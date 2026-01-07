LeBron James leborult Luka Doncic előtt, már nem ő a Lakers vezére

Az utóbbi öt meccséből a negyedik találkozóját nyerte meg a Los Angeles Lakers az NBA-ben, a New Orleans Pelicans elleni 111-103-as sikerrel sorozatban a harmadik meccsén győzedelmeskedett az arany-lila kosárlabdacsapat. A kaliforniaiak csapatából hiányzott a vádlisérüléssel küzdő Austin Reaves és Rui Hachimura, de LeBron James és Luka Doncic vezérletével így is győzni tudott JJ Redick együttese.
A 41 éves LeBron James az idény elején még sérüléssel küzdött, majd a veterán kosaras az első hat meccsén átlagosan csupán 14 pontot szerzett. Az NBA-legenda mostanság viszont már kezd visszatérni a régi formájába. A Pelicans elleni győztes találkozó volt a hetedik alkalom az utóbbi 12 meccsén, hogy James 25 pontnál többet dobott.
A Lakers legutóbbi négy győztes meccsén James 29 pontot átlagolt.
A Pelicans elleni negyedik negyed első két percében ő vezette azt a 8-0-s rohamot, amellyel a Lakers eltüntette a Pelicans hétpontos előnyét. A Lakers szlovén sztárja, Luka Doncic később a végjátékban tette fel a pontot az i-re: kiharcolt egy faultot az újonc Derik Queen ellen, majd két triplát is bevágott. Doncic, akárcsak James, szintén harminc pontot dobott a Pelicans ellen – ez volt a második alkalom az utóbbi három Lakers-meccsükön, hogy mindketten legalább harminc pontig jutottak.
– Egyszerűen elképesztő volt. Segít nekem, segít a többieknek, nagyon hatékonyan értékesíti a helyzeteket. Ő LeBron. Bármire képes. Egyre jobban működünk együtt meccsről meccsre, és ez még csak javulni fog – méltatta James játékát Doncic, de az NBA legtöbb pontot szerző játékosa elhárította a dicséreteket.
– Lukának nem kell alkalmazkodnia hozzám.
Ő ennek a csapatnak az arca.
– Neki nem kell idomulnia, nekünk kell hozzá igazítanunk a játékunkat és kitalálnunk, hogyan működjünk mellette. Próbálunk dinamikusak lenni, és az ő játékaiból kiindulni. Rá sokszor ketten, néha hárman figyelnek. Szóval a mi feladatunk, hogy jó pozícióban találjanak meg a passzai minket – fejtette ki LeBron James.
Bár a Lakers játékosa büszke a hosszú pályafutására, amikor megkérdezték arról, hogy a Los Angeles Lakers két egymást követő estén is pályára lép majd, és nem lesz-e kimerítő számára, a veterán bedobó óvatos választ adott: – 41 éves vagyok, és a legtöbb percet játszottam az NBA történetében. Legyen ez a válaszom – válaszolta frappánsan LeBron James.
Luka Doncic és LeBron James legszebb kosarai a New Orleans Pelicans ellen:
