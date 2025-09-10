Vért izzadt Luka Doncic csapata ellen a világbajnok Németország az Eb-negyeddöntőben - videó

Németország immár harmadik egymást követő alkalommal van ott az Európa-bajnokság negyeddöntőjében, s nem túlzás kijelenteni, hogy a 2023-as világbajnok németek idén el szeretnék hódítani a kontinenstorna legjobbjának járó trófeát. Alex Mumbru együttese mind a hat mérkőzésén nyerni tudott, négyszer dobtak legalább 100 pontot, övék a legjobb mezőnyszázalék. Igazi csapatmunka rejlik a sikerek mögött, hiszen hét játékosuk is minimum 8 pontot átlagolt eddig. Szlovénia ezzel szemben inkább egy emberre épülő alakulat: a Los Angeles Lakers NBA-csillaga Luka Doncic vezeti a csapatot szinte minden statisztikai oszlopban, az irányító mérkőzésenkénti átlagosan 34 ponttal terheli meg az ellenfelek gyűrűjét, miközben a legtöbb szerzett labda is hozzá fűződik a tornán. Korábban a világbajnok németek vetettek véget Portugália mesés menetelésének az Eb-n, és így jutottak tovább a negyeddöntőbe, míg Szlovénia Doncic újabb remeklésével intézte el Olaszországot, a szlovén 42 pontot szórt a taljánoknak. Rigában a két különböző játékstílusú gigász csapott össze szerda este.

A kosárlabda-Eb legizgalmasabb negyeddöntőjében Szlovénia és Németország csapott össze Rigában. Fotó: GINTS IVUSKANS / AFP

Meglepték a világbajnok Németországot

Közel két percnek kellett eltelnie a meccsből, amíg Luka Doncic megszerezte az első pontjait. Az egyik elmaradt fault után már egy technikait is kapott a szlovénok sokat szövegelő ásza, sőt, egy perccel később már a második személyi hibáját kapta az irányító. Ennek ellenére a támadópattanókat jól szedő szlovénok jól tartották magukat, s csak egy ponttal voltak lemaradva a regnáló világbajnoktól a negyed feléhez érve (9-8). Az egész pályás letámadással próbálkozó Németország csak a csereként beálló Andreas Obst triplája után tudott picivel nagyobb előnyre szert tenni, azonnal jött is a szlovénok időkérése (15-11).

Jött tett a szünet a szlovénoknak, ugyanis a folytatásban egy óriási Doncic-hárompontos és egy zseniális tért ölelő passz után sorozatban tizenkét pontot szerzett Szlovénia.

A szlovénok sztárja ekkor már 10 pontnál járt, közte három triplával.

A németek Dennis Schröder és Franz Wagner büntetőivel picit felzárkóztak, de Klemen Prepelic nagyon távoli hárompontosával kilenc pontra mégis elhúzott Szlovénia (21-30). A németek mindössze hat pontot szereztek a lepattanók terén (is) meglepően jól teljesítő szlovénok időkérését követően.