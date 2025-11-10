Magyar PéteradatszivárgásTisza PártTisza-adatbotrány

Még az uniós szabályok szerint is Magyar Péterék hibája az adatszivárgás

A Tisza Párt ezt igazán nem kenheti másra.

Magyar Nemzet
2025. 11. 10. 20:26
Fotó: MTI/Bodnár Boglárka
Még az uniós szabályok szerint is a Tisza felelős az adatszivárgási botrányban – hívta fel a figyelmet M. Dobos Marianne. A Hír TV műsorvezetője a közösségi oldalán rámutatott, hogy miért Magyar Péterék felelőssége az, hogy 200 ezer követőjük személyes adata kiszivárgott.

20250520 Ecsegfalva Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke az Egymillió lépés a békéért és a nemzeti összefogásért elnevezésű országjáráson. A menet során mintegy 300 kilométert tesznek meg Nagyváradig, ami az országjárás célállomása lesz. Fotó: Hatlaczki Balázs HB MW A képen: Magyar Péter gyaloglása Ecsegfalva közelében
Fotó: Hatlaczki Balázs

Az Európai Unió adatvédelmi rendelete (GDPR) világosan kimondja: 

az adatkezelő felel azért, hogy a kezelt személyes adatok megfelelő biztonságban legyenek

– emelte ki a műsorvezető.

Ahogy a Magyar Nemzet korábban beszámolt róla, hatalmas a káosz a Tisza Pártban a támogatók kiszivárgott személyes adatai miatt. Ez látszik is Magyar Péteren, hisz a baloldali pártvezér összevissza hazudozik a Tisza adatbotrányával kapcsolatban, csak hogy mentse, ami menthető. 

Az ügy komoly etikai kérdéseket vethet fel, ráadásul a Tisza adatbotránya már önmagában is bűncselekménynek minősülhet.

Magyar Péterék példátlan problémáját tovább tetézi, hogy nemcsak a szimpatizánsaik adatai kerültek ki, hanem a saját embereik beszélgetése is az alkalmazásról. A kitudódott belső beszélgetésből nemcsak a szivárgás körülményei derültek ki, de azt is

mindenki számára egyértelművé tette, hogy a pártelnök megint hazudik.

De akinek mindez még nem lenne elég, időközben az is kiderült, hogy szélsőséges, neonáci szervezetekkel hozható összefüggésbe a Tisza Párt alkalmazását fejlesztő cég vezetője. Oleh Ostroverkh a beosztottjait is arra kötelezte, hogy támogatásukkal segítsék a radikális nacionalista egységeket.


Borítókép: Magyar Péter (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)

A liberális világ gyávasága rajzolódik ki a Tisza adatbotrányából

