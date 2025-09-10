Rendkívüli

Agyonlőtték a népszerű jobboldali aktivistát, Donald Trump szövetségesét

férfi kosárlabda Európa-bajnokságNémetországDennis Schröderluka doncicszlovén kosárlabda-válogatottFIBASzlovénia

Vért izzadt Luka Doncic csapata ellen a világbajnok Németország az Eb-negyeddöntőben - videó

Óriási rangadóval folytatódott a férfi kosárlabda Európa-bajnokság egyenes kieséses szakasza. Szerda este a kontinenstornán még veretlen, világbajnok Németország csapott össze az NBA-szupersztár Luka Doncic vezette Szlovéniával a negyeddöntőben. Az Eb két legtöbb pontot szerző együtteseinek párharca sokáig fej-fej mellett haladt, majd a harmadik negyed végén Tristan Da Silva dudaszóra behulló félpályás dobása után a németek lendületet kaptak, és végül koncentrált játékkal 99-91-re megnyerték a szlovénok elleni mérkőzést. A németek a finnekkel játszanak majd a döntőbe jutásért.

Perje Sándor
2025. 09. 10. 22:23
Forrás: FIBA/Basketball
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Németország immár harmadik egymást követő alkalommal van ott az Európa-bajnokság negyeddöntőjében, s nem túlzás kijelenteni, hogy a 2023-as világbajnok németek idén el szeretnék hódítani a kontinenstorna legjobbjának járó trófeát. Alex Mumbru együttese mind a hat mérkőzésén nyerni tudott, négyszer dobtak legalább 100 pontot, övék a legjobb mezőnyszázalék. Igazi csapatmunka rejlik a sikerek mögött, hiszen hét játékosuk is minimum 8 pontot átlagolt eddig. Szlovénia ezzel szemben inkább egy emberre épülő alakulat: a Los Angeles Lakers NBA-csillaga Luka Doncic vezeti a csapatot szinte minden statisztikai oszlopban, az irányító mérkőzésenkénti átlagosan 34 ponttal terheli meg az ellenfelek gyűrűjét, miközben a legtöbb szerzett labda is hozzá fűződik a tornán. Korábban a világbajnok németek vetettek véget Portugália mesés menetelésének az Eb-n, és így jutottak tovább a negyeddöntőbe, míg Szlovénia Doncic újabb remeklésével intézte el Olaszországot, a szlovén 42 pontot szórt a taljánoknak. Rigában a két különböző játékstílusú gigász csapott össze szerda este.

A kosárlabda-Eb legizgalmasabb negyeddöntőjében Szlovénia és Németország csapott össze Rigában.
A kosárlabda-Eb legizgalmasabb negyeddöntőjében Szlovénia és Németország csapott össze Rigában. Fotó: GINTS IVUSKANS / AFP

Meglepték a világbajnok Németországot

Közel két percnek kellett eltelnie a meccsből, amíg Luka Doncic megszerezte az első pontjait. Az egyik elmaradt fault után már egy technikait is kapott a szlovénok sokat szövegelő ásza, sőt, egy perccel később már a második személyi hibáját kapta az irányító. Ennek ellenére a támadópattanókat jól szedő szlovénok jól tartották magukat, s csak egy ponttal voltak lemaradva a regnáló világbajnoktól a negyed feléhez érve (9-8). Az egész pályás letámadással próbálkozó Németország csak a csereként beálló Andreas Obst triplája után tudott picivel nagyobb előnyre szert tenni, azonnal jött is a szlovénok időkérése (15-11).

Jött tett a szünet a szlovénoknak, ugyanis a folytatásban egy óriási Doncic-hárompontos és egy zseniális tért ölelő passz után sorozatban tizenkét pontot szerzett Szlovénia.

 A szlovénok sztárja ekkor már 10 pontnál járt, közte három triplával. 

A németek Dennis Schröder és Franz Wagner büntetőivel picit felzárkóztak, de Klemen Prepelic nagyon távoli hárompontosával kilenc pontra mégis elhúzott Szlovénia (21-30). A németek mindössze hat pontot szereztek a lepattanók terén (is) meglepően jól teljesítő szlovénok időkérését követően.

Luka Doncic ismét remekül játszott Szlovénia színeiben Németország ellen.
Luka Doncic ismét remekül játszott Szlovénia színeiben Németország ellen. Fotó: FIBA/Basketball

Görcsös maradt a németek támadójátéka a második negyed első perceiben, a világbajnok alig harminc százalékkal célzott mezőnyből, 9 triplájukból mindössze 1 volt sikeres. A szlovénok nemcsak a palánkok alatt, hanem az elvesztett labdák után is remekül védekeztek, de a németek a Monaco centere Daniel Theis és az Orlando Magic hátvédje Franz Wagner révén így is négy pontra zárkóztak fel öt perccel a második negyed vége előtt (31-36). 

A negyed utolsó két percére viszont megtáltosodott Luka Doncic, a szlovén irányító sorozatban hét pontot szerzett, de egy újabb szabálytalanság után már a harmadik személyi hibáját kapta a szlovénok klasszisa (41-44). 

Doncic inkább le is ült, helyette Klemen Prepelic tartotta a frontot, a Dubai csapatában játszó hátvéd a világ végéről dobott be egy triplát, majd Omic tett vissza egy lepattanót, ezzel zárult a második negyed (45-51).

Szlovénia ellen feléledtek a németek

A szlovénok meglepték a németeket az első negyedben a a támadó és a védőlepattanóik miatt, amiből több második esélyt teremtettek, főleg a triplavonalról. A második negyedben azonban már rosszabbul céloztak Doncsicsék, de a németek sem lehetnek büszkék a távoli dobásaikra, mindössze három hárompontost dobtak be tizennégy kísérletből. 

A világbajnok viszont a büntetővonalról tizenöt pontot szedett össze, ami sokat segített abban, hogy meccsben maradtak.

A harmadik negyed elején egy támadóhiba után Doncic már a negyedik faultjánál járt, többet nem hibázhatott védekezésben a szlovénok irányítója, mert akkor ki kell állni a mérkőzésről. A szlovénok mégis tartották a lépést Gregor Hrovat két kosarára Isaac Bonga egy hárompontossal válaszolt (52-59). A következő percekben mindkét oldalon kimaradtak a helyzetek, majd Omic közeli kosarára a távolról rettentően rosszul célzó Dennis Schröder válaszolt egy  ziccerrel. 

Szlovénia csapatának hátvédje Klemen Prepelic kulcsfontosságú pillanatokban talált be Németország ellen.
Szlovénia csapatának hátvédje Klemen Prepelic kulcsfontosságú pillanatokban talált be Németország ellen. Fotó: GINTS IVUSKANS / AFP

A negyed utolsó másfél percében Doncic majd Thiemann hárompontosa után talán a legfontosabb pillanatban talált be Klemen Prepelic, a szlovén hátvéd harmadik tripláját süllyesztette el a németek gyűrűjébe (64-73). A negyedet Tristan Da Silva utolsó másodpercben bedobott félpályás kosara zárta, amivel a világbajnok négy pontra zárkózott fel az utolsó játékrész előtt (70-74).

A csodálatos kosár új lendületet adott a németeknek. Franz Wagner okos passza után Da Silva és Maodo Lo is betalált, a faultgondokkal küzdő Luka Doncic vissza is tért a pályára. Obst elképesztően nehéz triplája után Thiemann a gyűrű alól talált be, majd az ördöngös formában játszó Lo sülyesztett el egy újabb hárompontost (82-77). Az utolsó öt percre mindössze öt pont volt a különbség a két csapat között. 

Szlovénia részéről először Doncic dobott be egy borzasztóan nagy hármast, de a dobásokkal addig szenvedő Schröder nyolcadik (!) távoli kísérlete a legjobbkor talált be a szlovénok gyűrűjébe (88-87).

 Közben több játékos is kipontozódott, Thiemann után a hasznosan játszó Omiccnak is le kellett ülnie. Lo és Doncic büntető után már csak két perc volt hátra a negyeddöntőből. Wagner tempójára Hrovat nem tudott válaszolni a triplavonalról, majd Bonga büntetőivel öt pontnyi előnyre tett szert a világbajnok Németország. 

Az utolsó egy percben egész pályán támadott le Szlovénia, de a németeknek sikerült megőrizni az előnyüket az ötvenöt (!) személyi hibát hozó mérkőzésen. 

A végén 99-91-re nyert Németország, ahol Franz Wagner 23 pontja mellé 7 lepattanót és 4 gólpasszt adott. A hárompontos vonalról pocsékul célzó (1/9) Dennis Schröder a 21 pontja mellé 7 asszisztot tett a közösbe, Daniel Theiss 15 ponttal zárt. A szlovénoknál Luka Doncic 39 pontot dobott, a szlovén irányító a 10 lepattanója mellett 7 gólpasszt osztott ki a társaknak. Klemen Prepelic 13 pontot, Gregor Hrovat 11 pontot szerzett. 

Az elődöntőben a németek a Georgiát kiejtő Finnországgal találkoznak majd.

 

Férfi Kosárlabda Európa-bajnokság, Riga
Negyeddöntő

Németország–Szlovénia 99-91 (21-32, 24-19, 25-23, 29-17)

Korábban:
Finnország–Grúzia 93-79 (28-15, 29-25, 14-22, 22-17)
Törökország–Lengyelország 91–77 (19–19, 27–13, 19–18, 26–27)
Litvánia–Görögország 76–87 (19–24, 19–20, 14–20, 24–23)




 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelektömeg

Felelősséggel vállalt lét

Bayer Zsolt avatarja

Száz év telt el, Istenem, s hová jutottunk azóta…

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.