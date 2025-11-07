Magyar PéteradatszivárgásKocsis MátéTisza PártTisza-adatbotrány

Tisza-adatbotrány: hogyan fogadhatták el az ajándék fejlesztést az ukránoktól Magyar Péterék?

A Tisza Párt vagy a hozzáértés hiánya miatt, vagy szándékosan választotta az ukránokat fejlesztőnek. A végeredmény azonban ugyanaz: ismét tanúbizonyságot tettek arról, hogy megbízhatatlanok, amit szokás szerint hazugságokkal leplezne a pártelnök.

Magyar Nemzet
2025. 11. 07. 13:56
Hogy fordulhat elő olyan, hogy valaki elfogad egy nyilvánvalóan ukrán titkosszolgálati háttérrel működő ukrán cégtől egy olyan felajánlást, hogy majd ők ajándékba fejlesztenek a Tisza Pártnak egy applikációt? – hívta fel a figyelmet Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője a közösségi oldalán.

20251023 Budapest Nemzeti Menet Fotó: Máté Krisztián MK MW Bulvár Képen: Magyar Péter a Tisza párt elnöke,
Magyar Péter. Fotó: Máté Krisztián

A támogatók kiszivárgott személyes adatai miatt hatalmas a káosz a Tisza Pártban. Ez látszik is Magyar Péteren, hisz a baloldali pártvezér összevissza hazudozik a Tisza-adatbotrányával kapcsolatban, csak hogy mentse, ami menthető.

Mindez több dolog miatt is érdekes. Először is fontos kérdés lehet, hogy mire kell az ukránoknak ilyen sok magyar ember személyes adata, mit fognak vele kezdeni. Az ügy komoly etikai kérdéseket vethet fel, ráadásul a Tisza-adatbotránya már önmagában is bűncselekménynek minősülhet.

Magyar Péterék példátlan problémáját tovább tetézi, hogy nemcsak a szimpatizánsaik adatai kerültek ki, hanem a belső embereik beszélgetése is az alkalmazásról. A kitudódott belső beszélgetésből nemcsak a szivárgás körülményei derültek ki, de azt is

mindenki számára egyértelművé tette, hogy a pártelnök megint hazudik.

De akinek mindez még nem lenne elég, akkor időközben az is kiderült, hogy szélsőséges, neonáci szervezetekkel hozható összefüggésbe a Tisza Párt alkalmazását fejlesztő cég vezetője. Oleh Ostroverkh a beosztottjait is arra kötelezte, hogy támogatásukkal segítsék a radikális nacionalista egységeket.

 

 

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Máté Krisztián)

Csépányi Balázs
idezojelekOrbán Balázs

Orbán kőkeményen kiosztotta Pottyondy Edinát, az influenszer köpni-nyelni nem tudott

Csépányi Balázs avatarja

Ezt nem teszi zsebre.

