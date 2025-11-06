Hidvéghi Balázs az Igazság órájában: Magyar Péter a szimpatizánsok adatait sem tudja megvédeni + videó

Még a hatalom közelébe sem került, de már 200 ezer emberrel kiszúrt Magyar Péter. Úgy tudom, hogy Magyar Péter sürgette, hogy indítsák el az applikációt. Jól látni, mit várhatunk ettől az embertől – reagált Hidvéghi Balázs a Tisza-adatbotrányra. Az államtitkár megjegyezte, miután Ukrajna háborús ország, mindent elkövet, hogy belerángassa Magyarországot a háborús helyzetbe, és Brüsszelben is vannak követőik, Magyar Péter pedig mindent elkövet, hogy tetszelegjen ennek a szerepnek.

Hidvéghi Balázs szerint ha valaki beáll abba a sorba, mint Magyar Péterék, újabb követeléseket kapnak majd Brüsszelből Fotó: Képernyőfotó

– Arról beszélünk, hogy belekerülünk-e egy háborús konfliktusba vagy mire menjen el a pénz. Látjuk, hogy Brüsszel bajban van, 180 milliárd eurót fordítottak erre eddig, amit most Európa egyedül akarja folytatni. Mi ezt nem szeretnénk, nem szeretnénk, hogy a magyarok pénzét az adóemelésekkel végül Ukrajnába küldjék – húzta alá a politikus.

Egy bizonytalan, nem biztonságos adatbázist fel lehet törni. Hogy lehetne az országot rábízni, ha a szimpatizánsok adatait sem tudja megvédeni?

– tette fel a kérdést Hidvéghi.

Régi emberek és leszerepelt figurák csatlakoznak a Tiszához

A politikus szerint Magyarország ebben a helyzetben, amikor az ukrán elnök bírálja és számon kéri Orbán Viktort, az ukránok mindent elkövetnek, hogy valami változást elérjenek és megváltoztassák a magyar politika irányát. Az, hogy ukrán fejlesztők beszállnak egy applikáció fejlesztésébe, ezt nem engedheti meg egyetlen ellenzéki párt sem, nem engedheti meg senki, hogy beszivárogjon egy háborús ország a magyar politikába.

– Orbán Viktor politikája, a patrióta politika erősödik, mert vállaljuk a konfliktusokat és a magyarok támogatják a miniszterelnököt. A közvetlen környezetünkben is ezt látjuk, hogy példát adunk, a szlovákok után a cseheknél is megfigyelhető, hogy a béke útjára lépnek – hívta fel a figyelmet.

Tölgyessy Péter politikai elemző, volt SZDSZ-es politikus azon kijelentésére, hogy Magyar Péter politikája gyengül, Hidvéghi Balázs úgy véli, régi emberek és leszerepelt figurák csatlakoznak a Tiszához, akik elkotyogják, mire készülnek, és felmondják azt a szövegkönyvet, amit Brüsszelben évek óta hajtogatnak.