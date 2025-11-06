Kocsis Máté: Ukrajna nem véletlenül gyűjti a magyarok adatait + videó

„Kétszázezer lelkes honfitársunk” vakon bízott abban, hogy Magyar Péter vezeti majd az országot, és ezért minden személyes adatukat megadták egy applikációban – fogalmazott Kocsis Máté a közösségi oldalára feltöltött videóban. A Fidesz parlamenti frakcióvezetője élesen bírálta a Tisza Pártot és Magyar Pétert az alkalmazás körül kirobbant adatszivárgási ügy kapcsán.

Kocsis Máté

„Akik különösen érzékeny adatokat is feltöltöttek, azoknál az applikáció akár a kontaktokat, az üzeneteket, jelszavakat, bankkártyaadatokat és egészségügyi információkat is érzékelhette” – fogalmazott Kocsis Máté. Hozzátette: szerinte

„Ukrajna nem véletlenül gyűjti a magyarok adatait”, különösen azokét, akik nyitottabban viszonyulnak Ukrajna uniós csatlakozásához vagy háborús szerepvállalásához.

A frakcióvezető úgy fogalmazott:

Most az egész ország ezeket a listákat bújja, és kétszázezer honfitársunk retteg, hogy hogy lehetett ekkora ökör, hogy fölment a Magyar Péter-féle applikációra.

Mint arról a Magyar Nemzet beszámolt, a múlt hétvégén egy, kétszázezer nevet és személyes adatot tartalmazó lista került nyilvánosságra. Az interneten megjelent adatbázis szerint bár Magyar Péterék tagadták, több ukrán szakember is közreműködhetett a Tisza-mobilalkalmazás fejlesztésében és tesztelésében. A botrány nyomán felmerült, hogy akár több százezer magyar személyes adatai is ukrán kézbe kerülhettek.

Borítókép: Tisza Világ applikáció (Forrás: MW/Máté Krisztián)