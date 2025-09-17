Az utcákon verekedett és majdnem meghalt autóbalesetben Törökország új császára

Augusztus utolsó hetétől szeptember közepéig elképesztően magas színvonalú játékot produkált Európa 24 legjobb férfi-kosárlabdaválogatottja a Cipruson, Finnországban, Lengyelországban és Lettországban rendezett kontinenstornán. Az Európa-bajnokság számos csodálatos pillanatot hozott, ahol több klasszis játékos is letette a névjegyét: a finnekkel történelmi magaslatokba jutó Lauri Markkanen, a Los Angeles Lakers szlovén NBA-csillaga Luka Doncic, az Eb-győztes németektől a sokoldalú játékot bemutató Franz Wagner és a döntő legjobbjának megválasztott Dennis Schröder, a görögökkel az elődöntőig jutó, majd később bronzérmet szerző Jannisz Antetokunmpo, és persze Törökország új császára, az NBA-ben szereplő Houston Rockets centere, Alperen Sengün, aki bár kiválóan játszott az Eb-n, mégis picit fájó szívvel emlékezhet majd a törökök utolsó meccsére Rigában.

Törökország vezére, Alperen Sengün végig ezer fokon égett a férfikosárlabda Európa-bajnokságon. Fotó: CEMAL YURTTAS /ANADOLU

Alperen Sengün a kosárlabda Eb egyik legjobbja volt

Pörgessük vissza a Németország elleni döntő végjátékát! Törökország ekkor csupán egypercnyire volt attól, hogy történelmet írjon: az Európa-bajnokságok 90 éves történetében eddig egyszer kerültek dobogóra (2001-ben, hazai rendezéskor) a félholdasok, de aranyérmet még soha nem nyertek. A törökök irányítója, Shane Larkin betörése után egy ponttal vezettek Sengünék, amire a németek oldaláról Dennis Schröder egy magas ívben feltett ziccerrel válaszolni tudott. A következő támadásnál ismét Larkin próbálkozott egy betöréssel, de az Anadolu Efes csapatkapitánya a dobás helyett most a passzt választotta, és a palánk alatt üresen álló Sengünhöz játszotta a labdát.

A törökök csillaga megmagyarázhatatlan módon egy méterről átdobta a gyűrűt, a lepattanóval pedig megiramodtak a németek: Daniel Theis rossz dobása után a torna legjobb védőjátékának megválasztott Isaac Bonga szerezte meg a lepattanót, majd az irányító Dennis Schröderhez passzolta a labdát. Schröder egy szép tempódobással három pontos előnyhöz juttatta a világbajnokot, majd Sengün rossz triplakísérlete után a büntetőket is bedobta. Németország 88-83-ra nyert, és 1993 után ismét felültek Európa trónjára.