LeBron James leborult Luka Doncic előtt, már nem ő a Lakers vezére

Az utóbbi öt meccséből a negyedik találkozóját nyerte meg a Los Angeles Lakers az NBA-ben, a New Orleans Pelicans elleni 111-103-as sikerrel sorozatban a harmadik meccsén győzedelmeskedett az arany-lila kosárlabdacsapat. A kaliforniaiak csapatából hiányzott a vádlisérüléssel küzdő Austin Reaves és Rui Hachimura, de LeBron James és Luka Doncic vezérletével így is győzni tudott JJ Redick együttese.

Luka Doncichoz hasonlóan LeBron James is ragyogott New Orleansban. Fotó: Getty Images via AFP/Chris Graythen

A 41 éves LeBron James az idény elején még sérüléssel küzdött, majd a veterán kosaras az első hat meccsén átlagosan csupán 14 pontot szerzett. Az NBA-legenda mostanság viszont már kezd visszatérni a régi formájába. A Pelicans elleni győztes találkozó volt a hetedik alkalom az utóbbi 12 meccsén, hogy James 25 pontnál többet dobott.

A Lakers legutóbbi négy győztes meccsén James 29 pontot átlagolt.

A Pelicans elleni negyedik negyed első két percében ő vezette azt a 8-0-s rohamot, amellyel a Lakers eltüntette a Pelicans hétpontos előnyét. A Lakers szlovén sztárja, Luka Doncic később a végjátékban tette fel a pontot az i-re: kiharcolt egy faultot az újonc Derik Queen ellen, majd két triplát is bevágott. Doncic, akárcsak James, szintén harminc pontot dobott a Pelicans ellen – ez volt a második alkalom az utóbbi három Lakers-meccsükön, hogy mindketten legalább harminc pontig jutottak.

– Egyszerűen elképesztő volt. Segít nekem, segít a többieknek, nagyon hatékonyan értékesíti a helyzeteket. Ő LeBron. Bármire képes. Egyre jobban működünk együtt meccsről meccsre, és ez még csak javulni fog – méltatta James játékát Doncic, de az NBA legtöbb pontot szerző játékosa elhárította a dicséreteket.

Luka Doncic is harminc pontot dobott. Fotó: Getty Images via AFP/Chris Graythen

– Lukának nem kell alkalmazkodnia hozzám.

Ő ennek a csapatnak az arca.

– Neki nem kell idomulnia, nekünk kell hozzá igazítanunk a játékunkat és kitalálnunk, hogyan működjünk mellette. Próbálunk dinamikusak lenni, és az ő játékaiból kiindulni. Rá sokszor ketten, néha hárman figyelnek. Szóval a mi feladatunk, hogy jó pozícióban találjanak meg a passzai minket – fejtette ki LeBron James.

Bár a Lakers játékosa büszke a hosszú pályafutására, amikor megkérdezték arról, hogy a Los Angeles Lakers két egymást követő estén is pályára lép majd, és nem lesz-e kimerítő számára, a veterán bedobó óvatos választ adott: – 41 éves vagyok, és a legtöbb percet játszottam az NBA történetében. Legyen ez a válaszom – válaszolta frappánsan LeBron James.

Luka Doncic és LeBron James legszebb kosarai a New Orleans Pelicans ellen: