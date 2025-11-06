Hidvéghi BalázsTisza-adatbotrányigazság órája

Hidvéghi Balázs az Igazság órájában: Magyar Péter a szimpatizánsok adatait sem tudja megvédeni + videó

Még a hatalom közelébe sem került, de már 200 ezer emberrel kiszúrt Magyar Péter – reagált Hidvéghi Balázs a Tisza-adatbotrányra. Az államtitkár úgy véli, az ukrán fejlesztők bevonása a párt applikációjába nemzetbiztonsági kockázatot jelent, és figyelmeztetett: a Tisza Párt alkalmatlan és veszélyes, hiszen még a saját szimpatizánsai adatait sem tudja megvédeni. A politikus szerint a botrány is azt bizonyítja, hogy Magyar Péter Brüsszel és Kijev érdekeit szolgálja, miközben a kormány a béke és a magyar érdekek mellett áll.

Munkatársunktól
2025. 11. 06. 7:27
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Még a hatalom közelébe sem került, de már 200 ezer emberrel kiszúrt Magyar Péter. Úgy tudom, hogy Magyar Péter sürgette, hogy indítsák el az applikációt. Jól látni, mit várhatunk ettől az embertől – reagált Hidvéghi Balázs a Tisza-adatbotrányra. Az államtitkár megjegyezte, miután Ukrajna háborús ország, mindent elkövet, hogy belerángassa Magyarországot a háborús helyzetbe, és Brüsszelben is vannak követőik, Magyar Péter pedig mindent elkövet, hogy tetszelegjen ennek a szerepnek.

Hidvéghi Balázs szerint ha valaki beáll abba a sorba, mint Magyar Péterék, újabb követeléseket kapnak majd Brüsszelből Fotó: Képernyőfotó

– Arról beszélünk, hogy belekerülünk-e egy háborús konfliktusba vagy mire menjen el a pénz. Látjuk, hogy Brüsszel bajban van, 180 milliárd eurót fordítottak erre eddig, amit most Európa egyedül akarja folytatni. Mi ezt nem szeretnénk, nem szeretnénk, hogy a magyarok pénzét az adóemelésekkel végül Ukrajnába küldjék – húzta alá a politikus.

Egy bizonytalan, nem biztonságos adatbázist fel lehet törni. Hogy lehetne az országot rábízni, ha a szimpatizánsok adatait sem tudja megvédeni?

– tette fel a kérdést Hidvéghi. 

 

Régi emberek és leszerepelt figurák csatlakoznak a Tiszához

A politikus szerint Magyarország ebben a helyzetben, amikor az ukrán elnök bírálja és számon kéri Orbán Viktort, az ukránok mindent elkövetnek, hogy valami változást elérjenek és megváltoztassák a magyar politika irányát. Az, hogy ukrán fejlesztők beszállnak egy applikáció fejlesztésébe, ezt nem engedheti meg egyetlen ellenzéki párt sem, nem engedheti meg senki, hogy beszivárogjon egy háborús ország a magyar politikába.

Orbán Viktor politikája, a patrióta politika erősödik, mert vállaljuk a konfliktusokat és a magyarok támogatják a miniszterelnököt. A közvetlen környezetünkben is ezt látjuk, hogy példát adunk, a szlovákok után a cseheknél is megfigyelhető, hogy a béke útjára lépnek – hívta fel a figyelmet.

Tölgyessy Péter politikai elemző, volt SZDSZ-es politikus azon kijelentésére, hogy Magyar Péter politikája gyengül, Hidvéghi Balázs úgy véli, régi emberek és leszerepelt figurák csatlakoznak a Tiszához, akik elkotyogják, mire készülnek, és felmondják azt a szövegkönyvet, amit Brüsszelben évek óta hajtogatnak. 

 

Brüsszel elvárása

A nemzeti konzultáció kapcsán elhangzott, már félmillió ívet visszaküldtek, ugyanakkor jöttek olyan jelzések, hogy van, aki nem kapta meg vagy kivették a csomagot a postaládájából. – Ezek azok a témák, amelyekről a Tisza Párt hetek óta beszél: szerintük eltúlzottak a kedvezmények, a Nők40 program elmebetegség, a nyugdíjak pedig túl magasak. Nekünk a magyar érdekek az elsők, nem pedig a baloldal és Brüsszel elvárása – szögezte le Hidvéghi Balázs, kiemelve, hogy

Ha valaki beáll abba a sorba, mint Magyar Péterék, újabb követeléseket kapnak majd Brüsszelből, ha épp nincs háború, majd a migráció kérdése kerül napirendre. 

 – mondta.

A politikus azzal folytatta, nem volt olyan parlamenti ülés, ahol ne harsogták volna Brüsszelben, hogy ez a mi háborúnk és ebben nekünk részt kell venni.  – Nem, ez nem a mi háborúnk, mert akkor még több pénzt és fegyvert, majd katonát küldenénk, ezzel együtt pedig a sorkatonaságot is visszaállítanák – sorolta, hozzátéve, hogy a háborút meg kell állítani, ez nem kérdés.

 

A baloldali sajtó és Magyar Péter narratívája

Hidvéghi Balázs azt mondta: a baloldali sajtó építi Magyar Péter narratíváját, ez az elvárásuk a médiatermékek felé, hogy azt írják, vezetnek. Hozzátette: ez nem így van, de mégis leírják. 

Az adatszivárgás is azt bizonyítja a politikus szerint, hogy Magyar Péterék nemcsak alkalmatlanok, hanem veszélyesek is az országra nézve. 

Úgy fogalmazott, a választás tétje a béke és a biztonság.

Németh Balázs felhozta példának a Telex cikkét, miszerint luxusgéppel utazik Orbán Viktor delegációja Washingtonba. Ez persze nem igaz, egy hétköznapi géppel utaznak. Hidvéghi Balázs úgy kommentálta: „ha azt hiszed, hogy nincs lejjebb, akkor a Telex csinál egy ilyet.” Az adatszivárgási ügyről szólva azt mondta: ennél nagyobb horderejű visszaélés nem kell, az adatgyűjtő a Tisza Párt volt, 200 ezer ember adatai pedig nyilvánosságra kerültek.

Borítókép: Hidvéghi Balázs volt az Igazság órájának csütörtöki vendége (Forrás: Facebook)


További játékainkhoz kattintson ide!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Hegyi Zoltán
idezojelekgmo

Génpiszkált szemét Ukrajnából

Hegyi Zoltán avatarja

HETI AGYRÉMEK – Ennyi sületlenséget ritkán lehet egy helyen találni.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.