Doncic fantasztikus, a végjáték botrányos volt a kosárlabda Eb nagy rangadóján

Óriási küzdelem és egészen kimagasló színvonalú játék jellemzi eddig a férfikosárlabda Európa-bajnokságot, amelyet idén Cipruson, Finnországban, Lengyelországban és Lettországban rendeznek. A világbajnok Németország lett az első csapat, amely a veretlen Litvánia legyőzésével kvalifikálta magát a legjobb tizenhat közé, a harmadik győztes találkozójukon is száz dobott pont felett zártak. A csapat vezére az a Dennis Schröder, aki immár Dirk Nowitzki mögött a legeredményesebb német kosaras lett az Eb-k történetében. Az aranyéremre szintén esélyes szerbek Nikola Jokiccsal ugyancsak makulátlan mérleggel rendelkeznek, az NBA-szupersztárok közé tartozó Luka Doncic csapata, Szlovénia viszont a lengyelek elleni bukta után komoly erőpróba előtt állt, mivel az olimpiai és Eb-ezüstérmes Franciaország ellen kellett kijavítaniuk az első csoportmeccsen elszenvedett fiaskót.

A Luka Doncic vezérelte Szlovénia már az első percekben keményen védekezett Franciaország ellen. Fotó: FIBA/Basketball

Doncic remekelt, működött a szlovén taktika

A Los Angeles Lakerst erősítő – és a nyári szünetben 16 kilót fogyott – Doncic 34 ponttal és 9 lepattanóval zárt Katowicében Lengyelország ellen, de a harmadik negyedet tíz ponttal nyerő hazaiak főként a honosított Jordan Loyd hét triplájával és 32 pontjával így is 105-95-re győztek. A Victor Wembanyamát nélkülöző, tavaly olimpiai ezüstérmes franciák könnyedén, 92-64-re verték a belgákat. A San Antonio Spurs 221 centis óriása március óta volt harcképtelen a vállában keletkezett vérrög miatt, júliusban zöld jelzést kapott az orvosoktól, és majd csak az októberben rajtoló NBA-idényben tér vissza.

A szlovénok szupersztárján kívül az egész szlovén csapaton nagy volt a nyomás, hogy javítsanak a második csoportmeccsükön.

Bár Doncic a játékoskijáróból elengedett, borzasztóan nagy távoli dobással tüzelte fel a Spodek Aréna közönségét a bemelegítés előtt, a meccset mégis borzalmas ritmusban kezdte Szlovénia. Kétszer is eladták a labdát, de az első negyed feléhez érve egy triplát és egy duplát szerző Doncic révén így is minimális előnyre tettek szert a megújúló és fiatal tehetségekkel felálló francia csapat ellen (5-11). A Los Angeles Lakers szlovén irányítója remekelt védekezésben is, s egyszer egy varázslatos passzal találta meg csapattársát, a 2017-es Eb-diadalban szintén részt vevő Edo Muricsot.