjának legnagyobb eredménye, hogy hazánk mentessége kapott az orosz energiahordozókra kivetett szankciók alól, egyezség született az amerikai–magyar együttműködés erősítésére a nukleáris ipar területén is, így Magyarország 114 millió dollár (37,9 milliárd forint) értékben vásárol nukleáris üzemanyagot a Westinghouse vállalattól. Végül az energiadiverzifikáció jegyében a két fél megállapodott amerikai cseppfolyósított földgáz (LNG) importjáról is, mintegy 600 millió dolláros (199,5 milliárd forint) értékben.

Magyar Péter azért tárgyalna mindent újra, mert Brüsszel ezt várja el – írja a portál, hozzátéve, az unió legkésőbb 2028-tól teljes tilalmat vezetne be az orosz energiahordozók megvásárlására, ráadásul erről többségi szavazással kíván dönteni. A Tisza Párt által augusztus 20-án közzétett tervekben ezzel összhangban egyértelműen szerepel az is, hogy

megszüntetnék az orosz energiafüggőséget, ami a valóságban az orosz energia importjának megszüntetését jelentené.

Számítások szerint a megállapodás hiányában a rezsiárak a két és félszeresére, a fűtés egyenesen a három és félszeresére növekedne, a benzinár több mint 1000 forintra ugorhatna literenként. A rezsicsökkentésnek köszönhető kedvező rezsiárak megszűntek volna, amennyiben a magyar kormány nem tudott volna megállapodni az amerikai adminisztrációval. Magyar Péter a nemzetközi szerződés felbontásával ezt kockáztatná, hiszen ez a brüsszeli direktíva. Leszögezik, az amerikai–magyar megállapodás „felülvizsgálata”, „újratárgyalása” könnyen kikövetkeztethető, hogy hova vezetne. És ott jártunk már. 

Brüsszellel, Volodimir Zelenszkijjel és Magyar Péterrel a magyar emberek megélhetése nincs biztonságban.


További játékainkhoz kattintson ide!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pilhál Tamás
idezojelekSzent-Iványi István

Az SZDSZ-árva, aki benzinnel oltja a tüzet

Pilhál Tamás avatarja

Elkeseredett, de leginkább komikus utóvédharc bontakozott ki a történelmi sikerrel zárult Trump–Orbán-csúcs nyomán.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu