Rendkívüli

Milliárdos számlagyár: szabadlábon a titokzatos baloldali háttérember

kosárlabdaluka doncicOklahoma City ThunderLeBron JamesKevin DurantStephen CurryNBALos Angeles Lakers

LeBron James mindenkit becsapott, ráadásul a rajtról is lemarad

Szerda hajnalban két mérkőzéssel kezdetét veszi a világ legszínvonalasabb kosárlabda-bajnokságának új idénye. Az NBA címvédője, az Oklahoma City Thunder (OKC) a Houston Rockets csapatát fogadja, a Golden State Warriors pedig a Los Angeles Lakers otthonába látogat. A kaliforniaiak négyszeres NBA-bajnok sztárjátékosa, LeBron James huszonhárom éves karrierje során először nem lesz ott a szezon első meccsén, a negyvenéves klasszis várhatóan három-négy hetet kihagy a sérülése miatt. A 2025/2026-os idény legizgalmasabb kérdése, hogy 2018 után ismét új bajnoka lesz-e az NBA-nek, vagy a legnagyobb esélyes OKC képes lesz-e megvédeni a címét.

Perje Sándor
2025. 10. 21. 12:58
Fotó: RONALD MARTINEZ Forrás: GETTY IMAGES NORTH AMERICA
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az észak-amerikai profi kosárlabdaliga elmúlt hét idényében hét különböző csapat nyert bajnoki címet, és úgy tűnik, hogy lassan újabb korszakváltás előtt áll a világ legnézettebb kosárlabda-bajnoksága. Az NBA-ben a tavalyi évtizedet domináló LeBron James–Steph Curry–Kevin Durant által fémjelzett trió a 2020-as évek elején átadta a helyét a Nikola Jokics és Jánisz Antetokúnmpo duónak. A Denver Nuggets szerb ásza és a Görög Szörnyként ismert Jánisz hat év alatt ötször érdemelte ki a legjobb játékos (MVP) címét az alapszakaszban, de már mindketten a harmincas éveikben járnak. A tavalyi bajnok OKC játékosa, a 27 éves Shai Gilgeous-Alexander MVP-címe ebből a szempontból fordulópont lehet, s bár mögötte már tolakodik a fiatalabb generáció, akik az NBA reményei szerint egyszer a liga arcaivá válhatnak, a kanadai irányító csapata az idei szezonban is abszolút esélyes a végső győzelemre. 

Az NBA bajnoka tavaly az Oklahoma City Thunder volt, a legjobb játékos pedig Shai Gilgeous-Alexander lett.
Az NBA bajnoka tavaly az Oklahoma City Thunder volt, a legjobb játékos pedig Shai Gilgeous-Alexander lett. Fotó: JUSTIN FORD / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A címvédő ismét a legnagyobb esélyes az NBA-ben

A tavaly az alapszakaszban első helyen végzett Thunder a rájátszásban nem mindig tűnt legyőzhetetlennek: a Denver Nuggets és később az Indiana Pacers elleni döntőben is hét meccs kellett nekik a győzelemhez. Shai Gilgeous-Alexander a pontkirályi címe mellett az alapszakasz és a döntő legjobb játékosának címét is bezsebelte, a Thunder nagyon épít a kanadai irányító képességeire támadásban. SGA nem egy akrobatikus zsákolásokkal operáló kosaras, sem egy félelmetes tripladobó: tavaly csak 46 zsákolása volt a szezonban és a hárompontosok terén eddig mutatott karrierátlaga (35,5% ) sem mondható kiemelkedőnek. 

Ellenben az OKC játékosa kiismerhetetlen módon képes a gyűrű közelébe kerülni, mesterien alkalmazza az irányváltásokat és a testcseleket, hogy tiszta dobóhelyzetbe kerüljön. 

Az oklahomai irányító ráadásul kiválóan harcolja ki a büntetőket, meccsenként közel kilenc kísérletét 89,8% hatékonysággal értékesítette a tavalyi idényben. Shai Gilgeous-Alexander ráadásul elnyűhetetlen, az irányító az elmúlt két szezonban 151 meccset játszott. 

Shai Gilgeous-Alexander épp kosárra tör az Indiana Pacers elleni NBA-döntőben tavaly.
 Shai Gilgeous-Alexander épp kosárra tör az Indiana Pacers elleni NBA-döntőben tavaly (Fotó: POOL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA)

SGA mellett a kiváló védőmunkájáról híres Jalen Williams lehet az OKC bajnoki címvédésről szőtt álmainak legfőbb letéteményese. A mindössze 24 éves bedobó, aki csuklósérülése miatt fájdalomcsillapító injekciókkal játszotta végig a rájátszást, negyven pontot dobott az Indiana Pacers elleni finálé ötödik meccsén, ami kulcsfontosságú volt abból a szempontból, hogy az Oklahoma lendületbe került, s hét meccsen be tudta húzni a bajnoki döntőt. A 216 cm magas, vékonydongájú Chet Holmgrenről sem szabad elfeledkezni, a center nem csupán dobásblokkolásaival, hanem gyűrű közeli támadójátékával is nagy erőssége a bajnoknak.

Az Oklahoma ellenfele szerda hajnalban az a Houston Rockets lesz, amely tavaly a Nyugati főcsoport második helyén végzett, de később már a rájátszás első körében elbúcsúzott a további küzdelmektől. Igaz, Imei Udoka együttese hét meccsre kényszerítette a minden idők legjobb dobójátékosaként ismert Steph Curry vezette Golden State Warriorst. A texasiak az idény előtt megszerezték az NBA történetének legjobb pontszerzőjét, Kevin Durantet, aki nemrégiben két évre szóló, 90 millió dolláros szerződéshosszabbítást írt alá a texasi csapattal. Durant viharos, két és fél éves időszaka a Phoenix Sunsnál idén nyáron ért véget, miután a 2024/2025-ös szezonjuk meglepően gyengén alakult: a csapat mindössze 36 győzelmet szerzett, és még a Play-In tornára sem jutott be – mindezt annak ellenére, hogy a liga egyik legdrágább keretét állították össze. 

Kevin Durant készen áll, hogy győzelmekhez segítse a Houston Rockets csapatát.
Kevin Durant készen áll, hogy győzelmekhez segítse a Houston Rockets csapatát (Fotó: ALEX SLITZ / GETTY IMAGES NORTH AMERICA)

A csapat gyengélkedése ellenére Durant az egyik leghatékonyabb idényét produkálta: a 37 éves játékos 26,6 pontot, 6 lepattanót és 4,2 gólpasszt átlagolt, miközben 52,7%-kal dobott mezőnyből és 43%-kal a triplavonalon túlról. 

A 18. NBA-szezonjára készülve Durantnek 849 pontot kell szereznie ahhoz, hogy Wilt Chamberlaint (31 419 pont) megelőzve a hetedik helyre lépjen az NBA legjobb pontszerzőinek örökranglistáján. Ezt követően Dirk Nowitzki (31 560) és Michael Jordan (32 292) lehetnek Durant következő célpontjai.

Durant mellett az idei Európa-bajnokságon villogó török magas ember Alperen Sengün és a dinamikus játékstílusáról ismert Amen Thompson lehet a Rockets legnagyobb erőssége. Az új zélandi center Steven Adams és a svájci Clint Capela érkezésével a texasiaknak a büntetőterületen belül is hatékonyak lehetnek, már ami a védekezést illeti. A Torontóval 2018-ban bajnoki címet szerző Fred VanVleet kiesése viszont komoly érvágás lehet a tavaly támadójátékban nem igazán remeklő Rockets-nek, az irányító Achilles-ín sérülése miatt fog hiányozni a szezonkezdőn. A Los Angeles Lakerstől érkező Dorian Finney-Smith és a tavalyi újoncszezonjában keveset játszó Reed Sheppard idén nagyobb szerepet kaphatnak majd.

LeBron kihagyja az első meccset

Szerda hajnalban egy másik rangadót is rendeznek az NBA-ben, viszont az egyik csapatból hiányozni fog a liga bő másfél évtizedét meghatározó játékosa. A Los Angeles Lakers ikonja LeBron James az ESPN szakírójának Shams Charaniának értesülései szerint három-négy hetet kihagy majd, a 40 éves James isiásszal küszködik, ami az ülőideg-gyulladását vagy összenyomódását jelenti, ami a hát alsó részéből induló, a lábba lefutó ideg. 

James, aki idén 23. NBA-szezonját kezdi meg, ezzel ismét történelmet ír, hiszen most először hagyja ki a szezonnyitót. 

A Lakers bedobójának búcsúja egyébként is terítéken van az NBA-ben, bár rutinos játékos október elején az egész világot úgy behúzta a csőbe, hogy már nehezen lehet elhinni neki, hogy mikor fogja abbahagyni a profi játékot. Pár hete James ugyanis nem a visszavonulását lengette be százmilliók előtt, hanem inkább a Hennessy új italát reklámozta. A profi kosaras később elismerte, hogy csak ugratni akarta az embereket, de sok szurkoló felháborodását is kiváltotta ezzel az NBA történetének legjobb pontszerzője.

A nyáron elképesztő fizikai átalakuláson áteső és az Eb-n remekül játszó Luka Doncic viszont ott lesz a feldobásnál. Kár lenne tagadni, a Los Angeles-i alakulatnál idén már minden a szlovénról fog szólni, akinek vezérszerepben kell megmutatnia a tehetségét. 

Luka Doncic és a Los Angeles Lakers idén újra megpróbálhat az NBA csúcsára jutni.
Luka Doncic és a Los Angeles Lakers idén újra megpróbálhat az NBA csúcsára jutni (Fotó: KELSEY GRANT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA)

A klasszis irányítónak a következő szezon fordulópont lehet, ha a Lakers képes elég jó csapatot köré szervezni. Ennek érdekében a kaliforniak együttes megszerezte a hullámzó teljesítményéről elhíresült center Deandre Ayton-t Phoenixből, egy korábbi Év Védőjének megválasztott de a csúcsformájától már messze lévő Marcus Smartot a Washington Wizardstól, kérdés, mennyire fognak beválni az év végéig. Jó hír lehet viszont a Lakers szurkolóknak, hogy az erőcsatár Jarred Vanderbilt felépült. A Doncic és James mellett a kaliforniai triumvirátus harmadik tagja Austin Reaves lesz, aki szerint idén sokkal fontosabb lesz az összeszokott csapatmunka a védekezésben, mint bármikor előtte. 

Ez volt tavaly és ez lehet idén is a Lakers Achilles-sarka, az előszezon meccsein csak Miami Heat, a Philadelphia 76ers és a Memphis Grizzlies csapatainak volt rosszabb a védekezési statisztikája az arany-liláknál.

Stephen Curry (labdával) a Golden State Warriors erőssge lesz az idei NBA-szezonban is.
Stephen Curry (labdával) a Golden State Warriors erőssge lesz az idei NBA-szezonban is (Fotó: EZRA SHAW / GETTY IMAGES NORTH AMERICA)

A szerda hajnali ellenfél, a Golden State Warriors triója, a 37 éves Stephen Curry, a 36 éves Jimmy Butler és a 35 éves Draymond Green rettentően idősnek tűnhetnek, de ez egyben tengernyi tapasztalatot is jelent. 

Amikor mindhárman a pályára tudtak lépni a tavalyi szezonban, a Warriors 22 győzelmet és mindössze 5 vereséget produkált. 

Ez a 82 meccses alapszakaszra vetítve 67 győzelmet jelentene a San Franciscó-i alakulatnak. Valószínűleg nem nem fognak 82 meccset együtt játszani, de képesek lehetnek a meglepetésre az idény végén, és még idősebb tehetséget találtak a Boston Celtics csapatától érkező 39 éves Al Horford személyében, aki védő és támadóoldalon is hasznos perceket hozhat.

A Denver nem lassít Jokiccsal

Bár Shai Gilgeous-Alexander lett az NBA legjobb játékosa tavaly, a szakértők és a szurkolók legtöbbje továbbra is a szerb Nikola Jokicsot tartja a világ legjobb kosárlabdázójának. A Denver Nuggets mindent megtett a nyáron, hogy a center jól érezze magát Coloradóban: bár Mike Malone vezetőedzőt tavaly váratlanul kirúgták, a csapatnál régóta dolgozó segédedzőt (és a szerb válogatott stábjában is ott ülő) Ogi Stojakovicstól kezdve az erőnléti edző Felipe Eichenbergeren és a gyógytornászon, Jason Milleren át a Nuggets megfigyelőjéig, Nenad Miljenovicsig (aki szerbként együtt játszott Jokiccsal még a belgrádiMega Basketnél) mindenkit megtartottak.

Jokics továbbra is a denveri támadások alfája és omegája. Tavaly három statisztikai mutatóban is kétszámjegyű eredményt (tripla-dupla) ért el, emellett a hárompontosokat is bámulatos hatékonysággal (41,7%) szórta. Ráadásul a center elnyűhetetlen: az elmúlt öt évben átlag 73 meccset játszott és minden playoff-meccsen számíthattak rá. 

A Denver Nuggets szerb klasszisa Nikola Jokics újra megpróbálja megnyerni az NBA-bajnoki címet.
A Denver Nuggets szerb klasszisa Nikola Jokics újra megpróbálja megnyerni az NBA-bajnoki címet. Fotó: JOSHUA GATELEY / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A legtöbb kritika viszont más miatt éri őt: mióta a szerb óriás Denverben kosarazik, a Nuggets csak kétszer fért fel a liga tíz legjobb védekező csapatainak listájára. Tavaly a huszonkettedikek voltak. A védekezésben sokat segíthet a litván center Jonas Valanciunas, és bár Michel Porter Jr. távozott, a Brooklyn Nets-től érkezett Cam Johnson jól pótolhatja majd őt. A Denver képes lehet jövőre a döntőbe jutni, az előző szezonban is héroszi teljesítmény nyújtva estek csak ki hét meccsen a bajnok Oklahoma ellen.

Tavaly a New York Knicks a Nyugati Főcsoport-döntőjéig jutott, ott azonban öt meccsen búcsúztak az Indiana Pacers csapatától. A Jalen Brunson és Karl-Anthony Towns tandemjére építő együttest immár Mike Brown irányítja, aki korábban LeBron James edzőjeként NBA-döntőt is játszott, még a Cleveland Cavaliers színeiben. Érdemes lesz figyelni még az Orlando Magicre is, aki tavaly a legjobban védekező csapattá váltak a ligában. Paolo Banchero és a németekkel Európa-bajnokságot nyerő Franz Wagner mellett a friss igazolás, a triplaspecialista Desmond Bane sokat lendíthet a floridaiak teljesítményén. 

A Cleveland Cavaliers mellett a tavalyi döntős Indiana Pacers, a Minnesota Timberwolves, a magyar másodedzővel Kovács Adriánnal is dolgozó finn Tuomas Iisalo vezette Memphis Grizzlies, a francia Victor Wembanyamával felálló San Antonio Spurs, és sokan már az Év Újoncának látott Cooper Flaggel felálló Dallas Mavericks is beleszólhat még a bajnoki címért folyó versengésbe tavasszal.

Kosárlabda, NBA, alapszakasz

Oklahoma City Thunder–Houston Rockets szerda 01:30

Golden State Warriors–Los Angeles Lakers szerda 04:00

 

 

 

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekForbes

Mindig így kezdődik

Bayer Zsolt avatarja

Semotiuk elvtárs a Forbesban már az uniós tagságunk elvételével fenyeget.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.