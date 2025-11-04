Erre a kérdésre kell válaszolnia Magyar Péternek az újabb brutális adatszivárgás után + videó

Ukrajnaadatszivárgásadatvédelem

Ukrajnában nem csak az adatkezelési szabályokat nem tartják be.

2025. 11. 04. 12:27
Ukrajna egy háborúban álló ország, ennek megfelelően nem vonatkoznak rá azok a szabályok, amelyek normál esetben igen – figyelmeztetett Szentkirályi Alexandra a közösségi oldalán. A budapesti Fidesz elnöke jelezte: keleti szomszédunkban hadiállapot van, választásokat halasztanak el, pártokat és médiumokat tiltanak be. Ugyanígy a szigorú adatvédelmi szabályok sem bírnak most olyan erővel Ukrajnában – mutatott rá.

Tehát azt, hogy ők mit kezdenek ezekkel a magyar adatokkal, azt a csuda sem tudja

– hangsúlyozta a fővárosi frakcióvezető. Hozzátette: ráadásul mivel nem európai uniós ország, – és ha rajtunk múlik, akkor nem is lesznek EU-tagok –, ezért aztán azok a szabályok, amik egyébként egy EU-s tagországokat kötik, azok sem kötik őket. Így arra sincsen náluk szabály, hogy mit fognak kezdeni 200 ezer magyar ember kiszivárgott vagy átadott adatával.

Eleve bődületes ostobaság egy idegen országra bízni magyar emberek személyes adatait – de ha ebben az országban hadiállapot is van, akkor garantált, hogy azok az adatok kiszivárognak, és rossz kezekbe kerülnek

– emelte ki Szentkirályi Alexandra. Majd leszögezte: ezért különösen aggasztó, hogy a Tisza adatbázisában egy újabb ukrán programozó szerepel, aki ugyanannál a PettersonApps nevű vállalatnál dolgozik, mint a legutóbbi szivárgásnál adminként feltüntetett Miroslav Tokar.

Magyar Péternek arra kell válaszolnia, hogy miért a háborús Ukrajna egyik cégére bízták 200 ezer magyar ember személyes adatait –jelezte a frakcióvezető.


