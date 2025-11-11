Magyar Péter semmissé tenné mindazt, amiben Trump és Orbán megegyezett

A magyar emberek megélhetése nincs biztonságban Brüsszellel, Zelenszkijjel és Magyar Péterrel – erről árulkodik a Tisza elnökének mút pénteki bejegyzése, melyben Magyar Péter közölte,

a leendő Tisza-kormány minden nemzetközi megállapodást felülvizsgál és szükség esetén újratárgyal.

Az Ellenpont cikkéből kiderül, a magyar miniszterelnök és a kormánydelegáció washingtoni találkozóját az ellenzéki politikus folyamatos Facebook-közvetítéssel és dühöngéssel próbálta ellensúlyozni, nyolc, Trump–Orbán-találkozóval foglalkozó bejegyzést tudtunk összeszámolni péntek óta, ebből az egyik a fenti ígéretet tartalmazó poszt.

A portál felidézte, Magyar Péter másnapi Bátorterenyén tartott fórumán szinte szóról szóra megismélte saját szavait. – Felülvizsgáljuk… felülvizsgáljuk a nemzetközi megállapodásokat, köttettek akár Washingtonnal, akár Pekinggel […] Ami meg nem jó, azt újratárgyaljuk; kinyitjuk akár a finanszírozását, akár más részleteit is – hangoztatta a Tisza elnöke.

Az Ellenpont kitért arra, hogy a magyar miniszterelnök washingtoni útjának legnagyobb eredménye, hogy hazánk mentessége kapott az orosz energiahordozókra kivetett szankciók alól, egyezség született az amerikai–magyar együttműködés erősítésére a nukleáris ipar területén is, így Magyarország 114 millió dollár (37,9 milliárd forint) értékben vásárol nukleáris üzemanyagot a Westinghouse vállalattól. Végül az energiadiverzifikáció jegyében a két fél megállapodott amerikai cseppfolyósított földgáz (LNG) importjáról is, mintegy 600 millió dolláros (199,5 milliárd forint) értékben.

Magyar Péter azért tárgyalna mindent újra, mert Brüsszel ezt várja el – írja a portál, hozzátéve, az unió legkésőbb 2028-tól teljes tilalmat vezetne be az orosz energiahordozók megvásárlására, ráadásul erről többségi szavazással kíván dönteni. A Tisza Párt által augusztus 20-án közzétett tervekben ezzel összhangban egyértelműen szerepel az is, hogy

megszüntetnék az orosz energiafüggőséget, ami a valóságban az orosz energia importjának megszüntetését jelentené.

Számítások szerint a megállapodás hiányában a rezsiárak a két és félszeresére, a fűtés egyenesen a három és félszeresére növekedne, a benzinár több mint 1000 forintra ugorhatna literenként. A rezsicsökkentésnek köszönhető kedvező rezsiárak megszűntek volna, amennyiben a magyar kormány nem tudott volna megállapodni az amerikai adminisztrációval. Magyar Péter a nemzetközi szerződés felbontásával ezt kockáztatná, hiszen ez a brüsszeli direktíva. Leszögezik, az amerikai–magyar megállapodás „felülvizsgálata”, „újratárgyalása” könnyen kikövetkeztethető, hogy hova vezetne. És ott jártunk már.