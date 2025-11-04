Alkalmassági kérdéseket vet fel az újabb tiszás adatszivárgás

A teljes bírósági ágazat, több mint tízezer ember kaphat 13. havi illetményt idén – közölte Tuzson Bence igazságügyi miniszter az éves meghallgatásán kedden, az Országgyűlés igazságügyi bizottságában. A miniszter elmondta: az Országos Bírósági Hivatal elnöke terjesztette elő a javaslatot, amelyet az Országos Bírósági Tanács szerdán tárgyal meg, és reményei szerint hozzájárul, hogy az ágazat dolgozói idén 13. havi illetményben részesüljenek.

A szükséges költségvetési fedezet rendelkezésre áll

– hangsúlyozta Tuzson Bence, aki prioritásnak nevezte a bírák javadalmazását. Majd emlékeztetett: tavaly megállapodást kötöttek a bírósági szervezettel, így három lépésben emelik a bírák, bírósági titkárok és fogalmazók, valamint a bírósági dolgozók bérét. Nem kell Magyarországnak ezen a területen sem szégyenkeznie, jól halad előre a bírák illetményének emelése – összegzett.

A miniszter azt is fontosnak nevezte, hogy olyan jogrendszere legyen Magyarországnak, amely segíteni tudja az ország versenyképességét. Ebből a szempontból kiemeltnek nevezte a jogrendszer átláthatóságát, hangsúlyozva, hogy a minisztérium az elmúlt időszakban deregulációs törvényjavaslatokat terjesztett az Országgyűlés elé, hogy a magánszemélyek és vállalkozások számára egyszerűbb jogi környezetet teremtsen.

A mesterséges intelligencián alapuló új programot indítottak a Nemzeti Jogtár átalakítására, ennek első publikus verziója a jövő év első negyedévében lesz kész. Az új jogtár releváns jogi választ ad majd a feltett kérdésekre, minden jogszabályt figyelembe véve, és a tervek szerint később ügyintéző funkciót is kap

– ismertette.

Tuzson Bence beszámolt a polgári jog területén bevezetett eljárási szabályváltozásokról – így az egyszerűsített, gyorsított eljárás és az egyszerűsített indokolás bevezetéséről –, amelyek azt szolgálják, hogy minél gyorsabban szülessenek meg az ítéletek. Ezt célozza az a néhány hónapja bevezetett új szabály is, amely szerint a bíróságnak saját határidő-mulasztása esetén a minimálbér másfél százalékát kell kifizetnie naponta – közölte.