Rendkívüli

Nemzetközi elfogatóparancsot adtak ki a volt MSZP-s alpolgármester ellen

Magyar PéteradatszivárgásTisza PártDK

Alkalmassági kérdéseket vet fel az újabb tiszás adatszivárgás

Jó hírt közölt a bírósági ágazattal az igazságügyi tárca vezetője.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 11. 04. 15:14
Tuzson Bence igazságügyi miniszter (szemben, k) éves meghallgatásán az Országgyűlés igazságügyi bizottságának ülésén az Országház Nagy Imre termében 2025. november 4-én. Mellette Répássy Róbert, a minisztérium parlamenti államtitkára (b) és Tóth Zoltán, a minisztérium jogalkotásért felelős államtitkára (j). MTI/Kocsis Zoltán Fotó: Kocsis Zoltán Forrás: MTI Fotószerkesztõség
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A teljes bírósági ágazat, több mint tízezer ember kaphat 13. havi illetményt idén – közölte Tuzson Bence igazságügyi miniszter az éves meghallgatásán kedden, az Országgyűlés igazságügyi bizottságában. A miniszter elmondta: az Országos Bírósági Hivatal elnöke terjesztette elő a javaslatot, amelyet az Országos Bírósági Tanács szerdán tárgyal meg, és reményei szerint hozzájárul, hogy az ágazat dolgozói idén 13. havi illetményben részesüljenek.

Budapest, 2025. október 2. Tuzson Bence igazságügyi miniszter a felújított Budapesti Áldozatsegítő Központ újranyitási ünnepségén rendezett Fókuszban az áldozatsegítés című panelbeszélgetésen az Igazságügyi Minisztériumban 2025. október 2-án. MTI/Purger Tamás
Fotó: MTI/Purger Tamás

A szükséges költségvetési fedezet rendelkezésre áll

– hangsúlyozta Tuzson Bence, aki prioritásnak nevezte a bírák javadalmazását. Majd emlékeztetett: tavaly megállapodást kötöttek a bírósági szervezettel, így három lépésben emelik a bírák, bírósági titkárok és fogalmazók, valamint a bírósági dolgozók bérét. Nem kell Magyarországnak ezen a területen sem szégyenkeznie, jól halad előre a bírák illetményének emelése – összegzett.

A miniszter azt is fontosnak nevezte, hogy olyan jogrendszere legyen Magyarországnak, amely segíteni tudja az ország versenyképességét. Ebből a szempontból kiemeltnek nevezte a jogrendszer átláthatóságát, hangsúlyozva, hogy a minisztérium az elmúlt időszakban deregulációs törvényjavaslatokat terjesztett az Országgyűlés elé, hogy a magánszemélyek és vállalkozások számára egyszerűbb jogi környezetet teremtsen.

A mesterséges intelligencián alapuló új programot indítottak a Nemzeti Jogtár átalakítására, ennek első publikus verziója a jövő év első negyedévében lesz kész. Az új jogtár releváns jogi választ ad majd a feltett kérdésekre, minden jogszabályt figyelembe véve, és a tervek szerint később ügyintéző funkciót is kap

– ismertette.

Tuzson Bence beszámolt a polgári jog területén bevezetett eljárási szabályváltozásokról – így az egyszerűsített, gyorsított eljárás és az egyszerűsített indokolás bevezetéséről –, amelyek azt szolgálják, hogy minél gyorsabban szülessenek meg az ítéletek. Ezt célozza az a néhány hónapja bevezetett új szabály is, amely szerint a bíróságnak saját határidő-mulasztása esetén a minimálbér másfél százalékát kell kifizetnie naponta – közölte.

Az online csalásokkal kapcsolatos jogszabály-módosításokról is beszélt a miniszter, amelyek eredményeképpen sok esetben még időben le lehet tiltani a csalással megszerzett pénz továbbutalását. 

Ennek köszönhetően egy év alatt hárommilliárd forintot tudtak visszaszerezni a csalások áldozatainak

– számolt be.

Az áldozatvédelemről szólva kiemelte, hogy 2026-ban már minden vármegyeszékhelyen lesz áldozatvédelmi központ, miután a szekszárdit is átadják jövőre. A büntetőjog változásai közül azt emelte ki, hogy a távoltartás intézményét akár egy egész életre el lehet rendelni, hogy az erőszakos bűncselekmények elkövetői soha többet ne közelíthessék meg áldozatukat, a feltételes szabadságra bocsátással kapcsolatban pedig meg kell hallgatni az áldozatot is.

A DK-s Rónai Sándor a Szőlő utcai javítóintézetben elkövetett bűncselekményekkel kapcsolatban azt kérdezte a minisztertől, továbbra is fenntartja-e, hogy nincsen kiskorú érintettje az ügynek, és magas rangú politikai szereplő vagy kormánytag sem érintett. Válaszában a miniszter 

azt kérte számon a DK-n, hogy a korábbi gyermekvédelmi törvénymódosításokat, szigorításokat nem támogatta, ami szerinte aláássa az ellenzéki párt gyermekvédelemmel kapcsolatos álláspontját.

Kijelentette: a minisztérium által összeállított vizsgálati jelentésekben foglaltakat nem szabad összekeverni a különböző büntetőeljárásokkal. Az ügynek semmilyen szempontból nincs közelében politikus, az teljesen biztos – szögezte le. A DK-t viszont azzal vádolta, hogy a részvételével zajlik egy olyan felépített politikai támadás, amelynek célja a kormány működőképességének aláásása.

A testület ülése után a miniszter újságírói kérdésre elmondta: fenntartja a Szőlő utcai üggyel kapcsolatos jelentésében foglaltakat, szerinte amikor a jelentést kiadta, a benne foglalt állítások mind igazak voltak a büntetőeljárás akkori állása alapján.

A Tisza Párt adatszivárgási ügyét a miniszter súlyos bűncselekményként és alapvető nemzetbiztonsági kérdésként értékelte, hangsúlyozva, hogy 

kétszázezer ember adatával éltek vissza, és az adatok akár külföldre is kerülhettek.

Tuzson Bence komoly alkalmassági problémának nevezte, hogy a Tisza Párt nem tudott vigyázni a rá bízott adatokra. Azt mondta: nem hiszi, hogy a párt tudatosan szivárogtatta ki az adatokat, de valószínűnek tartja, hogy a lehető legnagyobb hanyagsággal jártak el.

 

 

Borítókép: Tuzson Bence igazságügyi miniszter az éves meghallgatásán az Országgyűlés igazságügyi bizottságának ülésén az Országház Nagy Imre-termében 2025. november 4-én. Mellette Répássy Róbert, a minisztérium parlamenti államtitkára (b) és Tóth Zoltán, a minisztérium jogalkotásért felelős államtitkára (j) (Fotó: MTI/Kocsis Zoltán)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Marcin Romanowski
idezojelekDonald Tusk

Magyar Péter „szeretetországa” Tusk varsói receptje szerint készül

Marcin Romanowski avatarja

Lengyelországban „jogállamiság” helyett intézményesített erőszak uralkodik.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu