Még az uniós szabályok szerint is Magyar Péterék hibája az adatszivárgás

Még az uniós szabályok szerint is a Tisza felelős az adatszivárgási botrányban – hívta fel a figyelmet M. Dobos Marianne. A Hír TV műsorvezetője a közösségi oldalán rámutatott, hogy miért Magyar Péterék felelőssége az, hogy 200 ezer követőjük személyes adata kiszivárgott.

Fotó: Hatlaczki Balázs

Az Európai Unió adatvédelmi rendelete (GDPR) világosan kimondja:

az adatkezelő felel azért, hogy a kezelt személyes adatok megfelelő biztonságban legyenek

– emelte ki a műsorvezető.

Ahogy a Magyar Nemzet korábban beszámolt róla, hatalmas a káosz a Tisza Pártban a támogatók kiszivárgott személyes adatai miatt. Ez látszik is Magyar Péteren, hisz a baloldali pártvezér összevissza hazudozik a Tisza adatbotrányával kapcsolatban, csak hogy mentse, ami menthető.

Az ügy komoly etikai kérdéseket vethet fel, ráadásul a Tisza adatbotránya már önmagában is bűncselekménynek minősülhet.

Magyar Péterék példátlan problémáját tovább tetézi, hogy nemcsak a szimpatizánsaik adatai kerültek ki, hanem a saját embereik beszélgetése is az alkalmazásról. A kitudódott belső beszélgetésből nemcsak a szivárgás körülményei derültek ki, de azt is

mindenki számára egyértelművé tette, hogy a pártelnök megint hazudik.

De akinek mindez még nem lenne elég, időközben az is kiderült, hogy szélsőséges, neonáci szervezetekkel hozható összefüggésbe a Tisza Párt alkalmazását fejlesztő cég vezetője. Oleh Ostroverkh a beosztottjait is arra kötelezte, hogy támogatásukkal segítsék a radikális nacionalista egységeket.