Az utcákon verekedett és majdnem meghalt autóbalesetben Törökország új császára

A múlt hétvégén Németország férfi-kosárlabdacsapata harminckét év után nyert Európa-bajnokságot. A világbajnoki címvédő azt a Törökországot győzte le a kontinenstorna fináléjában, akiknél a 211 centiméter magas center Alperen Sengün fenomenális teljesítményt nyújtott a torna alatt. A kiváló passzjátéka miatt a szerbek világklasszisához Nikola Jokicshoz hasonlított magas ember szegény környezetben nőtt fel, gyerekkorában kétszer is súlyos autóbalesetet szenvedett, állandóan verekedett, miközben Michael Jordan, Kobe Bryant és LeBron James mozdulatait lesve eldöntötte, hogy egy napon a világ legjobb játékosa lesz.

Perje Sándor
2025. 09. 17. 5:40
Fotó: NIKOS KARANIKOLAS Forrás: SOOC
Augusztus utolsó hetétől szeptember közepéig elképesztően magas színvonalú játékot produkált Európa 24 legjobb férfi-kosárlabdaválogatottja a Cipruson, Finnországban, Lengyelországban és Lettországban rendezett kontinenstornán. Az Európa-bajnokság számos csodálatos pillanatot hozott, ahol több klasszis játékos is letette a névjegyét: a finnekkel történelmi magaslatokba jutó Lauri Markkanen, a Los Angeles Lakers szlovén NBA-csillaga Luka Doncic, az Eb-győztes németektől a sokoldalú játékot bemutató Franz Wagner és a döntő legjobbjának megválasztott Dennis Schröder, a görögökkel az elődöntőig jutó, majd később bronzérmet szerző Jannisz Antetokunmpo, és persze Törökország új császára, az NBA-ben szereplő Houston Rockets centere, Alperen Sengün, aki bár kiválóan játszott az Eb-n, mégis picit fájó szívvel emlékezhet majd a törökök utolsó meccsére Rigában.

Törökország vezére Alperen Sengün végig ezer fokon égett a férfi kosárlabda Európa-bajnokságon.
Törökország vezére, Alperen Sengün végig ezer fokon égett a férfikosárlabda Európa-bajnokságon. Fotó: CEMAL YURTTAS /ANADOLU

Alperen Sengün a kosárlabda Eb egyik legjobbja volt

Pörgessük vissza a Németország elleni döntő végjátékát! Törökország ekkor csupán egypercnyire volt attól, hogy történelmet írjon: az Európa-bajnokságok 90 éves történetében eddig egyszer kerültek dobogóra (2001-ben, hazai rendezéskor) a félholdasok, de aranyérmet még soha nem nyertek. A törökök irányítója, Shane Larkin betörése után egy ponttal vezettek Sengünék, amire a németek oldaláról Dennis Schröder egy magas ívben feltett ziccerrel válaszolni tudott. A következő támadásnál ismét Larkin próbálkozott egy betöréssel, de az Anadolu Efes csapatkapitánya a dobás helyett most a passzt választotta, és a palánk alatt üresen álló Sengünhöz játszotta a labdát.

A törökök csillaga megmagyarázhatatlan módon egy méterről átdobta a gyűrűt, a lepattanóval pedig megiramodtak a németek: Daniel Theis rossz dobása után a torna legjobb védőjátékának megválasztott Isaac Bonga szerezte meg a lepattanót, majd az irányító Dennis Schröderhez passzolta a labdát. Schröder egy szép tempódobással három pontos előnyhöz juttatta a világbajnokot, majd Sengün rossz triplakísérlete után a büntetőket is bedobta. Németország 88-83-ra nyert, és 1993 után ismét felültek Európa trónjára.

Balról jobbra: Alperen Sengün (Törökország) Jannisz Antetokunmpo (Görögország), Franz Wagner (Németország), Dennis Schröder (Németország).
Balról jobbra: Alperen Sengün (Törökország) Jannisz Antetokunmpo (Görögország), Franz Wagner (Németország), Dennis Schröder (Németország). Fotó: INTIME /DPA Picture-Alliance via AFP

Bár az ezüstérem átvételekor egy félmosolyt sem lehetett elkapni a török játékosok arcán, a legjobban Alperen Sengün tűnt vigasztalhatatlannak a vesztes finálé után, a torna legjobb ötösébe is beválogatott center fejben még mindig a meccs utolsó egy percében járhatott. A Houston Rockets magas embere az Eb-finálé legeredményesebb játékosa lett 28 ponttal, három lepattanóval és három blokkal, de a döntő momentumban mégis hibázott, ami kis túlzással Törökország aranyérmébe került. Pedig Sengünre nem lehetett panasz az Eb-n. A görögök elleni pusztító elődöntős győzelem után történelmi számokat ért el a török center:

  • ő lett az első játékos az elmúlt 30 évben, aki az Európa-bajnokságon több mint 150 pontot, 50 lepattanót és 50 gólpasszt ért el,
  • ő szerezte a legtöbb pontot a büntetőterületen belül, a második a Görög Szörnyként ismert Jannisz Antetokunmpo,
  • öt olyan meccse volt az Eb-n, amelyen legalább 10 pontot, 5 lepattanót, és 5 gólpasszt jegyzett – ezzel holtversenyben áll a szlovénok ászával, Luka Doncsiccsal.

Sengün a lepattanók és a gólpasszok élmezőnyében azaz a legjobb háromban végzett, a törökök sztárja emellett a pontszerzésben is a legjobb tíz közé került: meccsenként átlagosan 21,6 pontot, 10,1 lepattanót és 6,6 gólpasszt jegyzett. 

Adjátok ide Sengünt, és a Panathinaikosz száz százalék, hogy legyőzné a Houston Rockets csapatát 

— viccelődött a törökök szövetségi kapitánya, Ergin Ataman a görögök elleni győztes elődöntő után. A lettek NBA-játékosa Kristaps Porziņgis a szerbek klasszisához Nikola Jokicshoz hasonlította Sengünt, aki a passzjátékával is jobbá teszi a csapattársait. Nem véletlen, hogy a szakértők a Denver Nuggets játékosa mellett őt tartják az NBA legjobban passzoló centerének. 

A török Alperen Sengün (labdával) a szerb Nikola Jokiccsal is összecsapott már.
A török Alperen Sengün (labdával) a szerb Nikola Jokiccsal is összecsapott már. Fotó: FIBA/Basketball

Természetesen az újságírók, a szurkolók, és a játékosügynökök már akkor feljegyezték Sengün nevét, mióta 2018-ban feltűnt az U16 Európa-bajnokságon Novi Sadban, Szerbiában, ahol Törökországot 14,4 ponttal, 9,4 lepattanóval és 1,4 blokk átlaggal a harmadik helyre vezette. Pedig a 23 éves kosárlabdázó útja nem mindig sikerekkel volt kikövezve, sőt a pályafutásának eleje akadályokkal volt tele.

Jordan és Kobe mozdulatain nevelkedett

Alperen Sengün a törökországi Giresunban született, a város a Fekete-tengeri régióban található. Első edzője Salim Tasli volt, aki tíz éven át dolgozott benzinkútakon az Egyesült Államokban, mígnem egyszer új döntött, hogy hazatér, és kosárlabdaiskolát nyit a tehetséges török gyerekek számára.

– Apám halászattal foglalkozott, volt saját hajója, de nem keresett sokat. A Fekete-tengerre járt ki, olykor fél évig sem láthattam őt. Anyám Ayse a háztartást vezette, nem dolgozott.A bátyám Alican is kosárlabdázott, de tizenöt évesen kezdte, és ekkor már késésben volt ahhoz, hogy profi legyen. Én nyolcévesen ismerkedtem meg a játékkal, előtte úsztam is, de az túl unalmas volt számomra –mesélte Sengün a gyerekkoráról, ahol féléven keresztül járt úszóedzésekre, de az igazi szerelme a kosárlabda lett.

A török Alperen Sengün ellen kevés ellenszer volt a palánk közelében a kosárlabda-Eb-n.
A török Alperen Sengün ellen kevés ellenszer volt a palánk közelében a kosárlabda-Eb-n. Fotó: ESRA BILGIN / ANADOLU

– Az utcán nőttem fel, sosem szerettem veszíteni. Az edzéseken is mindenkivel összeverekedtem, de az edzőm látta bennem a küzdőszellemet. 

Aztán tíz éves korom körül elkezdtem nézni Michael Jordan, LeBron James és Kobe Bryant mozdulatait, és utánozni kezdtem őket. Az edző azt mondogatta az apámnak akkoriban, hogy még nem is mutatta meg nekem ezeket a cseleket, és máris tudja. 

Amikor 12 lettem, elmentünk egy tornára Giresunban, s ott volt az egyik legnagyobb kosárlabdaklub, a Banvit, és a város legjobb ifjúsági edzője, Ahmet Gürgen. Ő tanított meg mindenre. Azt mondta, menjek el egy másik városba, hogy szintet tudjak lépni – árulta el a török kosaras. Bandirma viszont több mint ezer kilométerre volt Sengün szülővárosától a Márvány-tenger déli partjainál.

– Akkoriban nem volt a közelben repülőtér, szóval busszal mentem, az utazás 15-16 órán át tartott. A szezonban összesen egy hétig láttam a családomat. Egy létesítményben éltünk, ahol minden egy helyen volt, s olykor egy szobában olykor tíz ember aludt. 

Nem volt telefon, így csak úgy tudtam elérni a családomat, ha megkértem a biztonsági őröket, hogy hívják fel őket nekem. Mindennap sírtam, mert látni akartam őket, azt akartam, hogy jöjjenek el értem 

– emlékezett vissza Sengün, aki nehezen de megértette, hogy ezt a lehetőséget ki kell használnia, ha el akar érni valamit az életben. Főleg úgy, hogy gyerekként nagyon komoly problémák voltak vele.

Utcagyerekből Sengün férfivé érett

Sengün gyerekként minden idejét az utcán töltötte, és rettentően sok konfliktusba keveredett a környezetével.

– Sokat verekedtünk. Reggel elmentünk és este 8–9 órakor mentünk haza. Ott tanultam meg, hogy az élet kemény is tud lenni. Nem volt pénzünk, szóval meg kellett dolgoznom azért, amit akartam. Rossz voltam, de a barátaim még rosszabbak. Cigiztek, és mindenfelé csínybe keveredtek. Ha velük maradok, talán még ma is ott vagyok. Sok kosár és foci meccsre jártam, de ott is mindig verekedtünk. Európában az ultrák őrültek, folyton balhéznak. Sok emlékem van bunyókról – mondta el az Eb egyik legjobb játékosa, aki a társaival együtt házakra mászott fel, és gyakran megsérült.

A török Alperen Sengünre mindent lehet mondani, csak azt nem, hogy jó gyerek lett volna.
A török Alperen Sengünre mindent lehet mondani, csak azt nem, hogy jó gyerek lett volna. Fotó: BEYZA COMERT / ANADOLU

Sérülések és hegek vannak rajtam mindenhol. Ötévesen leestem egy magas helyről, eltört a karom, megműtöttek. Hatévesen egy autó is átgázolt a jobb lábamon, mert nem figyeltem, mikor kiléptem a házunk ajtaján, ami az utcára nyílt. Csúnyán megzúzódott, bevittek a kórházba, anyám azt hitte, meghaltam

 – emlékezett vissza Sengün. Törökországban nagyon kemény edzéseken vett részt, ahol vasszigor uralkodott, a káromkodásokért olykor testi fenyítés járt. Sengün úgy gondolja, ezek a pillanatok érlelték őt férfivé, bármennyire is fájdalmas volt.

Sengün egy napon az NBA legjobbja akar lenni

A törökjátékos 16 és 18 éves kora között a Banvit ifjúsági csapataiban brillírozott, később azonban a törökök kosárlabda utánpótlás-programja 2020-ban csődbe ment (azóta már feltámasztották). 2020 augusztusában a török kosaras aláírt a Beşiktaşhoz, ahol 29 meccsen 28,3 perc átlagidő alatt 19,2 pontot, 9,4 lepattanót, 2,5 gólpasszt, 1,3 szerzett labdát és 1,7 blokkot átlagolt (mezőnyből kimagasló 65 százalékkal dobott). 

Amikor a török Super League legjobb játékosának (MVP) választották — óriási elismerés, tekintve, hogy ez a liga a spanyol ACB-vel versenyez Európa legerősebb bajnokságai között — később hivatalosan is az NBA radarjára került. 

Valójában ugyanazon a napon kapta meg az elismerést, amikor bejelentette indulását a 2021-es NBA-játékosbörzére, ahol a Houston Rockets a 16. helyen választatotta ki a csiszolatlan gyémántot. A tavalyi idényben 21,1 pont, 9,3 lepattanó, 5 gólpassz és 1,2 szerzett labda voltak az átlagai a Houston Rockets-ben, de a 2025/2026-ös szezonban még magasabbra törne.

Az NBA tavalyi rájátszásában Alperen Sengün épp a Golden State Warriors legendája, Steph Curry ellen védekezik.
Az NBA tavalyi rájátszásában Alperen Sengün épp a Golden State Warriors legendája, Steph Curry ellen védekezik. Fotó: EZRA SHAW / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

– Nagy lesz a nyomás rajtunk, de úgy gondolom, az egész csapat képes megfelelni az elvárásoknak. Most olyanok vagyunk, mint a katonák, az edző Ime Udoka katonái. Mindenki fókuszált és keményen dolgozik – nyilatkozta Sengün, aki már a csapat új igazolásával, a kétszeres NBA-bajnok és minden idők egyik legjobb pontszerzőjének tartott Kevin Duranttal is felvette a kapcsolatot.

– Mondtam neki, hogy örülök, hogy együtt játszhatunk. Azt mondta, hogy sok nagyszerű dolgot csinálunk majd Houstonban. 

Tavaly egyszer, még ellenfélként, megkértem tőle egy meccsen: 'Ne jöjjön oda besegíteni a védőmnek ellenem, hadd játsszam le egy az egyben. Kevin azt mondta: "Semmi esetre sem, most már All-Star vagy. Többé nem fogsz egy az egyben játszani, szokj hozzá

 – idézte fel Alperen Sengün, akit tavaly az NBA gálamérkőzésére is beválogattak, s akinek egyszerű célja van a jövőben.

– Mindennap küzdök azért, hogy fejlődjek, és a legjobb akarok lenni. Szeretném, hogy anyám és apám büszke legyen rám – zárta gondolatait Sengün.

Alperen Sengün legszebb akció a férfikosárlabda Európa-bajnokságon:

 

Belföldi híreink

Külföldi híreink

