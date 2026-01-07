kosárlabdaluka doncicNew Orleans PelicansLeBron JamesNBALos Angeles Lakers

LeBron James leborult Luka Doncic előtt, már nem ő a Lakers vezére

Idegenben tudott nyerni a Los Angeles Lakers az észak-amerikai profi kosárlabdaliga legutóbbi játéknapján. A 111-103-as győzelemből LeBron James harminc ponttal vette ki a részét, és ismét látványos megoldásokkal bizonyította, hogy nem fog rajta az idő. A kaliforniai együttes 41 éves klasszisa a meccs után viszont azt hangsúlyozta, hogy a szintén harminc ponttal záró Luka Doncic a Lakers igazi vezére, s neki és a csapattársainak kell alkalmazkodnia a szlovén szupersztárhoz.

Magyar Nemzet
2026. 01. 07. 10:14
LeBron James és Luka Doncic újra győzelemre vezette a Los Angeles Lakerst (Fotó: Getty Images via AFP/Chris Graythen)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az utóbbi öt meccséből a negyedik találkozóját nyerte meg a Los Angeles Lakers az NBA-ben, a New Orleans Pelicans elleni 111-103-as sikerrel sorozatban a harmadik meccsén győzedelmeskedett az arany-lila kosárlabdacsapat. A kaliforniaiak csapatából hiányzott a vádlisérüléssel küzdő Austin Reaves és Rui Hachimura, de LeBron James és Luka Doncic vezérletével így is győzni tudott JJ Redick együttese.

Luka Doncichoz hasonlóan LeBron James is ragyogott New Orleansban
Luka Doncichoz hasonlóan LeBron James is ragyogott New Orleansban. Fotó: Getty Images via AFP/Chris Graythen

A 41 éves LeBron James az idény elején még sérüléssel küzdött, majd a veterán kosaras az első hat meccsén átlagosan csupán 14 pontot szerzett. Az NBA-legenda mostanság viszont már kezd visszatérni a régi formájába. A Pelicans elleni győztes találkozó volt a hetedik alkalom az utóbbi 12 meccsén, hogy James 25 pontnál többet dobott.

 A Lakers legutóbbi négy győztes meccsén James 29 pontot átlagolt.

A Pelicans elleni negyedik negyed első két percében ő vezette azt a 8-0-s rohamot, amellyel a Lakers eltüntette a Pelicans hétpontos előnyét. A Lakers szlovén sztárja, Luka Doncic később a végjátékban tette fel a pontot az i-re: kiharcolt egy faultot az újonc Derik Queen ellen, majd két triplát is bevágott. Doncic, akárcsak James, szintén harminc pontot dobott a Pelicans ellen – ez volt a második alkalom az utóbbi három Lakers-meccsükön, hogy mindketten legalább harminc pontig jutottak.

– Egyszerűen elképesztő volt. Segít nekem, segít a többieknek, nagyon hatékonyan értékesíti a helyzeteket. Ő LeBron. Bármire képes. Egyre jobban működünk együtt meccsről meccsre, és ez még csak javulni fog – méltatta James játékát Doncic, de az NBA legtöbb pontot szerző játékosa elhárította a dicséreteket.

Luka Doncic, akárcsak LeBron James, szintén harminc pontot dobott
Luka Doncic is harminc pontot dobott. Fotó: Getty Images via AFP/Chris Graythen

– Lukának nem kell alkalmazkodnia hozzám. 

Ő ennek a csapatnak az arca.

– Neki nem kell idomulnia, nekünk kell hozzá igazítanunk a játékunkat és kitalálnunk, hogyan működjünk mellette. Próbálunk dinamikusak lenni, és az ő játékaiból kiindulni. Rá sokszor ketten, néha hárman figyelnek. Szóval a mi feladatunk, hogy jó pozícióban találjanak meg a passzai minket – fejtette ki LeBron James

Bár a Lakers játékosa büszke a hosszú pályafutására, amikor megkérdezték arról, hogy a Los Angeles Lakers két egymást követő estén is pályára lép majd, és nem lesz-e kimerítő számára, a veterán bedobó óvatos választ adott: – 41 éves vagyok, és a legtöbb percet játszottam az NBA történetében. Legyen ez a válaszom – válaszolta frappánsan LeBron James.

Luka Doncic és LeBron James legszebb kosarai a New Orleans Pelicans ellen: 

 

 

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekRába Tímea

A normalitás hangja

Bayer Zsolt avatarja

Igen, Rába Tímeától. Igen, éppen tőle.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.