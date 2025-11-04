„Fogják be a szájukat” – Baloldali elemző könyörög a tiszásoknak + videó

„A tiszás elemző roppant idegesen könyörgött a Tisza szakértőinek és politikusainak címezve, hogy „»fogják be a szájukat«” – írta közösségi oldalán Szentkirályi Alexandra. A fővárosi Fidesz–KDNP frakcióvezetője feltette a kérdést:

„Ilyen egy kormányzóképes politikai párt, nem?

Szentkirályi Alexandra. Fotó: MTI Fotószerkesztőség/Illyés Tibor

„Aminek az elemzők könyörögnek a sajtóban, hogy ne beszéljenek már igazi terveikről. Adóemelés, nyugdíjcsökkentés, a rezsicsökkentés eltörlése és a sorkatonaság bevezetése. Tudják jól, hogy a magyarok ezekből nem kérnek, mégis erre készülnek. Miért? Mert Brüsszelből fogott bábok, akiket úgy rángatnak, ahogy Ursula és Weber kedve tartja” – hangsúlyozta Szentkirályi.

A videóban elhangzik a tiszás elemző, Ruff Bálint szájából, hogy a politikai szereplőknek időnként bölcsességet kellene keresniük magukban és be kellene fogniuk a szájukat. Ez Szentkirályi Alexandra szerint egybecseng azzal, amit Tarr Zoltán, a Tisza alelnöke mondott az elhíresült etyeki fórumon, miszerint nem mondhat el mindent, mert akkor megbuknak.