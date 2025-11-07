Tisza-adatbotrány: hogyan fogadhatták el az ajándék fejlesztést az ukránoktól Magyar Péterék?

Hogy fordulhat elő olyan, hogy valaki elfogad egy nyilvánvalóan ukrán titkosszolgálati háttérrel működő ukrán cégtől egy olyan felajánlást, hogy majd ők ajándékba fejlesztenek a Tisza Pártnak egy applikációt? – hívta fel a figyelmet Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője a közösségi oldalán.

Magyar Péter. Fotó: Máté Krisztián

A támogatók kiszivárgott személyes adatai miatt hatalmas a káosz a Tisza Pártban. Ez látszik is Magyar Péteren, hisz a baloldali pártvezér összevissza hazudozik a Tisza-adatbotrányával kapcsolatban, csak hogy mentse, ami menthető.

Mindez több dolog miatt is érdekes. Először is fontos kérdés lehet, hogy mire kell az ukránoknak ilyen sok magyar ember személyes adata, mit fognak vele kezdeni. Az ügy komoly etikai kérdéseket vethet fel, ráadásul a Tisza-adatbotránya már önmagában is bűncselekménynek minősülhet.

Magyar Péterék példátlan problémáját tovább tetézi, hogy nemcsak a szimpatizánsaik adatai kerültek ki, hanem a belső embereik beszélgetése is az alkalmazásról. A kitudódott belső beszélgetésből nemcsak a szivárgás körülményei derültek ki, de azt is

mindenki számára egyértelművé tette, hogy a pártelnök megint hazudik.

De akinek mindez még nem lenne elég, akkor időközben az is kiderült, hogy szélsőséges, neonáci szervezetekkel hozható összefüggésbe a Tisza Párt alkalmazását fejlesztő cég vezetője. Oleh Ostroverkh a beosztottjait is arra kötelezte, hogy támogatásukkal segítsék a radikális nacionalista egységeket.