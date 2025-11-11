Menczer Tamás: Öt hónap múlva elfelejtjük a Tiszát

Ismerjük őket. Ami rossz Magyarországnak, az jó a Tiszának. Elmondták – emlékeztetett Menczer Tamás a közösségi oldalán. A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója rámutatott: a Trump–Orbán-megállapodás jó Magyarországnak, sőt a lehető legjobb.

Fotó: Markovics Gábor

Ezért támadja Brüsszel és a Tisza

– hangsúlyozta Menczer Tamás.

A kommunikációs igazgató jelezte, a legfontosabb, hogy ők minden vállalásukat teljesítik: édesanyák adómentessége, családi adókedvezmény megduplázása, fix 3 százalékos Otthon start, fix 3 százalékos vállalkozói hitel, élelmiszer-utalvány az időseknek, hathavi fegyverpénz a rendvédelmi dolgozóknak, 14. havi nyugdíj előkészítése.

Peti azért sikongat, mert az amerikai pénzügyi védőpajzs miatt Magyarország már nem zsarolható

– mutatott rá. Majd kijelentette: zsarolhatatlanok vagyunk. A spekulatív gazdasági és politikai támadásokkal szemben meg tudjuk védeni magunkat. Brüsszel ilyen terveinek kampó – tette hozzá.

Szuverenista politikát mi folytatunk, nem egy Weber-csicska

– egyértelműsítette Menczer Tamás. Majd rámutatott: Manfred Weber bábfigurája – aki egy fogott ember – minden brüsszeli kérést végrehajtana. Például eltörölné a bankadót, ami nem meglepő, hiszen egy nemzetközi bankár a Tisza fő gazdasági embere – tette hozzá.

Peti hozná a Tisza-adót és a nyugdíjadót is. Weber parancsára. Ez aztán a bátor, szuverenista politika…

– emelte ki a kommunikációs igazgató.

A magyar költségvetés stabil, ezt még a velünk nem túlzottan baráti nemzetközi minősítő intézetek is elismerik – jelentette ki.

A kutya ugat, a karaván halad. Öt hónap múlva elfelejtjük a Tiszát

– zárta gondolatait Menczer Tamás.