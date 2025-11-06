UkrajnaKocsis MátéTisza Pártapplikáció

Kocsis Máté: Ukrajna nem véletlenül gyűjti a magyarok adatait + videó

A Tisza Párt és Magyar Péter felelőtlensége miatt akár kétszázezer magyar személyes adatai is külföldi kézbe kerülhettek – állítja Kocsis Máté. A Fidesz frakcióvezetője szerint az applikáció fejlesztésében ukrán szakemberek is részt vettek, és nem véletlen, hogy Ukrajna gyűjti a magyarok adatait.

Magyar Nemzet
2025. 11. 06. 8:53
„Kétszázezer lelkes honfitársunk” vakon bízott abban, hogy Magyar Péter vezeti majd az országot, és ezért minden személyes adatukat megadták egy applikációban – fogalmazott Kocsis Máté a közösségi oldalára feltöltött videóban. A Fidesz parlamenti frakcióvezetője élesen bírálta a Tisza Pártot és Magyar Pétert az alkalmazás körül kirobbant adatszivárgási ügy kapcsán. 

Szob, 2025. április 29. Kocsis Máté, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője sajtótájékoztatót tart a Fidesz és a KDNP országjárása keretében tartott lakossági fórum előtt Szobon 2025. április 29-én. MTI/Purger Tamás
Kocsis Máté

„Akik különösen érzékeny adatokat is feltöltöttek, azoknál az applikáció akár a kontaktokat, az üzeneteket, jelszavakat, bankkártyaadatokat és egészségügyi információkat is érzékelhette” – fogalmazott Kocsis Máté. Hozzátette: szerinte 

„Ukrajna nem véletlenül gyűjti a magyarok adatait”, különösen azokét, akik nyitottabban viszonyulnak Ukrajna uniós csatlakozásához vagy háborús szerepvállalásához.

A frakcióvezető úgy fogalmazott: 

Most az egész ország ezeket a listákat bújja, és kétszázezer honfitársunk retteg, hogy hogy lehetett ekkora ökör, hogy fölment a Magyar Péter-féle applikációra.

Mint arról a Magyar Nemzet beszámolt, a múlt hétvégén egy, kétszázezer nevet és személyes adatot tartalmazó lista került nyilvánosságra. Az interneten megjelent adatbázis szerint bár Magyar Péterék tagadták, több ukrán szakember is közreműködhetett a Tisza-mobilalkalmazás fejlesztésében és tesztelésében. A botrány nyomán felmerült, hogy akár több százezer magyar személyes adatai is ukrán kézbe kerülhettek.

Borítókép: Tisza Világ applikáció (Forrás: MW/Máté Krisztián)

               
       
       
       

