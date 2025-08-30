férfi kosárlabda Európa-bajnokságluka doncicfrancia kosárlabda-válogatottszlovén kosárlabda-válogatottFIBA

Doncic fantasztikus, a végjáték botrányos volt a kosárlabda Eb nagy rangadóján

Igazi rangadóval folytatódott szombat este a férfikosárlabda Európa-bajnokság a lengyelországi Katowicében, ahol az előző kontinenstornán és a párizsi olimpián ezüstérmes Franciaország a Luka Doncic vezette Szlovéniával csapott össze a telt házas Spodek Arénában. A 2017-es Eb-győztesénél remekelt a Los Angeles Lakers ásza, Doncic már az első félidőben 24 pontnál járt, a végén 39-al zárt, de a szlovénok így sem tudták elkerülni a vereséget, a franciák végül 103-95-re nyertek.

Óriási küzdelem és egészen kimagasló színvonalú játék jellemzi eddig a férfikosárlabda Európa-bajnokságot, amelyet idén Cipruson, Finnországban, Lengyelországban és Lettországban rendeznek. A világbajnok Németország lett az első csapat, amely a veretlen Litvánia legyőzésével kvalifikálta magát a legjobb tizenhat közé, a harmadik győztes találkozójukon is száz dobott pont felett zártak. A csapat vezére az a Dennis Schröder, aki immár Dirk Nowitzki mögött a legeredményesebb német kosaras lett az Eb-k történetében. Az aranyéremre szintén esélyes szerbek Nikola Jokiccsal ugyancsak makulátlan mérleggel rendelkeznek, az NBA-szupersztárok közé tartozó Luka Doncic csapata, Szlovénia viszont a lengyelek elleni bukta után komoly erőpróba előtt állt, mivel az olimpiai és Eb-ezüstérmes Franciaország ellen kellett kijavítaniuk az első csoportmeccsen elszenvedett fiaskót.

A Luka Doncic vezérelte Szlovénia már az első percekben keményen védekezett Franciaország ellen.
Doncic remekelt, működött a szlovén taktika

A Los Angeles Lakerst erősítő – és a nyári szünetben 16 kilót fogyott – Doncic 34 ponttal és 9 lepattanóval zárt Katowicében Lengyelország ellen, de a harmadik negyedet tíz ponttal nyerő hazaiak főként a honosított Jordan Loyd hét triplájával és 32 pontjával így is 105-95-re győztek. A Victor Wembanyamát nélkülöző, tavaly olimpiai ezüstérmes franciák könnyedén, 92-64-re verték a belgákat. A San Antonio Spurs 221 centis óriása március óta volt harcképtelen a vállában keletkezett vérrög miatt, júliusban zöld jelzést kapott az orvosoktól, és majd csak az októberben rajtoló NBA-idényben tér vissza. 

A szlovénok szupersztárján kívül az egész szlovén csapaton nagy volt a nyomás, hogy javítsanak a második csoportmeccsükön.

Bár Doncic a játékoskijáróból elengedett, borzasztóan nagy távoli dobással tüzelte fel a Spodek Aréna közönségét a bemelegítés előtt, a meccset mégis borzalmas ritmusban kezdte Szlovénia. Kétszer is eladták a labdát, de az első negyed feléhez érve egy triplát és egy duplát szerző Doncic révén így is minimális előnyre tettek szert a megújúló és fiatal tehetségekkel felálló francia csapat ellen (5-11). A Los Angeles Lakers szlovén irányítója remekelt védekezésben is, s egyszer egy varázslatos passzal találta meg csapattársát, a 2017-es Eb-diadalban szintén részt vevő Edo Muricsot. 

A franciák támadójátéka nem igazán működött, hat hárompontosukból mindössze egy talált utat a szlovénok gyűrűjébe, s a lepattanócsatában is állta a sarat Doncic csapata, holott az Eb előtt a szakértők ezt tartották a legnagyobb gyengeségének Aleksander Sekulic együttesének. 

Doncic már tíz pontnál járt az első hét perc után, a szlovén szurkolók MVP-MVP rigmusa nem is maradt el.

Az időkérés után a litván bajnok Zalgiris Kaunas irányítójának, Sylvain Francisco triplájának és a padról beszálló Zaccharie Risacher pontjainak köszönhetően átvették a vezetést a lassan magukra találó franciák (23-21). Doncic egy-egyezései révén a büntetők kiharcolásában jeleskedtek a némileg ritmust vesztett szlovénok, a Lakers irányítója viszont ekkor még nem hibázott a vonalról a meccsen. Sőt, a negyedet Doncic egy visszalépős csel után egy óriási hárompontossal zárta, ami után pici előnyt szereztek a szlovénok (28-30). 

A második negyedben kevés akcióból született kosár, viszont mindkét oldalon kigyűltek a csapathibák, így az egyes szabálytalanságok után újabb büntetőket dobhattak a csapatok. 

A szlovénok tudatosan játékot lassító taktikájáról sokat elárult, hogy rengeteget próbálkoztak (főleg Doncic révén) a betörésekkel, így a negyed feléhez érve már 26 (!) büntetőnél jártak, amiből 21-et dobtak be. A franciák viszont mindössze hétszer (!) állhattak a vonalra, s csak egy dobást hagytak ki. 

 

A franciáknál Sylvain Francisco próbált mindent megtenni támadásban a szlovénok ellen.
A franciáknál  Sylvain Francisco próbált mindent megtenni támadásban a szlovénok ellen. Fotó: SERGEI GAPON/AFP

Az utolsó három percre viszont egyre jobban bejöttek a francia ellentámadások, a szlovénok többször eladták a labdát, amiből rendre gyorsan indultak a Kékek. A tempót a négy gólpasszal álló, tizenegy pontos Francisco diktálta, Doncic révén büntetőkkel és egy újabb hárompontossal araszolt Szlovénia, amely hét pontos vezetéssel zárta az első félidőt (47-54).

Feléledtek a franciák cseréi

Húszpercnyi játék után Szlovénia közel háromszor annyi büntetőt dobhatott, mint Franciaország. 

Doncic ebből egyedül tizenhárom pontot (!) szerzett, s mindössze egyetlen büntetődobást hibázott a félidőben 24 ponttal álló szlovén irányító, aki négy lepattanója mellett hat gólpasszt is betett a közösbe.

A borzalmas triplahatékonyságuk (6/21) a franciák több pontot szereztek a büntetőterületen belül (18), de a kontratámadásokból csak pár percig tudtak eredményesek lenni az első két negyedben, ebben is jobb volt Szlovénia két játékrész után. Bár a franciák a harmadik negyedben sem igazán találták a ritmust, a tizenhét pontos Sylvain Francisco és a mélyebb cserepadjuk révén sikerült átvenniük a vezetést. Az Atlanta Hawks játékosa Zaccharie Risacher harmadik sikeres triplájával húzta a Kékeket. Doncic viszont továbbra is extra kosarakkal terhelte meg a franciák gyűrűjét, olykor hihetetlen szituációk után szerzett pontot a szlovén klasszis (62-66). 

A negyedik sikeres hárompontosát dobó Risacher a kosara után Doncic ellen szabálytalankodott, a szlovén néhány pillanatig fájlalta a könyökét, de tudta folytatni a játékot. Két ponttal vezetett Szlovénia az utolsó tíz perc előtt (68-70), s a negyed feléhez érve újra fej fej mellett haladt a két csapat. A franciák a kispadról beszálló 213 cm magas Alexandre Sarr révén szerezték a kosarakat, a Washington játékosa tizenkét pontot szerzett csereként (81-81).

A szlovénokat ki más, Luka Doncic tartotta meccsben, aki ekkor húszból tizenkilenc büntetőt értékesített, de a franciák a védekezésben és támadásban remeklő Sarr – aki egyébként a 2023-as debreceni kosárlabda-világbajnokságon is részt vett – révén három ponttal átvették a vezetést. 

Yabusele triplája a legjobbkor jött a szlovénok elleni meccsen.
Yabusele triplája a legjobbkor jött a szlovénok elleni meccsen. Fotó: MATEUSZ BIRECKI/NurPhoto

Guerschon Yabusele, aki az olimpián LeBron James felett is zsákolt, a lehető legjobbkor dobta be az első tripláját, egyből időt kértek a szlovénok (89-83).

Az utolsó két percben Prepelic csak egy büntetőjét dobta be, így hatpontos francia vezetésről a Monaco irányítója, Elie Okobo dobott be egy hárompontost, ami úgy hatott, mint egy tőr a szívbe a szlovén csapatnál. Doncicsnál ekkor szakadt el egy picit a cérna, technikait kapott az irányító az Okobóval való afférja után, ami visszavontak később. 

A szlovénok bíróval vitatkozó edzője Sekulic viszont technikait kapott, ami után Okobo büntetőjével tíz ponttal vezetett a tavalyi Eb ezüstérmese (99-89), a meccs voltaképp eldőlt. 

A végén azért még egy bizarr jelenet hergelte fel a kedélyeket. Fél perccel a meccs vége előtt Doncic pacsija után Francisco dobott be egy tiszta ziccert holott a szlovénok már nem védekeztek, hiszen kilencpontos vezetésnél a meccs már régen eldőlt. A kosarasok íratlan szabályai szerint ilyet nem illik tenni, Gregor Hrovat neki is ment a franciának, a végén mindketten technikait kaptak. 

A vége 103-95 lett Franciaországnak, amely nagy lépést tettek a továbbjutás felé. Szlovéniának a 39 pontos Doncic remeklése ellenére nem sikerült nyernie. A 24 legjobb európai férfi-kosárlabdaválogatottat felvonultató torna közel három héten keresztül zajlik majd, összesen 76 mérkőzést rendeznek Cipruson, Finnországban, Lengyelországban és Lettországban. A döntőt Rigában, Lettország fővárosában játsszák majd.
Franciaország—Szlovénia 103-95 (28-30, 19-24, 21-16, 35-25)  
Legjobb dobók: Francisco 32, Okobo 14, Coulibaly 13, Sarr 12 ill. Doncic 39, Muric 16, Prepelic 12


 

 

 

