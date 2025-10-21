LeBron James mindenkit becsapott, ráadásul a rajtról is lemarad

Az észak-amerikai profi kosárlabdaliga elmúlt hét idényében hét különböző csapat nyert bajnoki címet, és úgy tűnik, hogy lassan újabb korszakváltás előtt áll a világ legnézettebb kosárlabda-bajnoksága. Az NBA-ben a tavalyi évtizedet domináló LeBron James–Steph Curry–Kevin Durant által fémjelzett trió a 2020-as évek elején átadta a helyét a Nikola Jokics és Jánisz Antetokúnmpo duónak. A Denver Nuggets szerb ásza és a Görög Szörnyként ismert Jánisz hat év alatt ötször érdemelte ki a legjobb játékos (MVP) címét az alapszakaszban, de már mindketten a harmincas éveikben járnak. A tavalyi bajnok OKC játékosa, a 27 éves Shai Gilgeous-Alexander MVP-címe ebből a szempontból fordulópont lehet, s bár mögötte már tolakodik a fiatalabb generáció, akik az NBA reményei szerint egyszer a liga arcaivá válhatnak, a kanadai irányító csapata az idei szezonban is abszolút esélyes a végső győzelemre.

Az NBA bajnoka tavaly az Oklahoma City Thunder volt, a legjobb játékos pedig Shai Gilgeous-Alexander lett. Fotó: JUSTIN FORD / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A címvédő ismét a legnagyobb esélyes az NBA-ben

A tavaly az alapszakaszban első helyen végzett Thunder a rájátszásban nem mindig tűnt legyőzhetetlennek: a Denver Nuggets és később az Indiana Pacers elleni döntőben is hét meccs kellett nekik a győzelemhez. Shai Gilgeous-Alexander a pontkirályi címe mellett az alapszakasz és a döntő legjobb játékosának címét is bezsebelte, a Thunder nagyon épít a kanadai irányító képességeire támadásban. SGA nem egy akrobatikus zsákolásokkal operáló kosaras, sem egy félelmetes tripladobó: tavaly csak 46 zsákolása volt a szezonban és a hárompontosok terén eddig mutatott karrierátlaga (35,5% ) sem mondható kiemelkedőnek.

Ellenben az OKC játékosa kiismerhetetlen módon képes a gyűrű közelébe kerülni, mesterien alkalmazza az irányváltásokat és a testcseleket, hogy tiszta dobóhelyzetbe kerüljön.

Az oklahomai irányító ráadásul kiválóan harcolja ki a büntetőket, meccsenként közel kilenc kísérletét 89,8% hatékonysággal értékesítette a tavalyi idényben. Shai Gilgeous-Alexander ráadásul elnyűhetetlen, az irányító az elmúlt két szezonban 151 meccset játszott.

Shai Gilgeous-Alexander épp kosárra tör az Indiana Pacers elleni NBA-döntőben tavaly (Fotó: POOL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA)

SGA mellett a kiváló védőmunkájáról híres Jalen Williams lehet az OKC bajnoki címvédésről szőtt álmainak legfőbb letéteményese. A mindössze 24 éves bedobó, aki csuklósérülése miatt fájdalomcsillapító injekciókkal játszotta végig a rájátszást, negyven pontot dobott az Indiana Pacers elleni finálé ötödik meccsén, ami kulcsfontosságú volt abból a szempontból, hogy az Oklahoma lendületbe került, s hét meccsen be tudta húzni a bajnoki döntőt. A 216 cm magas, vékonydongájú Chet Holmgrenről sem szabad elfeledkezni, a center nem csupán dobásblokkolásaival, hanem gyűrű közeli támadójátékával is nagy erőssége a bajnoknak.