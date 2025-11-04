Szentkirályi AlexandraTisza PártMagyar Péter

„Fogják be a szájukat” – Baloldali elemző könyörög a tiszásoknak + videó

Már a baloldali elemzőknek is sok, hogy Magyar Péter szakértői idejekorán mindent kifecsegnek a Tisza Párt terveiről. Szentkirályi Alexandra úgy fogalmazott: tudják jól, hogy a magyarok ezekből a tervekből nem kérnek, mégis erre készülnek.

„A tiszás elemző roppant idegesen könyörgött a Tisza szakértőinek és politikusainak címezve, hogy „»fogják be a szájukat«” – írta közösségi oldalán Szentkirályi Alexandra. A fővárosi Fidesz–KDNP frakcióvezetője feltette a kérdést: 

„Ilyen egy kormányzóképes politikai párt, nem? 

Budapest, 2025. szeptember 24. Szentkirályi Alexandra, a Fidesz-KDNP frakcióvezetője felszólal a Fővárosi Közgyűlés ülésén a Városháza dísztermében 2025. szeptember 24-én. MTI/Illyés Tibor
Szentkirályi Alexandra. Fotó: MTI Fotószerkesztőség/Illyés Tibor 

„Aminek az elemzők könyörögnek a sajtóban, hogy ne beszéljenek már igazi terveikről. Adóemelés, nyugdíjcsökkentés, a rezsicsökkentés eltörlése és a sorkatonaság bevezetése. Tudják jól, hogy a magyarok ezekből nem kérnek, mégis erre készülnek. Miért? Mert Brüsszelből fogott bábok, akiket úgy rángatnak, ahogy Ursula és Weber kedve tartja” – hangsúlyozta Szentkirályi.

A videóban elhangzik a tiszás elemző, Ruff Bálint szájából, hogy a politikai szereplőknek időnként bölcsességet kellene keresniük magukban és be kellene fogniuk a szájukat. Ez Szentkirályi Alexandra szerint egybecseng azzal, amit Tarr Zoltán, a Tisza alelnöke mondott az elhíresült etyeki fórumon, miszerint nem mondhat el mindent, mert akkor megbuknak.

 


